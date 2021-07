–

Tras conocerse el fallecimiento del Ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, Celeste Lepratti hermana del militante social asesinado en el 2001, Pocho Lepratti, expres贸 sus palabras en la red social Facebbok. 芦Muri贸 impune con la sangre de nuestros hermanos en sus manos, hoy m谩s que nunca: 隆no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! 芦. Por ANRed

Celeste Lepratti, militante y hermana del Pocho Lepratti, una de las personas asesinadas el 19/20 de diciembre de 2001 public贸 en la red social Facebook, su reflexi贸n al conocerse el fallecimiento del ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann.

芦Muri贸 impune con la sangre de nuestrxs hermanxs en sus manos, hoy m谩s que nunca: 隆no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!. 鈦Hoy muri贸 el principal responsable pol铆tico de la masacre de 2001 en la Provincia de Santa Fe muri贸 sin jam谩s en 20 a帽os, haber sido llamado por ning煤n juez ni jueza siquiera a declarar, protegido por la Corte Suprema de la Injusticia santafesina.Cuando la cana tira el que apunta es el gobierno: la represi贸n de la polic铆a de la provincia de Santa Fe bajo el gobierno de Carlos Reutemann dej贸 cientxs de heridxs, cientos de detenidxs y se cobr贸 la vida de nueve personas.鈦 El n煤mero m谩s alto de v铆ctimas fatales de la Argentina en aquellos d铆as en relaci贸n a la cantidad poblacional禄 expres贸 recordando las jornadas del 19 y 20 de Diciembre del 2001, en pleno estallido social.

芦La memoria tambi茅n estalla en aquel 29 de abril del 2003, cuando el r铆o Salado desbord贸 la inconclusa defensa del oeste y m谩s de un tercio de la ciudad qued贸 bajo el agua. 鈦158 v铆ctimas en el #Cr铆menH铆drico de Santa Fe, Reutemann tampoco debi贸 rendir cuentas por ellxs禄 agreg贸.



芦Nuestro trabajo siempre asociado a la Memoria Colectiva, desde lxs familiares del 2001 y la Asamblea del 19 y 20 cada diciembre en tribunales, en la mesa de navidad con las sillas de nuestrxs muertxs vac铆as y los testimonios del impune diciembre.鈦 Si hoy muere, no zafa , hoy muere, pero la justicia que hacemos entre todxs lo condena. Hoy muere pero es un muerto cobarde, un muerto con las manos ensangrentadas ni m谩s ni menos que con sangre del pueblo, un muerto que en vida se rode贸 de genocidas para gobernar en 隆plena Democracia!, un muerto que no obstante la criminalidad de sus actos de gobierno muere ocupando una banca en el Senado de la Naci贸n禄.

芦Su nombre jam谩s ser谩 recordado por representar al pueblo sino por traicionarlo.鈦 隆Por Asesino! 隆Inundador! 隆Amigo de genocidas! Privatizador!. 隆Ni olvido, Ni perd贸n!鈦 隆Juicio y castigo a todxs lxs responsables de la Masacre de diciembre de 2001 en todo el pa铆s!. Abrazo y respeto a quienes siguen sosteniendo la memoria y el reclamo de justicia鈦B finaliz贸.