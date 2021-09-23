September 23, 2021 –
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Palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Sep222021
CDMX, DIVERSOS COLECTIVOS, REDES E INDIVIDUOS CONVOCAN A MOVILIZARSE ESTE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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«LLAMAMOS A LA EUROPA DE ABAJO Y A LA IZQUIERDA Y A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL A MANIFESTARSE FRENTE A LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS DE MÉXICO, Y EN LAS CASAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EXIGIRLES QUE SE DEJEN YA DE PROVOCACIONES Y ABANDONEN EL CULTO A LA MUERTE QUE PROFESAN«
DIVERSOS COLECTIVOS, REDES E INDIVIDUOS
DE LA CDMX
CONVOCAN A MOVILIZARSE ESTE
24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 16:00 HORAS
INSURGENTES Y REFORMA
PARA CAMINAR HACIA LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
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Fuente: Enlacezapatista.ezln.org.mx