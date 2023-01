–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia January 4, 2023





Al 2023 la CGT commemorarà el centenari de l’assassinat del anarcosindicalista Salvador Seguí “El Noi del Sucre”

Amb motiu del centenari de l’assasinat de Salvador Seguí, des de la Confederació General del Treball junt a la Fundació Salvador Seguí, s’estan preparant diverses activitats per a recordar la seua figura i revisitar el seu pensament, fonamental per entendre les bases ideològiques i pràctiques de l’anarquisme ibèric del segle passat – representat principalment per la CNT i la FAI – i del que avui, a la CGT es consideren hereves.

“Si les institucions educatives i l’experiència quotidiana faculten per a exercir una professió determinada, el sindicalisme atorga la formació al conjunt dels treballadors per a l’ofici d’autogovernar-se”, Salvador Seguí.