Censura en Internet: investigaciones de Sudestada son removidas del buscador de Google

19/11/2021

Por denuncias an贸nimas Google decide retirar contenidos. Hubo apelaci贸n ante la plataforma y se present贸 recurso de amparo por violar la libertad de expresi贸n en Internet

Aviso de Google donde consta que retir贸 la publicaci贸n del resultado de algunas b煤squedas.

Fabián Werner / Sudestada

Dos investigaciones period铆sticas publicadas por Sudestada sobre la participaci贸n de estudios jur铆dicos uruguayos en complejas estructuras internacionales de lavado de activos fueron retiradas de los resultados de b煤squeda de Google, seg煤n notific贸 la empresa, sin dar espacio a una defensa previa ni dar garant铆as de debido proceso. Ante la falta de posibilidades de defenderse, Sudestada present贸 este viernes una acci贸n de amparo ante la Justicia uruguaya, con el patrocinio del abogado Mat铆as Jackson y el asesoramiento jur铆dico de Observacom.

La medida unilateral adoptada por la plataforma se tom贸 pocos d铆as despu茅s del inicio de las publicaciones conocidas como “Pandora Papers”, una investigaci贸n period铆stica colaborativa a nivel mundial que revel贸 c贸mo pol铆ticos, empresarios y otras personas influyentes utilizan guaridas fiscales para lavar dinero. En dichas revelaciones, de un notorio inter茅s p煤blico e impacto global, aparecen derivaciones de la investigaci贸n de Sudestada que fue censurada.

La censura y los Pandora Papers





Pandora Papers. Ilustraci贸n del ICIJ.



La serie de publicaciones de “Pandora Papers”, impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ, por sus siglas en ingl茅s) comenz贸 el 3 de octubre, y en Uruguay las primeras notas se difundieron en el semanario B煤squeda el d铆a 7.

El d铆a 11 de octubre, Google notific贸 a Sudestada su decisi贸n de retirar de sus resultados de b煤squeda la nota titulada “Lava Jato: estudio De Posadas fue un centro de blanqueo de los sobornos“. En el informe, publicado el 1掳 de agosto de 2017, se informa que la Fiscal铆a brasile帽a afirm贸 en su acusaci贸n que el estudio tuvo una 鈥渁ctuaci贸n destacada en el mercado negro a favor del crimen organizado鈥. Tambi茅n se publicaron documentos que demostraron que el bufete hab铆a cobrado al menos 264 mil d贸lares del pol铆tico derechista Eduardo Cunha, acusado de corrupci贸n en el caso Lava Jato.

La decisi贸n del buscador de censurar los contenidos, comunicada a trav茅s de un correo electr贸nico en idioma ingl茅s, se bas贸 en la presunta violaci贸n de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Seg煤n explica Google en su notificaci贸n, “La DMCA es una ley de derechos de autor de los Estados Unidos que proporciona pautas para la responsabilidad del proveedor de servicios en l铆nea en caso de infracci贸n de derechos de autor”.

El buscador aclara: “Estamos en el proceso de eliminar de los resultados de la B煤squeda de Google el material que presuntamente infringe los derechos de autor de otros. Si no lo hicimos, podr铆amos estar sujetos a un reclamo por infracci贸n de derechos de autor, independientemente de sus m茅ritos”.

La notificaci贸n refiere a un registro de la base de datos Lumen donde consta el supuesto nombre de la persona que realiz贸 la denuncia. En este caso, figura como denunciante “Cindrel Kashawnu”, pero el mismo buscador de Google no arroja ning煤n resultado cuando se pone ese nombre. Tampoco dice cu谩l es la presunta infracci贸n denunciada, ni da posibilidades de contestarla antes de la remoci贸n del contenido, violando el derecho a la defensa.

La “desindexaci贸n”, como se conoce a esta medida en la jerga del buscador, implica un proceso unilateral en el que la v铆ctima (en este caso Sudestada) es notificada de la situaci贸n cuando ya se produjo la remoci贸n y la afectaci贸n a sus derechos ya se produjo. No hay forma de evitarla previamente y existe una sola v铆a para reclamar ante la empresa, mediante una “contranotificaci贸n”.

El uso de esta v铆a de reclamo importa para la v铆ctima una serie de riesgos, entre los cuales incluso se incluye la posibilidad de ser denunciado judicialmente y tener que defenderse fuera del pa铆s.

“Tenga en cuenta que se le pueden exigir responsabilidades por perjuicios (que pueden incluir el pago de costas procesales y honorarios de abogados) si denuncia sin fundamento que el contenido se ha retirado o inhabilitado por error o porque se identific贸 incorrectamente. Por lo tanto, si no sabe con seguridad si un determinado material infringe los derechos de autor de otros, le sugerimos que busque asesoramiento legal antes de presentar la contranotificaci贸n”, advierte Google.

Luego plantea otro aviso: “si env铆a una contranotificaci贸n (a trav茅s de nuestro formulario web o por otros medios), su informaci贸n de contacto se remitir谩 al demandante original”. Al final del formulario, la v铆ctima de la desindexaci贸n del contenido debe aceptar una 煤ltima imposici贸n: “Acepto someterme a la jurisdicci贸n del tribunal federal del distrito judicial en el que resido (o el distrito norte de California si mi residencia se encuentra fuera de Estados Unidos)”.



La primera investigaci贸n censurada por una denuncia de derechos de autor.



A pesar de estos riesgos, y de la falta de garant铆as de un proceso justo, Sudestada decidi贸 apelar por la remoci贸n de su investigaci贸n del buscador de Google, hecho que se produjo cuando el tema del uso de guaridas fiscales para ocultar dinero hab铆a vuelto a la agenda p煤blica.

Ante esta apelaci贸n, Google respondi贸 enviando el siguiente mensaje: “Recibimos muchas solicitudes de este tipo cada d铆a; su mensaje est谩 en nuestra cola y lo recibiremos tan pronto como lo permita nuestra carga de trabajo. Debido al gran volumen de solicitudes que recibimos, solo podremos brindarle una respuesta si determinamos que su solicitud puede ser una queja legal v谩lida y procesable, y podemos responder con preguntas o solicitudes de aclaraci贸n”.

Pocos d铆as despu茅s de la primera notificaci贸n, el jueves 14 de octubre, el semanario B煤squeda realiz贸 una nueva publicaci贸n de “Pandora Papers”, pero esta vez se refiri贸 a la participaci贸n del estudio Posadas, Posadas & Vecino en el esquema de lavado de Cunha y del ex diputado Henrique Eduardo Lyra Alves, otro de los pol铆ticos corruptos encarcelados por el caso Lava Jato que fue denunciado por Sudestada.

“Los m谩s de US$ 900.000 que recibi贸 Bellfield en 2011 鈥攅n tres transferencias sucesivas de US$ 352.000, US$ 372.000 y US$ 180.000鈥 fueron pagos de coimas a Lyra Alves, seg煤n un fallo judicial de Brasil de 2018. En esa sentencia, cuyo contenido fue divulgado por Sudestada, se menciona que el estudio uruguayo trabajaba para el pol铆tico y su sociedad an贸nima”, public贸 B煤squeda, en la nota escrita por el periodista Guillermo Draper.

El semanario tambi茅n informa que remiti贸 consultas al bufete sobre su participaci贸n en el caso, pero “el estudio decidi贸 no responder a las preguntas”.

Censura y derecho al olvido





La segunda nota censurada involucra a pol铆ticos espa帽oles corruptos.

Pocos d铆as despu茅s de estos episodios, Google envi贸 dos nuevas notificaciones a Sudestada anunciando su decisi贸n de quitar de sus resultados otra nota period铆stica sobre el caso Lava Jato. Esta vez, la legislaci贸n en la que se basa la medida unilateral de la plataforma es la ley de datos personales de la Uni贸n Europea, una normativa regional que consagra el denominado 鈥淒erecho al Olvido鈥. Al igual que en el caso anterior, no se proporcion贸 informaci贸n sobre la persona denunciante, no se sabe qu茅 contenido de la nota violar铆a datos personales, ni hubo posibilidad de contestar la denuncia en forma previa.

“Debido a una solicitud en virtud de la ley europea sobre protecci贸n de datos, Google ya no puede mostrar una o m谩s p谩ginas de tu sitio en los resultados de la B煤squeda de Google. Esto solo afecta las respuestas de algunas b煤squedas de nombres o de otros identificadores personales que posiblemente aparezcan en las p谩ginas. Solo se ven afectados los resultados de las versiones de resultados de b煤squeda de Google correspondientes a los pa铆ses que aplican la ley europea sobre protecci贸n de datos. No es necesario que realices ninguna acci贸n”, dice la notificaci贸n.

La nota afectada se titula “Se afianza v铆nculo de estudio uruguayo en la trama de la corrupci贸n espa帽ola“, y contiene informaci贸n sobre una denuncia presentada por tres diputados espa帽oles involucrando al estudio jur铆dico del abogado uruguayo Oscar Algorta. El caso de corrupci贸n afect贸 a una empresa p煤blica de agua de la comunidad de Madrid, que termin贸 con el encarcelamiento del pol铆tico derechista Ignacio Gonz谩lez.

En esta segunda nota, tambi茅n se da cuenta que el abogado uruguayo figura en la base de datos de otra investigaci贸n colaborativa global, conocida como “Panam谩 Papers”, tambi茅n impulsada por el ICIJ.

En este caso, ante la gravedad de ya no ser un hecho aislado sino una estrategia de silenciamiento y la indefensi贸n para hacer frente a la decisi贸n de Google de retirar los contenidos de sus resultados de b煤squeda, Sudestada decidi贸 presentar una acci贸n de amparo ante la Justicia uruguaya “ante la vulneraci贸n y ataque contra los derechos a la libertad de expresi贸n y a ser o铆do, a una decisi贸n fundada y al debido proceso”, dice el escrito presentado por el abogado Mat铆as Jackson. La acci贸n de amparo busca restituir “de manera inmediata los contenidos desindexados y se ordene la adopci贸n de medidas de no repetici贸n de violaci贸n de derechos humanos y garant铆as procesales aqu铆 afectados, respecto de futuras denuncias contra el medio y el periodista”.



Notificaci贸n de Google del retiro de la segunda investigaci贸n.



A juicio de Sudestada, la sucesi贸n de hechos muestra la existencia de una estrategia deliberada para restringir la circulaci贸n de informaci贸n de inter茅s p煤blico, que si bien fue publicada hace cuatro a帽os, ahora volvi贸 a cobrar relevancia por la publicaci贸n de la investigaci贸n trasnacional conocida como Pandora Papers.

La notificaci贸n enviada por Google implica una violaci贸n de varios derechos fundamentales, como el de presunci贸n de inocencia, el debido proceso y tambi茅n la libertad de expresi贸n. Tambi茅n implica una afectaci贸n al medio a difundir informaci贸n de inter茅s p煤blico, especialmente relevante en el actual contexto global.

Por a帽adidura, si bien la medida no asegura la desaparici贸n del contenido de las b煤squedas, s铆 restringe de manera significativa su circulaci贸n, impidiendo su acceso a un n煤mero indeterminado de personas que procuran saber sobre un asunto de inter茅s p煤blico como la corrupci贸n p煤blica y privada, el lavado de activos a nivel internacional y la participaci贸n de estudios jur铆dicos en la construcci贸n de redes para ocultar el origen de fondos millonarios.