Mehmet Ergen, Director Artístico General de los Teatros de la Ciudad de Estambul, fue destituido tras aprobar la obra Mem y Zin. No se volvió a comunicar con el autor de la obra, que presentó su certificado de antecedentes penales.

La Dirección General Artística de los Teatros de la Ciudad del Municipio Metropolitano de Estambul habría impuesto un embargo a la epopeya popular kurda «Mem û Zîn» (Mem y Zin).

Cuma Boynukara, autor de la obra «Mem û Zîn», presentó su candidatura a los Teatros de la Ciudad de Estambul en 2021. La obra, que fue aceptada en un principio, no se incluyó posteriormente en el repertorio tras el despido de Mehmet Ergen, Director General Artístico de los Teatros de la Ciudad en aquel momento. IBB no explicó la razón por la que la obra no se incluyó en el repertorio.

Destituido el director general artístico de los Teatros de la Ciudad

En septiembre de 2021, Cuma Boynukara, en una llamada telefónica con Mehmet Ergen, Director Artístico General de la época, transmitió el texto teatral en turco de la obra «Mem ile Zin», incluida en el repertorio de los Teatros Şehir en 2002. Añadió que estaba considerando a Ayşe Emel Mesçi como directora de la obra.

Un mes después, en octubre, se reunieron Mehmet Ergen, Cuma Boynukara y Ayşe Emel Mesçi. Durante la reunión, que fue positiva, se formó el elenco principal. A Ayşegül İşsever, director de escena de la época, le pidieron una lista de los actores que estaban ociosos en los teatros de la ciudad. Ayşegül İşsever pidió una semana y dijo que volvería. Mientras se esperaba el regreso de İşsever, el director general artístico Mehmet Ergen, fue destituido. Boynukara no pudo encontrar interlocutor para discutir el destino de la obra «Mem y Zin» en los Teatros de la Ciudad durante mucho tiempo después de que Mehmet Ergen fuera destituido.

‘Estaba claro q había quedado estigmatizado‘

Lamentamos saber que el teatro puede ser investigado si se representa la obra «Mem y Zin», explicó Boynukara: «He concertado una cita con el Director General Artístico en funciones, Ayşegül İşsever, para tratar este asunto. Esta cita es el 4 de marzo de 2022. En otras palabras, cinco meses después de la fecha en que debíamos reunirnos, sólo podíamos vernos poniendo a alguien por medio. Durante nuestra reunión, dijo que estaba al corriente de la obra, pero que ésta no aparecía en la segunda ronda de obras y que no tenían ningún prejuicio contra mí. Nos separamos para hablar de la programación de la obra en noviembre de 2022. Tras esta reunión, la puerta del director general artístico se convirtió en un muro para mí. Ni me contestaron al teléfono ni devolvieron mis peticiones de cita. Como tal, mi escepticismo aumentó. Pensaron que si se representaba la obra, serían investigados por el Ministerio del Interior. Se hizo evidente hasta qué punto este pensamiento me criminalizaba. Sin embargo, esta obra se había representado dos veces en los Teatros del Estado. Cuando esto no eliminó sus prejuicios, tuve que adjuntar mi certificado de antecedentes penales a mi solicitud y presentarlo a la Dirección General Artística».

‘Tuve que presentar mi certificado de antecedentes penales a una institución artística«

Boynukara continuó explicando: «Cuando me di cuenta de que mi obra estaba siendo ‘aterrorizada’ y de que me estaban ‘criminalizando’, entendí que no tenía otra cosa que hacer y presenté mi Certificado del Registro de Antecedentes Penales a una institución artística para aliviarles la inquietud, aunque yo no quería. A pesar de ello, aún no hay respuesta. Todo esto no es para que se represente la obra. Por supuesto, está a su disposición si quieren hacerlo. Pueden no representarla, pero no pueden criminalizar al autor por su lugar de nacimiento o por la obra que escrita. También quería subrayar que entretener a la gente durante dos temporadas, diciéndoles que «se vayan hoy y vuelvan mañana» no se ajusta a la etiqueta teatral. Quería recordar que no se trata de una institución como las obras de zonificación, la administración del agua o las obras de concesión de licencias; se trata del teatro más antiguo de este país, que este teatro ha germinado y echado raíces en la multicolor diversidad de este país, y que su condición sine qua non son sus escritores. «Mem y Zin» lleva siglos viviendo en estas tierras, y treinta años representándose como obra de teatro en los escenarios. Ha sido traducida a decenas de idiomas, publicada y compuesta como ópera. Ignorar todo esto y convertirla en una obra ‘terrorista’, sólo puede glorificarla más».

No hay respuesta del IBB

Hemos presentado nuestras preguntas al Ayuntamiento Metropolitano de Estambul, pero la administración no ha respondido hasta el momento.

Fuente: DuvaR – Ferhat Yaşar – Traducido por Rojava Azadi Madrid

