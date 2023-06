–

Recientemente las grandes centrales sindicales, CCOO y UGT, han vuelto a hacer una reivindicaci贸n de mantener las mutualidades para funcionarios (MUFACE-ISFAS-MUGEJU) y aumentar la prestaci贸n de servicios de dichas entidades. Para quien lo desconozca, estos sistemas consisten en grandes corporaciones p煤blicas para funcionarios civiles (MUFACE), judiciales-policiales (MUGEJU) y militares (ISFAS), que gestionan el desv铆o de dinero p煤blico a entidades privadas que son las que dan asistencia sanitaria a estos funcionarios.

Esta defensa a ultranza resulta vergonzosa por s铆 misma, ya que crea de facto dos categor铆as de trabajadores: aquellos que tienen derecho a acceder a estas prestaciones sanitarias (actualmente en torno a un 9% de la poblaci贸n activa seg煤n datos de 2021) y la inmensa mayor铆a de trabajadores que no tienen esos servicios. Trat谩ndose de sindicatos que se denominan a s铆 mismos 鈥渄e clase鈥, la defensa de castas dentro de la clase trabajadora ya delata su lamentable papel en la defensa de los trabajadores.

Por si esto no fuera suficiente, el origen franquista del sistema de mutualidades es bien conocido. En 1941 y en pleno desarrollo del r茅gimen fascista el aparato franquista promulga la ley de mutualidades para dar cobertura a los cuerpos de funcionarios ministeriales, Universidades y Educaci贸n, as铆 como a los tres cuerpos del Ej茅rcito. As铆 se constitu铆an los privilegios al funcionariado del r茅gimen, compuesto en gran parte por excombatientes falangistas y adeptos al r茅gimen tras las depuraciones de todas las personas identificadas como 鈥渞ojas鈥. Posteriormente, en 1963 en la Ley de Bases de la Seguridad Social se perpet煤an las condiciones privativas de las mutualidades en los reg铆menes especiales de funcionarios que ya abarcan las administraciones. No deja de resultar sorprendente que estos grandes sindicatos de tradici贸n socialista abracen con fervor un sistema de atenci贸n sanitaria que es heredero directo de la dictadura franquista.

Con la aprobaci贸n de la Ley General de Sanidad, en 1986, se abri贸 un rayo de esperanza, ya que, en su disposici贸n final tercera, punto 2, se establec铆a la integraci贸n de las mutuas en el Sistema Nacional de Salud, mandato que sin embargo no ha sido llevado a cabo por ninguno de los gobiernos de los que 鈥渉emos disfrutado鈥 durante estos 37 a帽os, independientemente de su tendencia pol铆tica, sin que consten movilizaciones de estos sindicatos para su cumplimiento.

Pero la gravedad del asunto es mucho m谩s profunda. Al defender las mutualidades, las grandes centrales sindicales defienden el desv铆o de millones del presupuesto p煤blico a las entidades privadas que dan estos servicios (seg煤n datos de 2021, m谩s de un 2.5% del gasto sanitario p煤blico se destina a las mutualidades). Esto priva al sistema sanitario p煤blico de importantes recursos que podr铆an destinarse a mejorar la atenci贸n de todos los trabajadores y no s贸lo de unos pocos.

Queda claro entonces que defender el sistema MUFACE-ISFAS-MUGEJU nos perjudica a todos, pero adem谩s perjudica adem谩s a los propios beneficiarios de estos servicios, ya que el estar sometidos a criterios de entidades privadas ser谩n atendidos s贸lo para aquellas circunstancias y servicios que sean beneficiosos econ贸micamente para esas empresas y desahuciados para aquellas situaciones que no lo sean.

Y si no beneficia a ning煤n enfermo, sea o no beneficiario de las mutualidades, 驴por qu茅 defenderlas? El inter茅s es doble. En primer lugar, CCOO ha tomado recientemente la vicepresidencia del Consejo General de MUFACE por primera vez y ha conseguido que esa vicepresidencia sea rotatoria con UGT, excluyendo a CSIF, la otra gran central sindical rival de UGT y CCOO en la Administraci贸n P煤blica, del puesto. Ahora que han recibido tan suculento premio (entre otros), la pervivencia de las mutualidades es la pervivencia del propio sindicato (mejor dicho, de sus dirigentes). Tal es la dependencia de estas centrales sindicales de las mutualidades que no s贸lo las defienden para funcionarios, sino que en el reciente pacto con el Gobierno y la CEOE han aceptado alegremente la recomendaci贸n de que sean las mutuas quienes se encarguen directamente de la gesti贸n de algunas incapacidades temporales (p. ej. las de causa traumatol贸gica), independientemente de que sean causadas por la actividad laboral o no.

En segundo lugar, la existencia de MUFACE-ISFAS-MUGEJU siempre ha escondido una intenci贸n: hacer creer a parte de la clase funcionarial que son privilegiados, trabajadores de otra categor铆a, para evitar que crezca en ellos la organizaci贸n pol铆tica y sindical en solidaridad con otros trabajadores. Para que la privatizaci贸n de los servicios p煤blicos siga adelante sin oposici贸n es importante que los propios trabajadores p煤blicos no colaboren en esa oposici贸n. Que la clase militar, funcionarios judiciales y cuerpos policiales sean especialmente protegidos por este sistema privado no es casual.

En tercer lugar, nada es gratuito. Viene de lejos el papel de CCOO en su apoyo a la privatizaci贸n de la sanidad. As铆, en 1997 con Romay Becaria en el Ministerio de Sanidad y Feijoo como presidente del INSALUD, se produce la aprobaci贸n de la que va a ser la norma central que con posterioridad permitir谩 desmantelar el SNS hasta llegar a la situaci贸n actual: la ley 15/97 de 鈥漀uevas Formas de Gesti贸n鈥. Casualmente Feijoo manten铆a en aquellos momentos una relaci贸n 鈥muy cercana鈥 con Mar铆a Jos茅 Alende Maceira, secretaria general de la Federaci贸n de Sanidad de CCOO, que posibilit贸 que, a las 24 horas, CCOO emitiera un comunicado p煤blico apoyando la ley privatizadora. UGT, m谩s precavido, guard贸 silencio y dejo hacer mientras otros nos manifest谩bamos contra lo que iba a ser el c谩ncer del Sistema Nacional de Salud.

Por ello, es muy sangrante que cuando estos sindicatos acuden de forma habitual a las manifestaciones 鈥渁 favor de la sanidad p煤blica鈥, los organizadores de estas movilizaciones les hagan un hueco en la pancarta de cabecera. Esto no hace sino poner en evidencia lo que desde CAS y otras organizaciones venimos reivindicando hace a帽os: las consignas a favor de la sanidad p煤blica no deben hacerse en abstracto, ya que as铆 s贸lo sirven para que sindicatos, partidos y otras organizaciones oportunistas mejoren su imagen p煤blica y cimienten su poder para seguir socavando los servicios p煤blicos en los despachos.

Es necesario un modelo sindical que rechace la representaci贸n unitaria y la colaboraci贸n con un Estado que s贸lo rema a favor de los intereses empresariales. Los trabajadores deben organizarse de forma aut贸noma para tener aut茅ntica independencia. Y parte de esta autonom铆a debe consistir en propuestas claras y concretas para la recuperaci贸n de un Sistema Nacional de Salud p煤blico y democr谩tico, donde las organizaciones par谩sitas que trabajan contra los intereses de los trabajadores y el bien com煤n no tengan espacio.

Por un Sistema Nacional 100% p煤blico

Por la derogaci贸n de la Ley 15/97

Por la abolici贸n de los sistemas MUFACE-ISFAS-MUGEJU

Por el fortalecimiento de la Atenci贸n Primaria y los servicios de Salud P煤blica

Por una industria farmac茅utica p煤blica