Em 2021, 500 anos após a conquista espanhola das comunidades indígenas no que é hoje o México, os Zapatistas lançaram uma “invasão” em marcha ré, navegando através do Atlântico para a Europa. Esta não era sua invasão habitual. A delegação zapatista aterrissou para descobrir a “outra” Europa, nas suas palavras a Europa dos “que lutam, resistem e se rebelam”, como forma de partilhar e aprender com as lutas, sucessos e fracassos uns dos outros. Dada a centralidade das mulheres na luta zapatista, não é surpreendente que uma das reuniões da delegação tenha sido com membros do movimento de mulheres curdas ativas na Europa. As mulheres curdas e zapatistas partilham mais do que a solidariedade de longa data. Partilham histórias profundamente ressonantes sobre o desenvolvimento das lutas das mulheres no seio dos movimentos de libertação.

As mulheres em ambos os movimentos lutaram com sucesso contra as tendências patriarcais internas, empenhando-se numa dupla luta pelos seus direitos como mulheres e pelo direito das suas comunidades a serem autônomas. Longe de serem os únicos exemplos de organização das mulheres no âmbito de lutas sociais mais amplas, têm sido sem dúvida os mais bem sucedidos em resistir à oposição à libertação das mulheres nos espaços de movimento. Como o fizeram, e o que podemos aprender com eles para combater o patriarcado nas nossas próprias comunidades? E como, no espírito do Dia Internacional da Mulher, podemos ser solidários com ambos os movimentos enquanto enfrentam ataques crescentes que ameaçam minar suas conquistas?

A 1 de Janeiro de 1994, os zapatistas chocaram o mundo com uma revolta armada de homens e mulheres indígenas mascarados que ocuparam várias cidades no estado mexicano de Chiapas. Com o grito de batalha “Já Basta!”, o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) apelou à resistência contra a decisão do governo mexicano de privatizar terras comunais camponesas e assinar o Acordo de Comércio Livre Norte-Americano (NAFTA). Este foi visto como mais um exemplo dos 500 anos de racismo, exploração e expropriação enfrentados pelos povos indígenas que levaram à sua resistência. O que é menos conhecido, porém, é que esta espetacular aquisição foi precedida por outra “revolução”, como disse o Subcomandante Marcos, agora Galeano, nomeadamente a revolução das mulheres.

Quando a EZLN surgiu na Selva Lacandona em 1983, a liderança do grupo, incluindo os seus primeiros comandantes, recrutou ativamente mulheres indígenas para se juntarem à luta revolucionária. As mulheres fizeram tanto para apoiar o movimento como para escapar às restrições baseadas no gênero em suas comunidades. Enquanto nos seus primeiros anos o EZLN discutia pouco sobre soluções para a violência e desigualdade baseadas no gênero, a sua liderança prometia às mulheres um papel igual dentro do movimento, permitindo-lhes desafiar as relações patriarcais internas.

Na análise das mulheres zapatistas, estas dinâmicas patriarcais derivam do início do colonialismo e do capitalismo no século XVI, que transformaram as mulheres como seres com agência social, político-econômica e corporal na posse tanto dos seus congêneres indígenas masculinos como dos conquistadores espanhóis. Embora isto não quer dizer que as mulheres indígenas não tenham experimentado o domínio na sociedade pré-colonial, a medida em que o experimentaram durante o domínio colonial não foi como antes. Nem a independência mexicana nem a Revolução Mexicana fariam muito para aliviar a opressão das mulheres indígenas. Como resultado, a segunda metade do século XX viu uma maior participação das mulheres numa multiplicidade de movimentos camponeses, esquerdistas e católicos. Partindo desta história, as mulheres iriam juntar-se e participar na EZLN como comandantes e como um terço da sua base militar mista.

Apesar do compromisso oficial da EZLN com os direitos das mulheres, o sexismo não esteve ausente do movimento, uma vez que alguns homens tiveram dificuldade em aceitar as mulheres como líderes militares. Perante a rejeição, as mulheres deixaram claro que estavam travando uma luta em múltiplas frentes. Como disse a Comandanta Esther: “Somos três vezes oprimidas, porque somos pobres, porque somos indígenas e porque somos mulheres. Exploradas e discriminadas pela aliança Estado-capital-colonialismo, as mulheres também tiveram de enfrentar os seus pais, maridos e camaradas de luta, que acreditavam que as mulheres pertenciam ao lar, não ao movimento. E assim, após uma série de encontros e oficinas de mulheres, a Lei Revolucionária das Mulheres Zapatistas de 1993 foi aprovada por consenso na EZLN, tornando a igualdade de gênero um compromisso central do movimento.

A Lei Revolucionária da Mulher apresentou uma reorganização total das relações de gênero no seio do movimento e dos territórios zapatistas. Formalizou os direitos das mulheres a ocupar cargos de liderança, a ter educação, a escolher o seu parceiro e a ter autonomia reprodutiva, a ser protegidas da violência de gênero e doméstica, etc. Ao contrário de outras exigências zapatistas que mais tarde foram feitas contra o governo, esta lei foi dirigida às próprias comunidades indígenas, uma vez que as líderes zapatistas declararam publicamente os seus direitos.

Tal como as mulheres zapatistas, as mulheres curdas armadas do nordeste da Síria (a região chamada Rojava em curdo), cuja luta contra o ISIS cativou o mundo, não surgiram do nada. Uma longa luta de quatro décadas abriu caminho para a centralidade das mulheres não só na defesa das suas comunidades, mas também no movimento mais amplo de transformação social conhecido como a Revolução de Rojava.

O movimento curdo de mulheres surgiu no norte do Curdistão (Bakur, sudeste da Turquia), onde na década de 1970 a juventude curda formou o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) para liderar a resistência anticolonial contra o Estado turco. Divididos entre a Turquia, Síria, Iraque e Irã como resultado da divisão do Império Otomano por parte do Ocidente após a Primeira Guerra Mundial, os curdos viveram um século de expropriação, deslocamento, negação cultural e genocídio. Diante da brutalidade dos estados colonizadores, assim como das tradições patriarcais das suas próprias comunidades, as mulheres curdas foram vítimas de violência em vários níveis. Contudo, a sua opressão inevitavelmente levou à resistência.

A libertação das mulheres fez parte do programa do PKK desde o início, embora tenha sido inicialmente considerada secundária em relação à luta nacional. Os cofundadores e membros do partido já tinham começado a educar-se sobre os direitos das mulheres e discutido a formação de unidades separadas para as mulheres. No entanto, a organização inicial do PKK foi violentamente interrompida pelo golpe de Estado de 1980 na Turquia, que aprisionou, torturou e matou muitos esquerdistas e curdos. Para as mulheres ativistas curdas encarceradas, este foi um momento crítico, pois tomaram consciência tanto da sua experiência de violência estatal como mulheres, como do poder da organização coletiva das mulheres.

As mulheres juntaram-se ao PKK em massa depois deste ter lançado uma luta de guerrilha em 1984. Em breve constituíram um terço dos combatentes, inicialmente como parte de unidades mistas. Tal como os zapatistas, as motivações das mulheres curdas não se limitavam apenas à luta nacional; a sua participação era também uma forma de escapar aos papéis tradicionais de gênero. No entanto, as mulheres combatentes ainda eram desafiadas por pressupostos patriarcais dentro do PKK. Alguns militantes masculinos não queriam estar sob o seu comando. Tal como com os zapatistas, a perseverança destas mulheres contribuiu para uma aceitação crescente da sua participação. Na medida em que o PKK se tornou um movimento de massas, as mulheres também se tornaram cada vez mais ativas fora da esfera militar: na linha da frente nas revoltas de massas urbanas e dentro dos partidos políticos curdos e das organizações da sociedade civil.

A luta das mulheres em múltiplas frentes, incluindo contra a opressão brutal do estado, levou o líder do PKK Abdullah Öcalan a repensar a posição do partido sobre a igualdade de gênero. Em meados da década de 1990, as mulheres foram oficialmente identificadas como a força mais revolucionária da sociedade curda e foi formado um exército de mulheres. Eventualmente, a libertação das mulheres tornou-se um pilar central da nova filosofia do movimento, chamada Confederalismo Democrático, que ligava estatismo, capitalismo, patriarcado e exploração da natureza como manifestações de dominação masculina.

É claro que esta mudança ideológica não significou uma mudança súbita no tratamento dos homens em relação às mulheres. Mas as lutas internas constantes das mulheres deram frutos, e tanto o movimento curdo, como a sociedade curda em geral que apoia o movimento, sofreram transformações notáveis, com as mulheres a mudarem as dinâmicas de poder de gênero tanto na esfera privada como na pública. A filosofia e as práticas da libertação das mulheres também atravessaram a fronteira para Rojava, onde se tornaram as sementes de uma verdadeira revolução feminina.

Apesar dos desafios atuais, as lutas de décadas de mulheres em Chiapas e no Curdistão produziram resultados surpreendentes e, em muitos aspectos, sem precedentes. Em ambos os casos, a organização autônoma das mulheres – mais formalizada no caso curdo do que no caso zapatista – criou espaços para a construção do poder coletivo das mulheres. Aqui, as mulheres decidem sobre questões importantes para elas sem a intervenção de homens, apoiam-se mutuamente e desenvolvem a confiança para participar da esfera pública. Isto permitiu às mulheres proteger e expandir seus direitos recém conquistados diante das persistentes tendências patriarcais dentro dos movimentos e de suas sociedades em geral.

Nos territórios zapatistas, a Lei Revolucionária da Mulher permite às mulheres desafiar as persistentes dinâmicas patriarcais de gênero e exercer seus direitos. Embora a mudança tenha sido lenta e desigual, as mulheres estão participando ativamente da vida política e social, onde tradicionalmente têm sido excluídas.

Dentro das esferas políticas dos territórios zapatistas, as mulheres participam de assembleias comunitárias e assumem posições de autoridade em todos os níveis, incluindo a liderança eleita e rotativa das Juntas de Buen Gobierno, o sistema de autogestão em vários Caracoles zapatistas. Como no caso curdo, alguns órgãos governamentais zapatistas exigem números iguais de homens e mulheres, e também há comissões somente para mulheres que tratam de questões femininas.

A Comissão de Honra e Justiça, mediadora de conflitos e soluções dentro das comunidades, tem sido crucial na abordagem das questões da mulher, tais como disputas domésticas e violência baseada no gênero. Seus membros oferecem apoio às sobreviventes e enfatizam a importância de falar sem vergonha, ao mesmo tempo em que elevam a importância de honrar a Lei Revolucionária da Mulher.

Como líderes, as mulheres também são ativas em questões de saúde e educação. Os centros de saúde autônomos zapatista fornecem treinamento médico e recursos para a saúde da mulher, incluindo planejamento familiar. As mulheres ganharam acesso igual à educação e apoiam o sistema educacional autônomo como educadoras. Eles também são mais independentes economicamente através de cooperativas somente para mulheres, desde jardins comunitários até projetos artesanais. Essas iniciativas permitem que as mulheres se sustentem através do trabalho fora de casa. O fato de eles gerarem renda para suas famílias ajudou consideravelmente a remover a oposição dos homens à independência que a participação das mulheres exige. As cooperativas também criaram um espaço de solidariedade, já que as mulheres se reúnem para compartilhar suas experiências e apoiar umas às outras.

Desde o início da guerra civil síria, mulheres curdas e não curdas no nordeste da Síria vêm implementando a perspectiva de Öcalan de uma democracia sem Estado, não capitalista, onde a natureza é respeitada, diferentes grupos étnicos e religiosos vivem em paz e as mulheres têm autonomia sobre suas vidas.

Seguindo o exemplo do Curdistão do Norte, o movimento de mulheres de Rojava estabeleceu múltiplas salvaguardas para garantir que suas vozes sejam levadas em consideração. Junto com a organização autônoma de mulheres, todas as organizações e instituições mistas de gênero têm uma cota mínima de 40% (em breve será alterada para 50%), e implementam um sistema de co-presidência: uma co-presidência masculina e uma co-presidência feminina para cada posição de autoridade. Existem também estruturas paralelas de mulheres dentro de cada instituição, que podem vetar as decisões do órgão conjunto se elas afetarem negativamente as mulheres.

A auto-organização se estende a todas as esferas da vida social. As cooperativas somente para mulheres deram à elas uma independência econômica sem precedentes, e a recém-construída vila feminina, Jinwar, é um epítome da autoconfiança das mulheres. As Casas da Mulher (Mala Jin), dirigidas por mulheres líderes e anciãs da comunidade, oferecem vários tipos de assistência e julgam questões de violência doméstica e de gênero. O ramo feminino das Forças de Defesa Civil, formado por voluntárias dos bairros, tem o direito de intervir em todos os assuntos relativos às mulheres.

Entretanto, a autodefesa das mulheres não se limita ao empunhar armas. A educação é a principal ferramenta para o empoderamento das mulheres, e a necessidade de mudar a mentalidade tanto das mulheres quanto dos homens é enfatizada. Para alcançar este objetivo, as academias femininas floresceram em toda a Rojava, e tanto mulheres como homens recebem treinamento sobre os direitos das mulheres e Jineolojî, a nova ciência da mulher desenvolvida pelo movimento de mulheres.

Claro que, como é o caso dos zapatistas, nem todos os homens estão entusiasmados com o impulso das mulheres por maiores liberdades. Especialmente em áreas mais conservadoras, tem sido uma batalha difícil. Entretanto, como o movimento de mulheres curdas enfatiza, uma revolução não acontecerá da noite para o dia e, como em todo o resto, a libertação da mulher é um processo lento e intergeracional de transformação.

Enquanto escrevemos, as tentativas de reverter os direitos duramente conquistados das mulheres estão proliferando em todo o mundo, incluindo ataques crescentes à autonomia reprodutiva das mulheres nos Estados Unidos. A luta das mulheres curdas e zapatistas é um lembrete de que uma transformação holística de sistemas de opressão interligados não é um esforço utópico. Elas demonstraram que com paciência e persistência, as mulheres podem transformar radicalmente as atitudes e práticas patriarcais dentro de suas comunidades, indo além da mudança institucional para uma mudança mais profunda e mais duradoura de mentalidade.

As mulheres em ambas as lutas têm demonstrado que a transformação interna das relações desiguais de poder de gênero dentro das comunidades em luta não é menos importante que a resistência aos poderes capitalistas externos, coloniais e estatistas. Ao contrário de outros movimentos de libertação, onde as mulheres foram literalmente enviadas para casa quando a luta terminou, a organização autônoma das mulheres zapatistas e curdas garantiu que seus ganhos não serão revertidos em nenhum momento no futuro. Assim, as mulheres e suas comunidades estão mudando as maneiras pelas quais as pessoas se relacionam umas com as outras e com a natureza em todas as esferas da vida, construindo novos mundos dentro da carapaça em decomposição do antigo.

Tradução: Kurdistán América Latina/Ao Português: Editora Terra sem Amos.

