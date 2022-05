–

La captura reciente de Toribio Acevedo Mart铆nez, quien fuera el jefe de seguridad de Cementos Progreso, nos lleva a recordar m谩s de medio siglo de una ignominia nacional auspiciada por el poderoso monopolio cementero, que lleva m谩s de cien a帽os moviendo los hilos del poder en Guatemala. En este art铆culo se desarrollar谩 la relaci贸n que tuvieron los fundadores de esta empresa con el golpe de 1954 y la invasi贸n contrarrevolucionaria que dio al traste con 10 a帽os de gobiernos revolucionarios y que marc贸 el inicio de un retroceso del cual el pa铆s a煤n no se repone.

Seg煤n el libro de Paul J. Dosal 鈥淓l ascenso de las 茅lites industriales en Guatemala鈥 (publicado inicialmente en ingl茅s en 1995), Enrique y Estuardo Novella 鈥搎uien hab铆a estado preso por sus actividades contrarrevolucionarias鈥 fueron dos de los grandes complotistas que movieron la maquinaria 鈥渓iberacionista鈥 para asegurar su monopolio cementero, en aquellos d铆as llamado Cementos Novella. Pero a煤n m谩s importante es quien fuera el principal cabecilla de la contrarrevoluci贸n: John Solomon Dougherty Bordenet, jefe de la estaci贸n de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en Guatemala (CIA) en 1954.

Dougherty Bordenet trabaj贸 muy de cerca con los Novella. Lleg贸 a Guatemala a finales de 1953 y era el segundo al mando de la estaci贸n de la CIA bajo las 贸rdenes de Birch O鈥橬eil, quien estaba a cargo y a quien Dougherty Bordenet sustituy贸 luego para hacerse cargo de la operaci贸n final: la conocida Operaci贸n PBSUCCESS, cuyo momento pico tuvo lugar entre el 18 y 27 de junio de 1954, y que condujo al derrocamiento del presidente Jacobo 脕rbenz Guzm谩n.

En el libro Bitter Fruit: The Untold Story of the American Coup in Guatemala de los autores Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer, Dougherty Bordenet es ampliamente retratado bajo el nombre de John Doherty (con el apellido modificado). En este libro Dougherty Bordenet es expuesto como alguien muy cercano al negocio cementero que renunci贸 a la CIA poco despu茅s del triunfo contrarrevolucionario para asociarse con los Novella Camacho en el negocio de materias primas para el cemento y la construcci贸n[1].

Richard H. Immerman en su libro The CIA in Guatemala: The Foreign Policy of Intervention, publicado en 1982, se cita a Dougherty Bordenet bajo el nombre de John Doherty como tambi茅n aparece en documentos desclasificados. Es hasta otro documento desclasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se identific贸 oficialmente a John Dougherty por su apellido correcto y se le ubic贸 como alguien muy cercano al coronel Carlos Castillo Armas, nombrado presidente de la contrarrevoluci贸n.

Este mismo dato fue confirmado a帽os m谩s tarde en una tesis de Ingenier铆a de la Universidad de San Carlos, en la que se hace referencia a la constituci贸n de la empresa conocida bajo el nombre de Mixto Listo, una de las empresas insignia de Cementos Progreso hoy d铆a:

Finalmente, Dougherty Bordenet se retir贸 de Guatemala a principios de la d茅cada de 1960, abandonando el negocio del cemento que fue considerado una estafa seg煤n se dice en el libro de NACLA:

Sin embargo, Dougherty Bordenet dej贸 en 鈥渂uenas manos鈥 el negocio. En 1957 su sobrino John Paul Dougherty Arg眉ello, arrib贸 a Guatemala desde Argentina con 21 a帽os de edad y asumi贸 las riendas de Arena y Grava en la d茅cada de 1960[1]. Aunque falleci贸 en 2016 su nombre sigue apareciendo como representante legal de la empresa.

Pocos a帽os despu茅s de su llegada, Dougherty Arg眉ello contrajo matrimonio con Margarita Mar铆a Novella Wyld. De los hijos que tuvieron sobresale Thomas Eugene Dougherty Novella, fiel representante del Grupo Cempro (Cementos Progreso, luego de cambiar su nombre original de Cementos Novella), corporaci贸n que ha presidido.

Junto a su primo, Juan Estuardo Maegli Novella, han sido baluartes en la alianza con militares de alta y retirados, sobre todo con AVEMILGUA, tal como lo atestigua el 25 aniversario de esa organizaci贸n de militares de alto rango involucrados en los a帽os m谩s cruentos del genocidio en Guatemala.

Plenamente documentado est谩 pues la historia reaccionaria y de corte conservador que ha marcado la pauta del desarrollo del monopolio cementero, otrora opuesto a los ideales democr谩ticos de la revoluci贸n de octubre y hoy alineados en una restauraci贸n conservadora dedicada a barrer con el legado anti corrupci贸n de la CICIG y la lucha de las v铆ctimas del conflicto armado en su b煤squeda de justicia.

[1] Dougherty Bordenet aparece citado por vez primera (en la bibliograf铆a conocida hasta ahora) en el libro The Invisible Government, de los autores David Wise y Thomas B. Ross, publicado en 1964, aunque su nombre no se identifica se afirma: 鈥淟a base ideol贸gica del golpe de Estado se vino a menos cuando el jefe de la CIA en Guatemala renunci贸 para dedicarse al negocio del cemento en Guatemala鈥.

[2] Seg煤n aparece en 鈥Guatemala鈥, publicado por The North American Congress on Latin America (NACLA) en 1974 y editado por Susanne Jonas y David Tobis donde se cita a las empresas Mezcladora, S.A. y Arena y Grava, S.A., constituidas a finales de 1954 y asociadas con estadounidenses y Paul Dougherty (d茅cada de 1960), en referencia a John Paul Dougherty Arg眉ello (Juan Pablo Dougherty Arg眉ello como tambi茅n se le conoci贸 en Guatemala), de origen argentino y padre estadounidense, sobrino de Dougherty Bordenet.