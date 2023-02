–

La intendencia de Frankfurt, en el sur de Alemania, decidi贸 cancelar un show del m煤sico Roger Waters previsto para el pr贸ximo 28 de mayo en el Fr谩ncfort Festhalle, acusando al artista de 鈥渁ntisemita鈥 por su postura en apoyo al pueblo Palestino y de denuncia ante las violaciones a los Derechos Humanos en Israel. Roger Waters, quien a pocos meses de haber nacido perdi贸 a su padre asesinado por los nazis, ahora es acusado de antisemita. Mientras se conoc铆a esta noticia, colonos israel铆es incendiaban viviendas en Palestina. En lo que va del a帽o m谩s de 60 palestinos fueron asesinados por el Estado de Israel.

Por Ramiro Giganti.

El reconocido artista ex miembro del grupo Pink Floyd tiene programada una gira europea que va a dar comienzo en Lisboa el pr贸ximo 17 de marzo. Con varias fechas en Barcelona, Madrid, Mil谩n, Bologna, Amsterdam, Oslo, Estocolmo, Zurich Paris y otras ciudades europeas, la gira tiene una fecha anunciada en la ciudad alemana de Frankfurt para el pr贸ximo 28 de mayo, cuya cancelaci贸n fue informada por las autoridades de la ciudad. Hay otras ciudades alemanas en la gira. Las entradas para estos conciertos (inclu铆a la fecha de Frankfurt) se encuentran a la venta en el sitio oficial del artista, al momento de escribir esta nota.

Seg煤n el comunicado de la intendencia de Frankfurt, Waters es 鈥渦no de los antisemitas de mayor proyecci贸n del mundo鈥, apuntando sobre su apoyo al BDS, un organismo de Derechos Humanos que promueve el boicot cultural a Israel, como forma de protesta. 鈥淲aters se pronunci贸 en varias oportunidades a favor de teor铆as de la conspiraci贸n antisemitas que difundi贸 en medios cercanos a la organizaci贸n terrorista Ham谩s鈥, afirm贸 el municipio. Como parte de la gira Roger Waters -This is not a drill (Esto no es un simulacro) estaban previstos cinco conciertos en Alemania y hay peticiones para suspender su visita a Berl铆n, M煤nich y Colonia.

Roger Waters en Alemania: la historia como testimonio del compromiso

El 21 de julio de 1990, Roger Waters brind贸 en la ciudad de Berl铆n uno de los conciertos mas memorables de aquellos tiempos, y seguramente el mas recordado en la corta historia de la Alemania unificada. El concierto de magnitudes 茅picas cont贸 con la participaci贸n de estrellas tales como Van Morrison, Scorpions, Sin茅ad O鈥機onnor, Ute Lemper, Marianne Faithfull, The Band, Cyndi Lauper y Bryan Adams, y se realiz贸 para apoyar a la entonces llamada Memorial Fund For Disaster Relief, fundaci贸n creada para paliar en parte el impacto de cualquier guerra o desastre natural sobre todo en Europa. El concierto cont贸 con una asistencia de m谩s de 300.000 personas y fue televisado en todo el mundo (en Argentina se pudo ver por televisi贸n abierta en diferido).

El propio Waters record贸 aquel concierto recientemente en su cuenta de Instagram mientras se pronunciaba apoyando a una movilizaci贸n pacifista en Berl铆n. All铆 record贸 que en aquel momento hab铆a esperanza de un futuro en paz y mencion贸 la decisi贸n de Gorvachov de retirar sus tropas del este europeo bajo el acuerdo de que la OTAN no iba a avanzar m谩s all谩 de los limites establecidos al este de la Alemania unificada, algo que no cumpli贸 el organismo occidental los a帽os siguientes.

The Wall es una obra conceptual emblem谩tica contra el fascismo, la represi贸n y la cultura de la guerra. El propio Roger Waters fue v铆ctima de la Alemania nazi de ni帽o: su padre Eric Fletcher Waters, quien fuera un militante comunista y pacifista, hab铆a sido declarado objetor de conciencia al negarse a sumarse al ej茅rcito, por lo que se dedic贸 a conducir una ambulancia durante los bombardeos nazis sobre el Reino Unido en los primeros a帽os de la Segunda Guerra Mundial a finales de los 30. Luego se uni贸 al ejercito para enfrentar al nazismo y muri贸 en combate durante la batalla de Anzio, Italia, en febrero de 1944, cuando Roger Waters apenas ten铆a cinco meses. El principio de la obra hace referencia a esa infancia sin su padre muerto en combate.

Roger Waters volvi贸 a presentar la obra en 2011, en aquella recordada gira que lo trajo por Argentina meses despu茅s llenando en 9 ocasiones la cancha de River, algo que nunca antes hab铆a sucedido.

Poco tiempo antes de esa gira, Roger Waters hab铆a decidido cancelar un concierto en Israel luego de tomar conocimiento de lo que estaba sucediendo y de que organismos de Derechos Humanos le pidan que suspenda el concierto. All铆 empezar铆a su compromiso con el pueblo palestino. En la gira de The Wall, entre los a帽os 2010 y 2012, aparecen referencias de critica a las guerras de ese entonces, sobre todo en Medio Oriente. En Argentina organismos sionistas salieron a criticarlo por el video de Good Bye Blue Sky, donde un avi贸n bombardea, primero con el signo $ que simboliza al capitalismo, luego con cruces, estrellas de bel茅n, medias lunas, hoz y martillo, y logos de empresas multinacionales (una de ellas vinculada a la Alemania Nazi) todos s铆mbolos de guerra, seg煤n su visi贸n: organismos sinoistas lo atacaron solo por la presencia de estrellas de Bel茅n y llamar al boicot. Aquel concierto de The Wall terminaba con una ni帽a palestina de la man贸 con un ni帽o jud铆o, recreando aquel final de la pel铆cula donde ni帽os de diversas razas revuelven entre los escombros de la guerra y uno de ellos desarma una bomba molotov.

鈥淓sto no es un simulacro鈥

La gira que ya cont贸 con decenas de conciertos en Estados Unidos, M茅xico y Canad谩 el a帽o pasado, cuenta con un espect谩culo rico en contenido social. Incluso durante la gira incorpor贸 consignas vinculadas a noticias recientes, como mencionar a Mahsa Amini, la mujer iran铆 asesinada por fuerzas represivas que desat贸 la insurrecci贸n en dicho pa铆s. El nombre de Mahsa apareci贸 justo despu茅s de la menci贸n al asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, otra mujer, en este caso fusilada por fuerzas israel铆es.

Entre algunas de las causas que Roger Waters apoya desde sus conciertos se suman al ya conocido perfil anti beligerante y antifascista, el apoyo a las disidencias sexuales, el derecho al aborto, la menci贸n a v铆ctimas de la represi贸n policial como George Floyd o Breona Taylor entre muchos otros, y hasta aparece una enorme wiphala formada luego de un juego de colores como mensaje de apoyo a las diversidades.

Mientras tanto las guerras y agresiones siguen sin cancelaci贸n

Mientras se daba a conocer esta notica de la cancelaci贸n del concierto, en la Cisjordania, colonos israel铆es incendiaron decenas de casas palestinas. La cantidad de personas palestinas asesinadas por fuerzas israel铆es en lo que va del a帽o fueron mas de 60, ya la semana pasada: mas de una por d铆a. Las agresiones, quemas de casas, derrumbes, detenciones arbitrarias y asesinatos se multiplican en todo el territorio.

Al parecer quienes se jactan de defender la la libertad lo hace de manera selectiva. No tuvieron las mismas repercusiones, por ejemplo, el asesinado de una periodista mientras realizaba su labor en Palestina por parte de fuerzas israel铆es que otras situaciones donde se fomenta la cultura de la cancelaci贸n. Mientras Roger Waters critica de la misma manera a un crimen cometido por Estados Unidos, Israel o Ir谩n, otros lo hacen solo cuando suceden de un lado.

Mientras Roger Waters critica la guerra en Ucrania cuestionando tanto la invasi贸n por parte de Rusia como el rol de la OTAN, otras personas se limitan a cancelar a artistas o atletas rusos que nada tienen que ver con la invasi贸n, como fue el caso de la Soprano Anna Netrebko, o de gran cantidad de deportistas que en algunos casos se les impidi贸 competir y que actualmente solo lo pueden hacer sin la bandera del pa铆s al que representan. Mientras las potencias econ贸micas se esfuerzan por seguir en guerra, son cada vez mas los gestos anti beligerantes que son censurados o atacados.