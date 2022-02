–

Recientemente, tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista con Cemil Bayik, copresidente de la KCK (Unión de Comunidades Democráticas del Kurdistán). Esto es lo que nos dijo sobre los ataques de Turquía en el Kurdistán del Sur, el uso de aviones no tripulados turcos para atacar el norte y el este de Siria, la situación general en la que se encuentra el PKK después de más de seis años de intensa guerra, la política del PDK (Partido Democrático del Kurdistán) y sobre qué tipo de acontecimientos espera en los próximos meses.

-¿Qué está haciendo Turquía en el Kurdistán del Sur (norte de Irak)? ¿Ha aumentado el Estado turco sus ataques contra el PKK?

-Desde hace 40 años, la guerrilla está presente en las zonas montañosas estratégicas del Kurdistán del Sur, a lo largo de la frontera turca, una zona que denominamos las Zonas de Defensa de Medya. Turquía quiere apoderarse completamente de estas zonas para poder imponer presión militar y política al Kurdistán del Sur y a Irak. En caso de que las circunstancias sean convenientes, Turquía utilizará a la población local turcomana como pretexto y ocupará todo el Kurdistán del Sur, de manera similar a lo que hizo en Chipre. Recep Tayyip Erdogan ha calificado repetidamente de fracaso el Tratado de Lausana. Se ha quejado de que Mosul y Kirkuk quedaron fuera de las fronteras del Pacto Nacional (Misak-ı Milli). Así, Erdogan ha planteado su objetivo de ocupar el Kurdistán del Sur. Actualmente, al menos 20 bases militares turcas se encuentran en el Kurdistán del Sur. Las fuerzas turcas no sólo están estacionadas en zonas próximas a la frontera, sino incluso en lugares muy cercanos a Mosul, por ejemplo, en Başika. Irak ha exigido en múltiples ocasiones que Turquía retire sus tropas. Pero Turquía ha insistido en que su presencia es el resultado de un acuerdo y que el PDK no quiere que las fuerzas turcas se vayan. Por tanto, insiste en mantener la presencia de sus tropas en el Kurdistán del Sur. En realidad, esto significa que Turquía ha desafiado abiertamente a Irak, al cuestionar que Bagdad tenga el poder de pedir la salida de las fuerzas turcas.

Desde hace más de seis años, la coalición fascista AKP-MHP no sólo ataca al PKK, sino a todas las fuerzas democráticas de Turquía, especialmente a los kurdos. Esta coalición ha unido a un partido fascista y a un partido religioso. No se podía esperar otra cosa que una abierta hostilidad hacia los kurdos y la democracia de una coalición así. Los ataques al PKK constituyen un ataque al pueblo kurdo. Al turquificar a los kurdos, el Estado turco pretende convertir el Kurdistán en un lugar para la construcción de la nación turca. Por lo tanto, los ataques contra el pueblo kurdo y el PKK no son ataques cualquieras. Su objetivo es cometer un genocidio contra los kurdos. En consecuencia, el Estado turco considera al PKK como el mayor obstáculo para lograr su objetivo de llevar a cabo un genocidio contra los kurdos. También ataca a las fuerzas democráticas por la misma razón. El Estado turco se resiste ferozmente a la democratización de Turquía. La razón principal de esta resistencia es que teme que los kurdos se beneficien de un sistema político democrático.

Turquía ha aumentado sus ataques contra el PKK. Durante los últimos seis años, su objetivo principal ha sido la destrucción del PKK. Ha declarado en repetidas ocasiones que acabaría con el PKK tanto dentro de Turquía como fuera de sus fronteras. Turquía lleva a cabo estos ataques porque teme que los kurdos se organicen, se hagan más fuertes y, en consecuencia, aseguren sus ganancias. Con estos ataques pretende impedir que los kurdos alcancen un estatus que incluya su identidad kurda, su cultura, su lengua, su autogestión y su autodefensa.

-Los representantes del KCK han dicho en repetidas ocasiones que el ejército turco ha utilizado armas químicas en el Kurdistán del Sur. Esto sería algo impactante y nuevo para la comunidad internacional. ¿Por qué no invitan a los observadores internacionales y a los medios de comunicación internacionales a comprobar sus afirmaciones de forma independiente?

-Durante los últimos dos o tres años, el Estado turco ha estado atacando las Zonas de Defensa de Medya con el apoyo del PDK. En el pasado, Turquía solía llevar a cabo operaciones militares en el sur del Kurdistán, pero se retiraba al cabo de un par de semanas. Muchos de estos ataques, como la operación Zap en 2007, fueron rechazados por la guerrilla. Sin embargo, hoy en día el Estado turco pretende afianzarse permanentemente en las zonas que ataca. Aparentemente, el PDK supone que esto ayudará a derrotar al PKK y permitirá así que el PDK se convierta en la fuerza dominante en el Kurdistán. Por eso, el PDK apoya al Estado turco, es decir, al enemigo de los kurdos. Sus relaciones con el PDK permiten al Estado turco justificar sus ataques. Subraya una y otra vez que el PDK no está en contra, lo que luego utiliza como justificación para sus constantes ataques y la ocupación de las zonas que ha conquistado militarmente. Justo un día antes del aniversario del Genocidio Armenio, el 24 de abril de 2021, el Estado turco comenzó un ataque integral contra todas las partes de las Zonas de Defensa de Medya, cuyo objetivo es ocupar la zona por completo. Sin embargo, a pesar de que este ataque ya lleva nueve meses, el Estado turco no ha podido alcanzar ningún resultado a pesar de haber tomado el control de algunas cimas de las montañas a lo largo de la frontera. Sus ataques han llegado a un punto muerto. Cuando se dio cuenta de que estos ataques iban a desembocar en un atolladero, el Estado turco empezó a utilizar armas químicas. Hasta entonces sus ataques no habían dado ningún resultado. Pero durante muchos meses, a lo largo de 2021, atacó con armas químicas los túneles de guerra de la guerrilla. Muchos guerrilleros han caído şehit (mártires) como resultado de estos ataques. Debido a estos ataques con armas químicas, la guerrilla ha abandonado algunos de los túneles de guerra mientras que otros han caído bajo el control del Estado turco. Aunque el PDK es consciente del hecho de que el Estado turco está utilizando armas químicas, no adopta una postura en contra. Esto se debe a que el PDK forma parte de una coalición con el Estado turco.

El Comando Central de la guerrilla ha hecho decenas de declaraciones oficiales en las que ha llamado al público internacional, a las organizaciones internacionales y a la prensa internacional a acudir a las Zonas de Defensa de Medya. Pero ni las organizaciones encargadas de trabajar contra las armas químicas ni la prensa han mostrado ningún interés en el asunto. Podrían perfectamente llegar a las zonas afectadas pasando por zonas controladas por el PDK o el Estado turco. Si las organizaciones mencionadas, los medios de comunicación y el público internacional actuaran con sensibilidad, superarían los obstáculos dados y podrían muy bien llegar a los túneles de guerra en los que se han utilizado armas químicas. Pero Turquía es miembro de la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han catalogado al PKK como organización terrorista, y el PDK mantiene buenas relaciones con Estados Unidos y la UE. Estas fuerzas no se activan porque no quieren molestar al Estado turco ni al PDK.

Además, los estados y las organizaciones relacionadas con ellos se caracterizan por una débil actitud moral y ética. No cabe duda de que, gracias a los esfuerzos de muchas personas, se ha creado una cierta conciencia sobre el tema. Sin embargo, esta conciencia se ve obstaculizada por razones políticas. En cuanto se trata de la lucha entre los kurdos y el Estado turco, se ignoran los principios morales y éticos, y las normas internacionales. El Estado turco está librando una guerra sucia contra los kurdos. Esto también mancha a todos los estados, fuerzas políticas y organizaciones que tienen relaciones con el Estado turco. El ex primer ministro británico Tony Blair dijo una vez que era imposible en Oriente Medio emplear los principios morales y las normas internacionales que se cumplían en otras partes del mundo. En el caso de las cuestiones kurdas y de los ataques de Turquía, se están ignorando la moral, los principios y las normas. Por esta misma razón, los armenios no recibieron ayuda durante la época del Imperio Otomano y acabaron sufriendo un genocidio.

Hacemos un llamamiento a todos para que acudan a las Zonas de Defensa de Medya e investiguen el uso de armas químicas en la zona. El pueblo kurdo ha pedido en repetidas ocasiones a todas las instituciones internacionales que estén a la altura de sus responsabilidades en relación con esta cuestión. Estamos dispuestos a proporcionar todas las formas posibles de ayuda y asistencia a quienes decidan investigar el uso de armas químicas en las Zonas de Defensa de Medya.

-En Rojava, el ejército turco ha estado utilizando una nueva táctica consistente en desplegar drones armados para asesinar a los cuadros del YPG (Unidades de Protección del Pueblo). ¿Es el objetivo de estos ataques paralizar al YPG y al PKK?

-El Estado turco ha utilizado drones armados y no armados tanto durante como después de sus ataques de ocupación en Rojava. Utiliza estas armas no sólo contra los combatientes del YPG, sino también contra la población civil, y los civiles que trabajan para la autogestión. Cientos de civiles y miembros del YPG han sido asesinados como resultado de los ataques con drones armados. El Estado turco afirma que el PKK, el YPG y el PYD (Partido de la Unión Democrática) son una misma cosa. Así, pretende crear la impresión de que no atacaría al YPG si no fuera por el PKK. En realidad, muchas fuerzas actúan de acuerdo con esta impresión que el Estado turco intenta crear. Esto es un gran error. Al hacerlo, uno simplemente acepta que el PKK constituye algo malo. Estados Unidos y Europa han catalogado al PKK como organización terrorista por razones políticas. Así, buscan complacer al Estado turco. Turquía utiliza el hecho de que el PKK esté incluido en la lista de organizaciones terroristas para encubrir su hostilidad y sus ataques contra los kurdos. Así, Estados Unidos y la UE se han convertido en cómplices de esta hostilidad y ataques contra los kurdos.

El Estado turco no ataca a Rojava sólo para asociar al YPG con el PKK debido a las supuestas relaciones entre ambos. En Rojava, los kurdos se han organizado, han luchado y han establecido un sistema autónomo y democrático que incluye su identidad, su cultura y su lengua. Como el Estado turco se niega a aceptar ese estatus para los kurdos, lleva a cabo estos ataques. Niega la existencia de los kurdos y no reconoce ninguno de sus derechos. El sistema democrático de Rojava sirve de ejemplo para los kurdos de Turquía. Como se ha dado cuenta de que esto hará imposible continuar con el actual sistema genocida de negación, el Estado turco decide atacar. Incluso si el PKK no existiera, el Estado turco seguiría llevando a cabo estos ataques. Los representantes del Estado turco han dicho en repetidas ocasiones que en el norte de Siria no repetirían el error que cometieron en el norte de Irak. Por lo tanto, la razón de los ataques del Estado turco a Rojava con drones armados o aviones de guerra es su hostilidad hacia los kurdos. Con estos ataques, busca impedir que los kurdos alcancen un estatus. Afirmar que el Estado turco ataca para asociar al YPG con el PKK sólo sirve para la impresión que Turquía ha creado deliberadamente. Por supuesto, la intención de su pregunta era recordar el hecho de que el Estado turco intenta crear un pretexto para sus ataques. Esto es absolutamente correcto. Sin embargo, concluir que el Estado turco es hostil hacia los kurdos e identificar esto como la razón de sus ataques nos permitirá comprender la situación real con mucha más claridad.

-En definitiva, ¿esta guerra renovada e intensiva debilita al PKK?

-Los nuevos dispositivos de guerra, medios tecnológicos y armas que ha obtenido el Estado turco han afectado, por supuesto, al carácter, el estilo y la doctrina de la guerra. Históricamente, las fuerzas guerrilleras siempre han adaptado sus tácticas, su tecnología y su forma de moverse a la tecnología de guerra de las grandes potencias. Hoy en día, esto ha provocado la necesidad de cambios aún más profundos en los métodos y las tácticas. Por lo tanto, hemos desarrollado una doctrina y una táctica de guerra que anulan el uso de drones. Al principio, nuestras precauciones contra el uso de la nueva tecnología bélica no fueron suficientes. Experimentamos ciertos problemas al adaptarnos a las nuevas características de la guerra. Pero hoy hemos avanzado en este sentido. Por lo tanto, continuaremos nuestra lucha basándonos en una nueva doctrina de guerra que nos permita luchar contra los nuevos medios que el Estado turco utiliza en su guerra. En el pasado, cientos de guerrilleros solían operar juntos. Pero hoy, esto sólo significaría exponerlos a ataques. Por lo tanto, la guerrilla ha cambiado su forma de moverse. No sólo ha adoptado nuevas estrategias y tácticas, sino que las ha incorporado a una lucha multidimensional para conseguir los resultados necesarios. Si se comparan estos avances con los estándares de la guerra de guerrillas del pasado, algunos podrían interpretarlo como una debilidad. Por lo tanto, es importante adoptar una visión holística de la lucha en curso para poder evaluar correctamente si la influencia ideológica y política del PKK ha aumentado, o no. Esto nos ayudará a comprender que el PKK no ha perdido nada de su influencia ideológica o política. Todo lo contrario: su influencia ha aumentado. Es cierto que al principio, la guerrilla sufrió algunas pérdidas debido a la nueva tecnología de guerra del Estado turco. Sin embargo, como respuesta, ha desarrollado una nueva forma de guerra operando en pequeños equipos. Con la ayuda de su principio de “reunir y dispersar”, la guerrilla es capaz de llevar a cabo continuamente poderosos ataques. Hoy en día, el PKK no sólo es influyente en Turquía, sino en todas las partes de Oriente Medio. El gobierno fascista del AKP-MHP en Turquía habla constantemente del PKK y acusa a la gente, dentro y fuera de Turquía, de apoyar al PKK. Esto demuestra por sí solo el gran poder e influencia del PKK en la actualidad.

-El GRK (Gobierno Regional del Kurdistán), Irak, Rusia, Estados Unidos y los países de la UE han hecho hasta ahora la vista gorda ante lo que está ocurriendo. ¿Tienen algún aliado, algún apoyo?

-Las políticas de Estados Unidos, Europa y Rusia en Oriente Medio se basan en los estados regionales. No siguen ningún principio como la ley, la justicia o la conciencia. Estos estados buscan constantemente relaciones que les permitan ganar influencia en el contexto del equilibrio político de Oriente Medio. En consecuencia, toman partido por estados tiránicos y genocidas. Por eso, ignoran deliberadamente los atentados y crímenes contra la humanidad perpetrados por el Estado turco. Llevan 100 años aplicando este tipo de política. El Estado turco lleva 100 años cometiendo numerosas masacres y aplicando una política de genocidio. Pero todos los estados mencionados han permanecido en silencio. Sólo utilizan las cuestiones kurdas de vez en cuando, como herramienta para obligar a Turquía a aceptar sus demandas. Lo hacen porque saben que la lucha de los kurdos constituye el mayor temor del Estado turco. Estos estados consideran las cuestiones kurdas sólo como un medio que pueden utilizar para mantener al Estado turco a raya.

Los pueblos y las fuerzas democráticas del mundo son nuestros aliados. Hoy en día, el público democrático y los pueblos tienen el poder de influir en sus gobiernos. Por ello, tratamos de influir en los estados y de disminuir la carga que su política supone para nosotros. Al recordarles su compromiso con la democracia, intentamos limitar el apoyo que prestan a Turquía. Mantenemos relaciones diplomáticas con varios estados. Los estados se basan en sus propios intereses. Sin embargo, utilizando formas y medios que presionan a los estados, tratamos de animarles a expresar abiertamente su protesta contra Turquía siempre que sea posible.

Sin embargo, las fuerzas democráticas y los pueblos de todo el mundo, especialmente en Oriente Medio, constituyen nuestros aliados más importantes. Podemos decir con confianza que tenemos relaciones muy importantes en este sentido. Hoy en día, somos uno de los movimientos revolucionarios que recibe un mayor apoyo de los pueblos y las fuerzas democráticas de todo el mundo. El fuerte apoyo a la libertad de Abdullah Öcalan es una clara prueba de ello. Hoy en día, la gente se refiere a Abdullah Öcalan como el Nelson Mandela de los kurdos. En algunos aspectos se le puede comparar con Mandela y de hecho recibe incluso más apoyo que Mandela en su momento. Muchas fuerzas democráticas, intelectuales, autores, sindicatos y movimientos de mujeres han mostrado un fuerte apoyo a la libertad de Abdullah Öcalan. Ha hecho enormes contribuciones a la lucha por la libertad de las mujeres y el apoyo de las mujeres de todo el mundo a él aumenta día a día. Las mujeres han encabezado la lista de aliados que el PKK tiene hoy en día en todo el mundo.

Si bien las relaciones con nuestros aliados son estratégicas y se basan en principios comunes, Turquía tiene actualmente graves problemas con sus países aliados. Las relaciones con nuestros aliados se fortalecen cada día y seguimos reforzando los fundamentos ideológicos y políticos en los que se basan. Al mismo tiempo, Turquía tiene graves problemas ideológicos y políticos con sus aliados. No consideran que Turquía tenga la misma posición que tenía durante la Guerra Fría. Como movimiento nos beneficiamos de esto.

Por supuesto, las relaciones de Turquía con Estados Unidos, Europa, Rusia y otros países, y el apoyo político y militar que proporcionan a Turquía ejercen cierto grado de presión sobre nuestra lucha. Sin embargo, continuamos nuestra lucha. Nuestra lucha se beneficia de la atención de las fuerzas democráticas mundiales, de los pueblos, de las mujeres, de la juventud y de los trabajadores, y del malestar de los pueblos de Oriente Medio y de las fuerzas democráticas con respecto a Turquía. A diferencia del pasado, la lucha del pueblo kurdo ya no se encuentra en una posición aislada y cercada.

-¿Por qué el Gobierno Regional del Kurdistán colabora tan estrechamente con Turquía?

-Cuando se habla del Gobierno Regional del Kurdistán, es mejor asociarlo con el gobierno del PDK. Es importante señalar que la PUK (Unión Patriótica del Kurdistán) -como parte de la coalición gubernamental- ha adoptado una postura contraria a ciertas políticas del PDK. El PDK ha intentado utilizar las fuerzas Peshmerga para los ataques contra el PKK. Pero el PUK se ha negado a aceptarlo. Por lo tanto, el PDK ordenó a sus propias fuerzas especiales que llevaran a cabo ataques contra el PKK.

El PDK considera al PKK como un rival. Debido a la mentalidad hegemónica del PDK, busca debilitar al PKK y convertirse así en la fuerza más importante entre los kurdos. Por eso colabora con el Estado turco, es decir, con el enemigo de los kurdos que está librando una guerra contra el PKK. El PDK no reconoce este hecho debido a su falta de visión. También es posible que determinados países alienten al PDK a establecer vínculos estrechos con Turquía y le hagan ciertas promesas en este contexto.

Actualmente, el PDK y Turquía han formado una coalición contra el PKK. Este tipo de relaciones no se da en ningún otro lugar del mundo: Un partido kurdo apoya a otra fuerza política extremadamente hostil hacia los kurdos y que pretende llevar a cabo un genocidio contra ellos. Cuando el Estado Islámico (EI) trató de entrar en Erbil, los guerrilleros del PKK acudieron en ayuda de la ciudad e impidieron que el EI se hiciera con su control. Como respuesta, el presidente del PDK, Mesut Barzani, visitó el campo de refugiados de Maxmur para agradecer al comandante guerrillero que había bloqueado el ataque del EI a Erbil. Este comandante guerrillero cayó más tarde şehit en un ataque aéreo del Estado turco. Al mismo tiempo, Mesut Barzani se quejó de la falta de ayuda del Estado turco contra los ataques del ISIS. No tenemos ninguna responsabilidad en el hecho de que el PDK haya adoptado esta política errónea. Siempre hemos querido mantener relaciones y una fuerte asociación con el PDK. Sin embargo, debido a su actitud hegemónica, el PDK se siente incómodo por el hecho de que el PKK ha aumentado significativamente su fuerza entre los kurdos en las cuatro partes del Kurdistán y en todo el mundo. Esto es lo que ha llevado al PDK a formar una coalición con Turquía. El Estado turco utiliza este movimiento kurdo contra el PKK. Esto permite al Estado turco afirmar que no hace la guerra contra los kurdos, sino sólo contra el PKK.

-¿Cuál es el objetivo de Turquía? ¿Se trata de política interna y de elecciones?

-El objetivo principal de la guerra de Turquía contra los kurdos y todas las fuerzas democráticas, es aplastar la lucha del pueblo kurdo -que está dirigida por el PKK- y llevar a cabo un genocidio contra los kurdos. Turquía quiere destruir al PKK. Piensa que si lo consigue, podrá aplastar fácilmente a todos los demás movimientos kurdos y anexionar las zonas habitadas por los kurdos en sus países vecinos. El Estado turco también quiere utilizar a la población turcomana de Irak y a los azeríes de Irán como pretexto para ampliar su territorio estatal. Lo que acabamos de describir constituye la estrategia nacional de Turquía. Una estrategia de la que quizá no se hable abiertamente pero que guardan a buen recaudo en sus despachos. Constituye su plan a medio y largo plazo. Cuando se trata de deliberaciones a corto plazo, esta política beligerante se utiliza para tratar de mantener el gobierno del AKP-MHP en pie. La sociedad turca reacciona con mucha sensibilidad ante la afirmación de que su país está en peligro. Por eso, el gobierno del AKP-MHP ha acusado no sólo al PKK, sino a muchas otras fuerzas de luchar contra él y, por tanto, las ha declarado sus enemigos. Esto incluye también a Europa y a Estados Unidos. Este es el tipo de impresión que intentan crear entre la sociedad turca. Y algunos incluso se lo creen.

La coalición AKP-MHP perdería definitivamente unas elecciones regulares. Por lo tanto, el gobierno del AKP-MHP necesita desesperadamente una victoria. Pretende conseguir esta victoria haciendo la guerra contra el PKK y, en consecuencia, tomando el control de ciertas zonas importantes. No hay otra posibilidad para que el AKP-MHP gane las elecciones. Somos muy conscientes de ello y, en consecuencia, nos estamos preparando para la guerra. En Turquía, la opresión y la guerra se han convertido en un medio para mantenerse en el poder. El gobierno actual está haciendo esto más abiertamente que cualquier otro gobierno fascista en el pasado. La mentalidad de la actual coalición AKP-MHP le permite llevar a cabo todo tipo de actos audaces para mantenerse en el poder.

-¿Cómo cree que evolucionará la situación en las próximas semanas y meses?

-Definitivamente, esperamos que el gobierno fascista del AKP-MHP lleve a cabo nuevos ataques para poder mantenerse en pie. Aunque ha atacado a Zap, Avaşin y Metina durante los últimos nueve meses, no ha podido obtener los resultados deseados. Por lo tanto, el gobierno del AKP-MHP bien podría iniciar nuevas guerras en diferentes frentes. Cada día amenaza con atacar Rojava. Por lo tanto, pensamos que el Estado turco está deseando llevar a cabo nuevos ataques. Convenciendo a Estados Unidos, Rusia y Europa para que guarden silencio, Turquía quiere ocupar ciertas zonas adicionales. Se ha informado de que esta cuestión fue el tema principal de las reuniones que Erdogan mantuvo con el presidente ruso Putin y también con el presidente estadounidense Biden en los últimos meses. Al igual que cualquier otro gobierno fascista que puede ver su propio fin, la coalición AKP-MHP aumentará su opresión tanto dentro como fuera de Turquía. En Turquía, el cierre del HDP sigue en la agenda. La líder del Iyi Parti, Meral Akşener, ha afirmado que el HDP tiene relaciones con el PKK contradiciendo así sus anteriores declaraciones en las que había calificado al HDP de partido legítimo y legal. La líder del CHP había enviado mensajes prometedores con respecto a las cuestiones kurdas para luego decir exactamente lo contrario. Todavía estamos tratando de entender qué es exactamente lo que ha llevado a estos repentinos cambios de opinión.

FUENTE: Kurdistan Report / Rojava Azadi Madrid

