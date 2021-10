CDMX Invitación a celebrar con resistencia y rebeldía un año de la Toma del INPI

–

鈥淎 UN A脩O DE LA TOMA DEL INPI, SEGUIMOS EN RESISTENCIA Y REBELD脥A.

No nos Rendimos, No nos Vendemos y No Claudicamos

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al CCRI-CG-EZLN

A la Comisi贸n Sexta del EZLN

Al 鈥淓scuadr贸n 421鈥, Semiller@s de Resistencia y Rebeld铆a

A la Unidad de Escucha y Palabra, 鈥淟a Extempor谩nea鈥

Al Congreso Nacional Ind铆gena-Concejo Ind铆gena de Gobierno

A Mar铆a de Jes煤s Patricio Mart铆nez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos del Mundo que resisten contra el sistema capitalista y patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A la Europa Insumisa, digna y rebelde.

A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen

Herman@s Tod@s

Hoy decimos: 隆Aqu铆 estamos!

隆Somos la dignidad rebelde, el coraz贸n olvidado de la patria!

(Comit茅 Clandestino Revolucionario Ind铆gena-Comandancia General del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional. 1潞. de enero de 1996.)

Por este conducto deseamos hacer de su conocimiento lo siguiente:

El pasado 12 de octubre de 2020, en el marco de la 鈥淛ornada Nacional de Movilizaci贸n en Defensa de la Madre Tierra contra la Guerra al EZLN, los Pueblos y las Comunidades Ind铆genas鈥, la Comunidad Ind铆gena Otom铆 residente en la CDMX, tom贸 pac铆ficamente las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Ind铆genas, INPI.

El pasado mes de noviembre de 2020, exigimos la instalaci贸n de Mesas de Di谩logo con las autoridades correspondientes para atender y resolver nuestras demandas: trabajo, tierra, techo, alimentaci贸n, salud, educaci贸n, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. As铆 mismo, cancelaci贸n de los megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoce谩nico, el Proyecto Integral Morelos, la Refiner铆a de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional de Santa Luc铆a y la problem谩tica espec铆fica de Santiago Mexquititl谩n; adem谩s de exigir, un alto total a la guerra en contra del EZLN y un alto total a los ataques paramilitares en contra de las bases de apoyo zapatista.

El pasado 17 de junio de 2021, despu茅s de varios meses de denuncia ante la indiferencia gubernamental, logramos, bajo presi贸n, la publicaci贸n en la Gaceta Oficial No. 620 Bis del Gobierno de la Ciudad, la publicaci贸n del 鈥淒ecreto por el que se Expropia el Inmueble identificado registralmente como edificio en construcci贸n n煤mero 74 de la Calle de Zacatecas鈥, Col. Roma, Cuauht茅moc鈥. Sin embargo, es lamentable que las mesas y temas que propusimos, una sola no se haya atendido cabalmente.

El pasado 13 de agosto, en el marco de las acciones realizadas en la CDMX, por los 鈥500 A脩OS DEL INICIO DE LA RESISTENCIA鈥 de los Pueblos y Comunidades Ind铆genas, la Comunidad Ind铆gena Otom铆, anunci贸 p煤blicamente, que la #TomaDelINPI, dejaba de ser eso, y pasaba a ser, la Casa de los Pueblos y las Comunidades Ind铆genas, 鈥淪amir Flores Soberanes鈥. Esta decisi贸n implica, arrancar este patrimonio a los malos gobiernos, para que pase a ser, patrimonio de los pueblos y las comunidades ind铆genas que integran el CNI-CIG. d贸nde adem谩s, deber谩n desarrollarse diversas actividades vinculadas con la educaci贸n, salud, trabajo, alimentaci贸n, comunicaci贸n, autonom铆a, organizaci贸n y sobre todo, resistencia y rebeld铆a.

A un a帽o de la toma del INPI, 驴Podemos caminar junt@s, resistir junt@s, luchar junt@s y organizarnos frente al despojo del agua, el territorio, la madre tierra y la vida?. Queremos escuchar su palabra, su pensamiento, sus rabias y dolores, pero sobretodo su coraz贸n digno y rebelde.

El pr贸ximo 12 de Octubre, se cumple el 25 Aniversario del nacimiento del Congreso Nacional Ind铆gena, se cumplen tambi茅n, 25 a帽os de la 鈥淐asa de los Pueblos Ind铆genas鈥; es decir, un espacio donde los Pueblos originarios encontramos el espacio de reflexi贸n y solidaridad para fortalecer nuestras luchas de resistencia y rebeld铆a, con nuestras propias formas de organizaci贸n, de representaci贸n y toma de decisiones, es el espacio de los indios que somos鈥.

Herman@s tod@s

Por lo anteriormente expuesto y reconociendo su solidaridad, sus pasos firmes y sus abrazos solidarios en este caminar de lucha y resistencia con la Comunidad Otom铆, humildemente hacemos la siguiente:

INVITACI脫N

a participar en el鈥

CONVERSATORIO: FRENTE AL DESPOJO LA RESISTENCIA Y LA REBELD脥A

Que se llevar谩 a cabo el pr贸ximo 12 de Octubre, a partir de las 11:00 Hrs. en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Ind铆genas, 鈥淪amir Flores Soberanes鈥, ubicada en Av. M茅xico-Coyoac谩n 343, Col. Xoco. Benito Ju谩rez.

PROGRAMA

11:00 a 11:30 Hrs. Palabras de Bienvenida Comunidad Ind铆gena Otom铆, CDMX

11:30 a 13:30 Hrs. CONVERSATORIO:

FRENTE AL DESPOJO, LA Organizaciones, Colectivos,

RESISTENCIA Y LA REBELD脥A Redes, invitad@s

13:30 a 15:00 Hrs. Comida y m煤sica (Invita la Comunidad) Tod@s invitaf@s

15:00 a 16:00 Hrs. Presentaci贸n, Video de la Resistencia Comunidad Otom铆

16:00 a 17:00 Hrs. ACTO POLITICO Y DECLARACI脫N

A UN A脩O DE LA TOMA DEL INPI Comunidad Otom铆 e Invitad@s

17:00 a 21:00 Hrs. M煤sica y Baile Grupos musicales

Atentamente.

隆NUNCA M脕S UN M脡XICO SIN NOSOTR@S!

隆NUNCA M脕S UNA CIUDAD SIN NOSOTR@S!

隆POR LA RECONSTITUCI脫N INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!

隆ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

隆SAMIR VIVE, LA LUCHA SIGUE!

隆VIVAN LAS AUTONOM脥A DE LOS PUEBLOS!

VIVA EL #CNI, VIVA EL #CIG, VIVA EL #EZLN

隆NO A LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE!

隆LA TRAVES脥A POR LA VIDA, VA!

隆PORQUE VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Desde la Toma del INPI, Hoy Casa de los Pueblos y las Comunidades Ind铆genas,

鈥淪AMIR FLORES SOBERANES鈥, con Resistencia y Rebeld铆a, Comunidad Ind铆gena Otom铆, residente en la CDMX,

integrante del CNI-CIG y de la Coordinaci贸n Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG.

Ciudad de M茅xico, Octubre de 2021

