De parte de El Topo September 16, 2022 262 puntos de vista

驴C贸mo llegaste a Espa帽a? 驴Cu谩l es tu camino?

De Argelia fui a Marruecos y de ah铆 a Ceuta, donde estuve un a帽o y un mes en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes). Fue complicado, una c谩rcel donde est谩bamos 1鈥800 personas y en cada habitaci贸n doce personas en un espacio de tres metros. El m贸vil, si no lo guardas, te lo roban, la ropa, cualquier cosa, te la robaban. En este centro hay periodistas, artistas, personas con cultura, pero en el centro se convierten. Estuve durante el periodo de la covid19 (yo llegu茅 en diciembre de 2019). Durante el confinamiento, fueron tres meses con 1鈥800 personas. La polic铆a venia todos los d铆as con mucha violencia, nada que ver con la polic铆a que ves en la calle. Te daban con la porra, te tiraban gas lacrim贸geno. No nos dejaban salir de una habitaci贸n con doce personas durante ocho horas. No te dejaban ni ir al ba帽o.

Cuando te dejaron salir, 驴por qu茅 fue?

Porque solicit茅 asilo pol铆tico. En mi caso tengo amenazas de muerte por mi situaci贸n de artista, me sentenciaron a diez a帽os de c谩rcel en mi pa铆s por mi m煤sica. Otra gente de otros pa铆ses vienen por motivos humanitarios, yo por asilo pol铆tico. Ahora estoy en la segunda fase. Primero est谩s seis meses en un centro y despu茅s te dan ayuda para alquilar un piso. Pero yo no, llevo diecis茅is meses y no tengo derecho a eso. Porque soy moneda de cambio, si ma帽ana Argelia llama a Espa帽a para decir que me quieren all铆, me env铆an en el primer avi贸n.

驴Por qu茅 est谩s en Espa帽a? 驴Qu茅 has hecho para tener problemas con el gobierno argelino y tener que solicitar asilo pol铆tico?

Hu铆 del gobierno de Argelia porque les molestaban mis canciones. Me juzgaron por un tribunal militar, aunque yo no soy militar. Despu茅s de haber firmado la convocatoria en la que me citaban en el juzgado, ten铆a que presentarme en un m谩ximo de cinco d铆as. Y si no vas, la polic铆a viene a por ti. Entonces yo, a los tres d铆as, me fui a Marruecos. Yo en Argelia lo ten铆a todo. Mi coche, casa, tienda鈥 ahora lo he perdido todo, ni puedo venderlas. No puedo vender mi casa para, con ese dinero, iniciar un proyecto aqu铆.

Te met铆as con los militares y con el gobierno en tus letras. 驴Qu茅 cantabas?

Tengo problemas con la polic铆a por haber organizado una manifestaci贸n en 2008. Ese a帽o ten铆amos a Buteflika como presidente, que estuvo veinte a帽os en la presidencia. 脡l sale en mis videoclips. Tuve problemas con su hermano, el general del servicio secreto, que ahora tiene el control de Argelia. Yo daba sus nombres, su familia, sus cuentas bancarias, el dinero que tiene en Suiza, los pa铆ses que defienden a estas personas. Por ejemplo, ahora tenemos dos mafias: una mafia que trabaja con Francia y Am茅rica, y otra que trabaja con Rusia.

Ahora con la guerra, Europa tiene un problema con el gas. Despu茅s de la guerra de Rusia con Ucrania, Argelia es el primer exportador de gas, por ello tienen mucho poder con Europa. Los derechos humanos, el asilo pol铆tico, no importan nada. Solo el dinero.

Entonces t煤 les se帽alas a ellos en tus canciones. Pero antes de eso, 驴Te censuran? Y luego, 驴te denuncian y te juzgan? 驴C贸mo lo hacen?

Yo soy bereber, amazigh. Somos diferentes de los 谩rabes. Nosotros somos diferentes. Somos cristianos, musulmanes, ateos, somos muy diferentes y esto molesta mucho a la gente de Argelia, Marruecos, T煤nez, Qatar鈥 que son integristas. No permiten personas que vivan con m谩s libertad. Con el control de Qatar no se permite.

En 2014 me ofrecieron una casa, un coche para que hablara bien del presidente Buteflika.

驴Te ofrecieron eso para que hablaras bien del presidente?

S铆, me ofrecieron eso para que hablara bien del presidente. Yo recuerdo una canci贸n sobre 茅l, su familia, la relaci贸n con el dinero, la mafia鈥 porque Argelia ahora tiene solo el apoyo de Francia.

Entonces, hiciste lo contrario a lo que te pidieron.

S铆, y por eso estoy en Espa帽a y no en Francia.

驴Solicitaste el asilo por eso?

S铆. Yo tengo mucha gente en Francia. Ser铆a mucho m谩s f谩cil para m铆, para vivir, trabajar鈥ero la situaci贸n es muy peligrosa para m铆.

Tu familia tambi茅n ha tenido problema por tus letras.

S铆, tengo v铆deos en YouTube. He tenido que quitar v铆deos de internet porque extorsionan a mi familia. Le preguntan por m铆. Mi madre est谩 enferma y tambi茅n la amenazan.

驴Y los amenazan tambi茅n?

Muchas veces. Pero tengo muchos v铆deos en youtube y tiktok de la polic铆a. Pero esta polic铆a no es la polic铆a normal, es un polic铆a del servicio secreto.

Tengo mucha informaci贸n proveniente de militares que me escuchan. De militares que trabajan, personas importantes. Es como Moammed Benhalima. 脡l es mi amigo desde hace muchos a帽os. Yo le dije que arreglara su situaci贸n y despu茅s hablara. 脡l es muy tranquilo y pensaba que no pasaba nada por estar en Espa帽a, en Europa , como si Europa fuera un para铆so. Pero estamos en Europa y hay gente en Europa que no puede hablar de muchas cosas.

驴Como ves t煤 la censura aqu铆 en Europa?

Censura muy dulce. Aqu铆 hay censura, pero no conlleva violencia, solo censura. T煤 tienes que parar, pero no vienen a mi casa para pegarme, 驴no? (Se se帽ala los dientes). Estos no son los m铆os, he perdido todo. La censura existe en todos los pa铆ses del mundo. Pero en Argelia hay c谩rcel y amenazas de muerte.

驴C贸mo lo hacen?

En la comisar铆a de polic铆a. La polic铆a vino con un papel a mi barrio, dec铆an que quer铆an hablar conmigo, de mis conciertos, pero que estuviera tranquilo, acept茅 y luego me pegaron. Entonces, 驴a d贸nde denuncio que la polic铆a me pega? 驴A la polic铆a? 驴A los bomberos? 驴A qui茅n? 驴A qui茅n vas a hablarle de esta violencia? Hay una guardia, pero no te hacen caso. Llegas con la sangre y pruebas y te mandan a hablar con la polic铆a. Porque soy artista y bereber. Hay mucho racismo con la gente bereber. Yo respeto el islam, yo respeto toda la religi贸n. Mi familia es musulmana y respeto toda la libertad personal, pero la gente 谩rabe, hay un racismo con nuestra gente.

Volviendo al tema de la censura: 驴hay m谩s raperos o artistas argelinos en tu situaci贸n?

Hay un gran rapero que tiene un asilo pol铆tico en Francia, su nombre es Lotfi Double Canon, un amigo. Ahora trabaja en la televisi贸n 谩rabe en Francia.

H谩blamos de este rapero argelino que est谩 en Francia porque no habl贸 mal de Francia.

S铆, pero esta persona se fue en 2015. Antes, de hecho, de la primera manifestaci贸n contra el presidente Butiflika en mi ciudad, en Argel. La primera manifestaci贸n fue en 2018 contra el presidente, despu茅s echamos a este presidente. Pero despu茅s hubo un general que se coloc贸 en el poder como dictador. Este general se llama Bensalah y luego lo ech贸 otro general.

Siendo un asilo pol铆tico es m谩s dif铆cil que te lo den a pesar de tener una mentalidad cr铆tica, de igualdad鈥

Para m铆 el problema es que, incluso estando en Espa帽a, hay mucha gente que solicita asilo que tiene una mentalidad machista, hom贸foba鈥 y tiene su pasaporte, con asilo. Hablamos de Argelia, de Mauritania, que tienen esta mentalidad, tienen su pasaporte, yo no. 驴Por qu茅? 驴T煤 crees que eso es normal? Con una persona que no est谩 amenazada de muerte, que tiene cero papeles, cero pruebas, pero tiene su pasaporte, llega a segunda fase para salir del centro, pero yo tengo 288 canciones, tengo 11 discos, tengo amenaza de muerte, tengo muchas pruebas, muchos contratos, todo.

Estoy haciendo aqu铆 conciertos, colaboraciones con el grupo de la HH34, he trabajado con Sound the Roots Producci贸n, he hecho cinco conciertos aqu铆鈥

Solo con eso, el arraigo cultural te lo tendr铆an que conceder.

S铆. Tengo un curso de cocina, un curso de carnicer铆a, tengo mucha formaci贸n para hablar, para buscar un trabajo, para muchas cosas, tengo el B2 pero no tengo mi pasaporte. Hay persona que no tiene A1, tiene cero certificado, tiene cero pruebas pero tiene su pasaporte. 驴Por qu茅? Porque es el criterio del asilo.

Otra historia es la situaci贸n del militar Benhalima y su extradici贸n 驴Qu茅 crees que ha pasado con esa falta de protecci贸n de Espa帽a y Europa? 驴C贸mo te sientes con eso?

Benhalima es mi amigo, pero t煤 sabes la historia de Benhalima, hay una historia anterior, la de Abdellah, que era tambi茅n amigo de Benhalima. Abdellah es el primero en ser deportado de Espa帽a, el segundo es Benhalima. Ambos son dos exsoldados expulsados por el gobierno argelino, un gobierno terrorista que impuso la pena de muerte a Behalima y cadena perpetua a Abdellah. Los dos sufrieron tortura en prisi贸n y nadie habla de esto. 驴Por qu茅? Porque Argelia tiene el gas, y con eso el gobierno argelino se permite todo y viola, tortura, amenaza y los servicios secretos del mundo lo saben.

Benhalima es muy tranquilo. El d铆a que el gobierno de Espa帽a le deport贸, cinco personas le dijeron 芦ven con nosotros para hablar con tu abogado, 驴quieres hablar con tu abogado?禄 脡l dijo que s铆. Vino un coche, lo llev贸 al aeropuerto, avi贸n, y a Argelia. En un avi贸n privado. Yo habl茅 un d铆a antes con 茅l y le dije que era imposible la extradici贸n y 茅l estaba seguro de que s铆 lo extraditar铆an. Yo le dije que era imposible porque est谩bamos en Espa帽a, pero me contest贸 que pensaba que s铆 por la guerra entre Rusia y Ucrania. Si no hubiera guerra de Ucrania ni gas no creo que el gobierno de Espa帽a hubiera extraditado a Benhalima. El gobierno solo piensa en n煤meros. Si, ahora hay un argelino que tiene un asilo, para casa. Con un mensaje. Y 驴t煤 sabes que nosotros, argelinos que tenemos asilo pol铆tico? Yo, personalmente, me siento como moneda de cambio. Hay d铆as que me siento como basura que la puedes echar donde quieras.

Y la situaci贸n para ti ahora, 驴cu谩l crees que va a ser?

Por el momento estoy esperando una reconsideraci贸n de mi asilo y si el gobierno espa帽ol decide deportarme no saldr茅 con vida.

De Espa帽a鈥

S铆, no saldr茅 con vida. Har茅 todo lo posible para ello. Prefiero morir aqu铆 que en Argelia en la tortura. Si el gobierno de Espa帽a quiere deportarme, es imposible que me deporten con vida. Soy rapero.

驴Crees que vas a poder volver a tu pa铆s alg煤n d铆a?

Pienso que no鈥 Tal vez dentro de diez a帽os, cuando el gobierno deje de ser una mafia.

Entonces, 驴cu谩l es tu situaci贸n ahora en Espa帽a?

Mi situaci贸n en Espa帽a鈥 Aqu铆 estoy haciendo una formaci贸n de ayudante de restaurante, trabajo como ayudante, pero tengo gran experiencia en muchos 谩mbitos: cocina, panader铆a, arte, pintura, trabajo en el campo鈥 Puedo trabajar por la ma帽ana en el campo, por la tarde como cocinero y por la noche como artista.

驴Algo m谩s que nos quieras decir?

S铆, claro, yo soy una persona que ahora mismo no se censura. Me considero una persona que puede morir en cualquier momento, dentro de dos o tres horas, por ejemplo. Pienso hacer muchas cosas este a帽o, o este mes, o ma帽ana, pero tengo una idea fija en la cabeza: puedo morir en cualquier momento, el gobierno me puede extraditar ma帽ana.

驴No est谩s nervioso? 驴No te agobia?

No pienso en ello, pienso en vivir y disfrutar, en mezclarme con la gente espa帽ola, que me gusta mucho porque tiene una cultura diferente, les gusta la vida y muchas cosas buenas. Aqu铆 la gente est谩 m谩s liberada que en otros lugares, como por ejemplo Francia. Pienso solo en eso. Yo ya s茅 que hay una gran posibilidad de que me extraditen, sobre todo despu茅s del caso de Benhalima. Sin embargo, hay una cosa que retrasa mi extradici贸n, y es que soy un artista conocido, no un exmilitar. La cosa se vuelve diferente para un artista. Tengo amigos en Par铆s, en Londres, en Alemania, en Am茅rica鈥 y puedo comunicarme con ellos. Podr铆a pedirles ayuda ahora mismo, pero mi mentalidad es de luchador, me gusta la lucha, y me gusta luchar con la vida.

Muchas gracias por haber estado con nosotros y dedicarnos tu tiempo.

Muchas gracias a vosotros, porque esta entrevista ha llegado en un momento magn铆fico.

