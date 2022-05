–

Cemil Bayik, copresidente de la KCK, habló sobre los últimos acontecimientos en el Kurdistán, Oriente Medio y el mundo, incluyendo la política de aislamiento de Turquía contra Abdullah Öcalan, la pena de muerte en las cárceles de Turquía, el peligro de los ataques de Turquía contra el Kurdistán del Sur para todo Oriente Medio, el peligro de que Irak se desmorone, el daño infligido al pueblo kurdo por la política del KDP y el reciente asesinato del patriota kurdo Mihemed Zekî Çelebî en Süleymaniye.

Aislamiento de Abdullah Öcalan en la isla-prisión turca Imrali

“El Estado turco dice que, debido a las sanciones disciplinarias, nadie puede reunirse con Rêber Apo [Abdullah Öcalan]. Así, quieren crear la impresión de que están cumpliendo la ley. Este enfoque se ha convertido en una política constante. No sólo utilizan las sanciones disciplinarias una vez, sino que siempre dan una nueva antes de que la actual haya terminado. Así, prolongan estas sanciones cada seis meses. Quieren que el aislamiento de Rêber Apo sea constante. Con ello pretenden aislar a Rêber Apo de la humanidad, del pueblo y de nuestro movimiento. Quieren silenciarlo para que la gente se olvide de él. Intentan obligarnos a nosotros y a todo el mundo a aceptarlo. Pero esto es absolutamente imposible. Ni nuestro movimiento, ni el pueblo kurdo ni nadie que defienda los valores humanos puede aceptarlo. Porque esta política de aislamiento del Estado turco contra Rêber Apo va en contra del pueblo kurdo y de la humanidad.

Actualmente, hay una campaña internacional a favor de Rêber Apo. Con la política de aislamiento, el Estado turco quiere obstaculizar esta campaña. Además, en la legislación europea existe el “derecho a la esperanza”, que concede a las personas que han estado encarceladas durante 24 años el derecho a que se mejoren sus condiciones y sean liberadas. Rêber Apo lleva 24 años encarcelado. Como miembro del Consejo de Europa, Turquía sabe que este asunto se incluirá en la agenda y trata de evitarlo precisamente. Por ello, dicen que Rêber Apo sigue en prisión porque no ha renunciado a sus objetivos. En consecuencia, le imponen sanciones disciplinarias. Las personas con sanciones disciplinarias no tienen la oportunidad de que se revise su situación, se mejoren sus condiciones y se les ponga en libertad. Esto es lo que Turquía intenta hacer aceptar a Europa.

Dieciséis sindicatos ingleses han publicado recientemente un llamamiento, han enviado una carta a Turquía y han hecho una declaración internacional en apoyo de Rêber Apo y del pueblo kurdo. Exigen que el Estado turco ponga fin a su guerra contra Rêber Apo, el pueblo kurdo y la guerrilla y que ponga fin a su ocupación genocida y a la prohibición de la cultura y la lengua kurdas. Y exigen que el Estado turco se siente con los kurdos y resuelva la cuestión kurda. Además, los sindicatos italianos organizaron una manifestación y pidieron al Estado turco que ponga fin a su política contra Rêber Apo, el pueblo kurdo y la guerrilla. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a los sindicatos de Italia e Inglaterra y felicitarles por su importantísima labor. Nuestro movimiento y nuestro pueblo nunca lo olvidarán. Ahora, tienen que aumentar aún más su trabajo para poder movilizar a los sindicatos de otros países y también a la opinión pública europea. Así, podrán conseguir resultados muy importantes”.



Pena de muerte en las cárceles de Turquía

Bayik continuó: “Si el Estado turco no consigue ningún resultado en las cárceles, su política contra el pueblo kurdo tampoco conducirá a nada fuera de las cárceles. Los presos políticos representan al pueblo kurdo. Si quiere aniquilar al pueblo kurdo, tiene que aplastar la fuerza de voluntad de los presos políticos. Por eso el Estado turco lleva a cabo ataques tan brutales contra las cárceles. Turquía engaña a todo el mundo afirmando que ha puesto fin a la pena de muerte. Esto es una mentira. Las penas de muerte se siguen aplicando en las cárceles. Así, se están vengando de muchos presos revolucionarios y democráticos que se niegan a aceptar su política de capitulación. Simplemente los asesinan. Cada día salen nuevos cadáveres de las cárceles. A los presos enfermos no se les permite recibir tratamiento. Quieren que toda esta gente muera en la cárcel. Se han hecho muchos llamamientos para la liberación de estas personas, pero el Estado turco se niega a liberarlas. El Estado turco asesina a estos presos. Y cuando entregan sus cadáveres, afirman que han muerto a causa de una enfermedad que no ha podido ser identificada, que simplemente han muerto o que podría haber sido Coronavirus. Todas estas afirmaciones no son ciertas. Es absolutamente evidente que estos presos políticos son torturados hasta la muerte y que sus cadáveres son entregados a sus familias. Esto es claramente una forma de venganza”.

El peligro de los ataques de Turquía al Kurdistán del Sur para todo Oriente Medio

Bayik añadió: “La guerra en [las zonas kurdas del sur] Zap y Avaşîn no comenzó el 14 o el 17 de abril de este año. En realidad, comenzó el 26 de agosto de 2016. Ese día, cuando Turquía atacó [la ciudad del norte de Siria] Cerablus, Biden y Mesûd Barzanî estaban en Ankara. Por lo tanto, está claro que Estados Unidos, Turquía y el KDP tomaron esta decisión juntos. Basándose en su decisión común, Turquía atacó Cerablus. Desde ese día, esta política ha continuado. Como resultado, la política contra el pueblo kurdo en el Kurdistán del Norte continúa, en Rojava [las zonas] Efrîn, Serêkaniyê y Girê Spî han sido ocupadas, al igual que Cerablûs y Bab, y en el Kurdistán del Sur se ha iniciado un intento de ocupación de la región. Los acontecimientos actuales en Zap y Avaşîn son también el resultado de esta misma política. Por lo tanto, puede parecer que Turquía está librando esta guerra en Zap y Avaşîn, pero en realidad es la OTAN. Estamos luchando contra la OTAN. No sólo hoy, sino que hemos estado luchando contra la OTAN desde que se fundó el PKK. Como Turquía es miembro de la OTAN, recibe un apoyo muy amplio de la OTAN. Sin la ayuda de la OTAN, Turquía nunca podría haber librado esta guerra hasta ahora. La OTAN es la que decide librar esta guerra y Turquía simplemente pone en práctica esta decisión. Y el KDP colabora con Turquía de acuerdo con esta decisión de la OTAN.

La guerra en Zap y Avaşîn no es sólo una operación, como ellos afirman. Llamarla operación es simplemente un intento de engaño. Se trata de una guerra enorme. Puedo decir claramente que la guerra actual en Zap y Avaşîn no es como la guerra que Turquía ha estado librando contra nosotros hasta ahora. Es completamente diferente. Tanto el Estado turco como el gobierno del AKP-MHP consideran que esta guerra es estratégica para ellos. Consideran que es una guerra que decidirá si sobreviven o no. Por eso han movilizado todos sus recursos dentro y fuera del país para esta guerra con el fin de mantenerse en el poder y permitir que el Estado turco siga en pie. Esta es la razón por la que están utilizando la tecnología más moderna y han desplegado un gran número de tropas. Sencillamente, no les importa cuántos de sus soldados y de las fuerzas proxy islamistas mueran allí. Su orden es clara: “Hay que conseguir resultados”. Por lo tanto, están utilizando aviones de guerra, aviones no tripulados, helicópteros, artillería y armas químicas para lograr sus resultados deseados.

Su objetivo en esta guerra es aplastar al PKK y así poder llevar a cabo su política genocida. Pero este no es su único objetivo. Durante la Primera Guerra Mundial, los otomanos perdieron mucho territorio. Por eso trazaron una frontera que llamaron Mîsak-î Mîllî [Pacto Nacional]. Dentro de estas fronteras, querían restablecer su estado y continuar con su hegemonía. Pero debido al Tratado de Lausana, esto no sucedió y perdieron algunos de los territorios que habían definido como propios como parte del Mîsak-î Mîllî. El Estado turco nunca ha aceptado esto. Por lo tanto, Erdogan y Bahceli dicen que necesitan alcanzar las fronteras del Mîsak-î Mîllî. Consideran que las condiciones actuales en el mundo y en Oriente Medio son convenientes para lograr este objetivo. Para poder hacerlo, quieren aplastar al PKK y llevar a cabo un genocidio contra los kurdos. Porque si no consiguen ningún resultado en este sentido, no podrán lograr su objetivo. Por lo tanto, la guerra actual en Zap no afecta sólo a los kurdos, sino a todos los pueblos de la región. Si el PKK y el pueblo kurdo sufren un golpe decisivo, todos sufrirán un gran daño y nadie podrá mantenerse en pie. Entonces, el fascismo del AKP-MHP podrá establecerse en toda Turquía.

“Erdogan y Bahceli no sólo están utilizando el ejército turco, sino también las fuerzas proxy islamistas. Las mismas fuerzas proxy que utilizaron en Libia y Azerbaiyán, las están utilizando ahora para librar esta guerra [en Zap y Avaşîn]. Y también están desplegando guardias del pueblo desde Turquía. Con la ayuda de todas estas fuerzas y mediante el uso de armas químicas, quieren conseguir resultados. Las HPG y la guerrilla YJA-Star están oponiendo una resistencia heroica a todos estos ataques. El Estado turco había planeado lograr resultados rápidamente con su enorme fuerza y con la ayuda de fuertes bombardeos. Según sus planes, habrían tomado así el control de Zap y seguido con sus aspiraciones mîsak-î mîllî y neo-otomanas. Pero las fuerzas guerrilleras han derrotado este plan y no han permitido que esta política tenga éxito. Les han asestado grandes golpes. El Mando Central [del HPG] publica diariamente, semanalmente y mensualmente los balances de la guerra. Muestran claramente que el Estado turco sigue sufriendo enormes golpes. El gobierno del AKP-MHP había planeado llevar a cabo elecciones anticipadas y ha utilizado todos sus recursos para hacerlo posible. Pero han sufrido enormes golpes y son incapaces de lograr ningún resultado en Zap. Zap se convertirá en un cementerio para ellos y el gobierno del AKP-MHP caerá. Por lo tanto, todo el mundo debe abstenerse de mantener vínculos estrechos con Erdogan y Bahceli y de apoyar su política. Quien siga apoyando su política perderá. Entre los kurdos, este es el caso del KDP y en Turquía esto es válido para el CHP y el Iyi Parti. Quien se mantenga cerca de este gobierno y apoye su política, perderá.

Delante de los ojos de todo el mundo, se utilizan armas químicas todos los días. Pero todo el mundo permanece en silencio. Una delegación quería investigar el uso de armas químicas en las zonas afectadas, pero Inglaterra lo impidió. ¿Por qué Inglaterra impide esa delegación? Porque si esta delegación viene y documenta el uso de armas químicas, esto se convertirá en un problema para ellos. Por eso Inglaterra no quiere que la verdad salga a la luz. Inglaterra también proporciona a Turquía nuevas armas. Los informes de los medios de comunicación lo han demostrado. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania e Israel están detrás de esta guerra. Y el PDK trabaja con Turquía de acuerdo con la decisión de estas fuerzas. Así que la OTAN participa activamente en esta guerra, por lo que ésta es una guerra contra la OTAN”.

Peligro de desmoronamiento de Irak

Bayik continuó: “Irak es débil. Todo el mundo lo ve y quiere beneficiarse de esta situación. Muchas fuerzas están presionando a Irak y algunas incluso están interviniendo directamente en el país. Quieren aumentar su influencia en Irak y así poder imponer su política al Estado iraquí. Irak ha permanecido en silencio con respecto a la guerra actual en Zap. Puede que hayan hecho algunas declaraciones, pero esto sólo ocurrió porque no tenían otra opción. Si no hubieran hecho ninguna declaración y no hubieran expresado sus críticas, ni Irak ni el pueblo árabe lo habrían aceptado. Por lo tanto, hicieron una declaración para evitar las protestas del pueblo iraquí y del pueblo árabe. Pero sus declaraciones fueron muy débiles. Turquía, el KDP y Estados Unidos lo saben muy bien y quieren beneficiarse de la debilidad de Irak. El espacio aéreo iraquí está bajo el control de EEUU. Sin la aprobación de EEUU, los aviones de guerra de los estados turcos no pueden sobrevolar Irak y el Kurdistán del Sur. Los aviones y helicópteros de guerra de Turquía sólo pueden explorar y bombardear la zona porque EEUU les ha abierto el espacio aéreo iraquí. Esto demuestra claramente que la OTAN y los Estados Unidos están detrás de esta guerra. Porque Turquía es miembro de la OTAN. Sin la aprobación de la OTAN, Turquía no puede atacar así al Kurdistán del Sur y a Rojava, no puede tomar el control de ciudades y zonas, bombardearlas, talar bosques y despoblar la zona. Esta política constituye una enorme amenaza para Irak y prepara el camino para el desmoronamiento del país. Tanto el pueblo iraquí como el árabe deben reconocerlo. Tienen que entender que la coalición entre los kurdos y los árabes es vital para ellos. Si lo hacen, podrán oponerse al neo-otomanismo, promover la democracia y la libertad en su país y protegerlo”.

Daño de la política del KDP al pueblo kurdo

Hablando del daño de la política del KDP al pueblo kurdo, Bayik dijo: “En el pasado, había un programa de la televisión turca llamado `Anadolu’dan Görünüm`. El objetivo principal de este programa era librar una guerra especial contra nuestro pueblo y nuestro movimiento. Mediante la difusión de noticias engañosas y erróneas, querían manipular a nuestro pueblo y a otros pueblos. Así, emprendieron una guerra muy sucia. Hoy en día, los medios del KDP difunden noticias muy parecidas a las que antes difundía `Anadolu’dan Görünüm`. Las noticias de los medios del KDP son completamente iguales. Esto muestra claramente que fueron entrenados por Turquía para engañar al pueblo kurdo y al público internacional. Los medios de comunicación del KDP están llevando a cabo una guerra especial. El KDP debe abstenerse de esta política. Esta política no sirve a los intereses del KDP y del pueblo kurdo. Hoy, el pueblo kurdo se enfrenta a oportunidades históricas. Por lo tanto, construyendo su unidad nacional, el pueblo kurdo puede alcanzar la libertad. A pesar de nuestros llamamientos, el KDP trabaja con el Estado turco y sirve a su política. Con esta política, el KDP ha destruido todo su respeto entre el pueblo kurdo, la gente de la zona de Behdînan y también dentro del propio KDP. No decimos que el KDP tenga que apoyarnos definitivamente. Por supuesto, si lo hacen, sería bueno. Pero simplemente les pedimos que no sirvan al Estado turco y a su política genocida”.

Reciente asesinato del patriota kurdo Mihemed Zekî Çelebî en Süleymaniye

Sobre el asesinato de Mihemed Zekî Çelebî, Bayk dijo: “Me gustaría conmemorar respetuosamente a Mihemed Zekî Çelebî. Era un verdadero patriota. El MIT [servicio secreto turco] le había amenazado. Pero él hizo públicas estas amenazas en la televisión y así mostró exactamente la actitud correcta. Hizo pública la política del Estado turco contra los patriotas kurdos. Al hacer públicas las amenazas contra él, advirtió a todos los patriotas kurdos que no cayeran en los juegos del ocupante. Me gustaría expresar mis condolencias a su familia y amigos y también al pueblo kurdo. También quiero saludar a todos los patriotas kurdos que se niegan a ceder ante el Estado turco, que deciden quedarse en el Kurdistán, trabajar en Süleymaniye y Behdînan y no ceden a los chantajes y amenazas del MIT y de Parastin [servicio secreto del PDK]. Esto es exactamente lo que tiene que ser una actitud patriótica y revolucionaria. Con estos ataques, el Estado turco quiere enviar el siguiente mensaje: `No hay estabilidad en el Kurdistán del Sur. Con este mensaje quieren intimidar a los patriotas kurdos y al pueblo del Kurdistán del Sur. Por lo tanto, nuestros patriotas del Kurdistán del Norte que se han establecido en el Kurdistán del Sur no deben dar ni un paso atrás ante esta política del Estado turco.”

