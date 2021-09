Terminamos el mes de agosto con un nuevo record hist贸rico en el precio de la luz. Han sido semanas en donde el mercado de la electricidad ha acumulado picos nunca antes vistos, lo que ha hecho que la factura vaya a ser un 46 por ciento m谩s cara que otros a帽os.

Se trata de la consecuencia directa de los privilegios y margen de maniobra que ha ido acumulando la patronal de este sector. Privilegios que han sido otorgados por todos y cada uno de uno de los gobiernos que han ido pasando durante todos estos a帽os. A cambio las empresas el茅ctricas han recompensado con puestos en los consejos de administraci贸n a numerosos ex presidentes, ex ministros y l铆deres pol铆ticos. Es el caso de Aznar, Felipe Gonz谩lez, 脕ngel Acebes, Elena Salgado etc.

Esta relaci贸n intima entre uno de los sectores m谩s importantes de la patronal espa帽ola con los partidos del R茅gimen es la explicaci贸n profunda de porque el actual gobierno, mas all谩 de alguna cr铆tica superficial, no toma ninguna medida ante el escandaloso aumento de uno de los servicios b谩sicos que afecta de manera directa al nivel de vida de las clases populares.

Pero no son solo los pol铆ticos quienes han disfrutado de los sueldos millonarios de estas empresas, sino tambi茅n dirigentes sindicales de CCOO y UGT como Joan Coscubiella o Jose Mar铆a 脕lvarez. El exsecretario general de CCOO en Catalunya y el actual secretario general de la UGT han pasado y cobrado por su participaci贸n del Consejo Asesor de Endesa.

Es por esto que ante una de las cuestiones que m谩s da帽o hace a la clase trabajadora las direcciones burocr谩ticas de los grandes sindicatos no han movido un dedo para defender los intereses de las y los trabajadores ante la voracidad empresarial de las el茅ctricas.

En un agosto en el que se han batido r茅cord tras r茅cord del precio de la luz, apenas este martes se pronunciaba el secretario general de CCOO, Unai Sordo, para decir que aunque preocupados no est谩n dispuestos a movilizarse a煤n.

Pero no son solo los v铆nculos inconfesables entre las direcciones de CCOO y UGT y la patronal el茅ctrica lo que explica la par谩lisis de estos sindicatos. Sino tambi茅n los lazos que le une con el actual gobierno. A pesar de que se trata de un ejecutivo que durante toda la pandemia se ha arrodillado continuamente ante los intereses del IBEX35, la burocracia sindical se siente muy cercana al Gobierno, con ministras como Yolanda D铆az que form贸 parte de sus filas.

Todo esto los dirigentes de CCOO y UGT lo tratan de justificar aludiendo a las miserables concesiones que cada cierto tiempo le hace el Gobierno. Este 1 de septiembre ha sido un ejemplo claro de esto. Gobierno, sindicatos y patronal han celebrado una reuni贸n para determinar la cuant铆a de la subida del Salario M铆nimo Interprofesional (SMI). Finalmente el acuerdo ha sido de 15 euros, con lo cual no da para ni siquiera pagar el aumento de la factura de este mes en la mayor铆a de hogares de familias trabajadoras.

En esta reuni贸n el otro de los temas que sobrevolaba era precisamente la cuesti贸n de los precios disparatados de la luz. Los bur贸cratas de CCOO y UGT tendr铆an que dar explicaciones de si esa miserable subida del SMI que apenas afecta al conjunto de la clase trabajadora ha sido a cambio de continuar sin convocar ninguna movilizaci贸n en contra de la subida de la factura el茅ctrica o por la derogaci贸n completa de las reformas laborales de 2010 y 2012.

Organizaciones sindicales como la CGT y el resto de la llamada izquierda sindical tienen la obligaci贸n de disponerse a articular un plan de movilizaciones que trate de combatir esta situaci贸n lacerante para los intereses de las y los trabajadores.

Exigiendo que se nacionalice las el茅ctricas y se pongan disposici贸n de la mayor铆a social y no de intereses de un pu帽ado de capitalistas. Al mismo tiempo es necesario denunciar el papel c贸mplice de los dirigentes de CCOO y UGT y exigirles que llamen a movilizarse ampliamente y rompan definitivamente con un Gobierno que no est谩 dispuesto a defender los intereses de la clase trabajadora.

