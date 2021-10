–

De parte de Nodo50 October 24, 2021 84 puntos de vista

COMUNICADO LE脥DO EN LA CELEBRACI脫N:

Como ya conocer茅is, La jueza Servini ha procesado a Mart铆n Villa, entre otros, por el asesinato de Germ谩n en los Sanfermines de 1978.

Esta noticia nos debe llenar de alegr铆a y satisfacci贸n porque es el resultado de once a帽os peleando contra las trabas y obst谩culos que el Estado espa帽ol ha ido poniendo en todo momento.

En este triunfo han participado diferentes colectivos, asociaciones, sindicatos, ayuntamientos, parlamento de Navarra, partidos pol铆ticos y, muy especialmente LAS PE脩AS DE PAMPLONA.

Esta resoluci贸n judicial es fruto del empe帽o y tozudez de quienes no hemos dejado de reivindicar justicia para este crimen.

Por ello, queremos celebrarlo de alguna manera, aqu铆 en la estela de recuerdo a Germ谩n, junto con vosotras y vosotros.

Somos. Sois, una parte de la sociedad navarra, luchadora y empe帽ada en conseguir, no solo la Verdad de aquella agresi贸n, sino tambi茅n la JUSTICIA a la que nunca renunciaremos.

Como no recordar, en este momento, a quienes nos han acompa帽ado y que, por desgracia, no est谩n presentes. Echamos mucho de menos a gentes como Antonio Salinas 鈥淢adero鈥 y a tantas otras que han estado en la pomada y ahora no pueden disfrutar de esta conquista.

Decimos conquista porque el Auto judicial dice, entre otras cosas, que, en el a帽o 1978, en plena Transici贸n, se daba una continuidad de las estructuras franquistas y de sus pol铆ticas represivas.

Tambi茅n es una bofetada a los tribunales espa帽oles que, una y otra vez, est谩n negando el derecho de las v铆ctimas a la Justicia.

Ahora tenemos que seguir demandando de los tribunales espa帽oles esa Justicia negada, y que se ha demostrado que es posible.

Tambi茅n hay que interpelar a los partidos pol铆ticos para que la Ley de Memoria Democr谩tica garantice la aplicaci贸n de los principios de Justicia Universal y el acceso a la justicia de todas las v铆ctimas. La persistencia de la Ley de Amnist铆a, cuya derogaci贸n exigimos, constituye un obst谩culo para conseguir Verdad, Justicia y Reparaci贸n.

Pamplona, 2021-10-23

Te puede interesar: