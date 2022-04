–

De parte de ANRed April 26, 2022 98 puntos de vista

Cada femicidio es una historia particular, una vida particular interrumpida antes de tiempo. Al leer las notas de viaje de Cecilia Basaldúa une consigue acercar al cuerpo la idea que las muertes por femicidio no pueden cuantificarse simplemente en estadísticas. No se nos hacen lejanas y extrañas. Porque se trata de «una sola muerte numerosa» como el título del libro de Nora Strejilevich en el que relata la biografía de su hermano detenido desaparecido en la última dictadura cívico militar. Cada femicidio o travesticidio representa una muerte atroz y un duelo único. A días que se inicie el juicio por el asesinato de Cecilia en Cruz del Eje, rescatamos uno de sus escritos de viaje: «De a poco iré posteando fotos que nunca subí, contando historias que no conté, y preparando un libro que no empecé. Llegué a mi meta, Buenos Aires, pero no es el fin. Me atrevería a llamarla, el fin del principio. Continuará…». Por ANRed

Notas de viaje de Cecilia

«De a poco iré posteando fotos que nunca subí, contando historias que no conté, y preparando un libro que no empecé. Llegué a mi meta, Buenos Aires, pero no es el fin. Me atrevería a llamarla, el fin del principio. Continuará…»

«Todavía se siente extraño. Fueron cuatro años de viaje por Latinoamérica, un total de doce países, cien ciudades y más de 10 mil km recorridos. Lo hice 90% a dedo, 100% autogestionado. El último jalón fue el más emotivo de todos: mis padres fueron hasta La Quiaca (Norte Argentino) a buscarme, en medio de abrazos y lágrimas.

Y ahora es cuando puedo responder la pregunta sin respuesta que alguna vez me hice: “Viajar, ¿para qué?”. Sólo quería explorar allá afuera y escapar de la monotonía. Pero entonces la diversidad, el cambio y los desafíos se volvieron parte de mi vida, y el mundo no sólo me mostró quién era él, sino quién soy yo. Y cuanto más lejos iba, más cerca de mí estaba.

La vida intensa del ir más allá, fue en realidad un viajar hacia dentro. El camino se fue creando de paisajes, de culturas, de experiencias, y sobre todo, de “desconocidos”, que me acompañaron, que me inspiraron o me dieron su granito de arena para que mi gran sueño de viajar se haga realidad. Me tomo la oportunidad para agradecerles.

Hoy estoy feliz porque regreso rica, llena de diversidad, experiencias, conocimientos, aprendizajes y amigos. Pero al mismo tiempo guardo tristeza, bronca e impotencia. Por muy bonito que pueda parecer el viajar, también es duro.

Hay que estar preparado para todo lo que se ve “allá afuera”: injusticia, ignorancia, violencia, contaminación, oprimidos, desamparados. Lo que antes miraba como por una rendija desde dentro de mi burbuja, viajando pasó a formar parte de mi vida. Latinoamérica está sangrando. Y entonces surgió la necesidad de gritar, o de ser al menos un susurro de los que no tienen voz, una ventana de lo que no se ve, y un puente de inspiración para los que quieran ir tras sus sueños o encontrar un refugio de paz interior.

De a poco iré posteando fotos que nunca subí, contando historias que no conté, y preparando un libro que no empecé. Llegué a mi meta, Buenos Aires, pero no es el fin. Me atrevería a llamarla, el fin del principio. Continuará…»