Más de 200 personas han recorrido el centro de València para exigir soluciones a la situación en la que se encuentra el personal temporal de la administración cuando se cumple el primer aniversario de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce el abuso de temporalidad que sufre el personal interino de la administración.

En la mañana del viernes 19 de marzo, mas de 200 personas se han manifestado por el centro de la ciudad de València convocadas por la Coordinadora de Empleados Públicos en Fraude de ley en la Comunitat Valenciana, con el apoyo entre otras organizaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT). La convocatoria se ha celebrado coincidiendo con el primer aniversario de la sentencia de 19 de marzo de 2020 del TJUE que reconoce el abuso que sufre el personal temporal de la administración y donde se insta a solucionar la temporalidad que sufren estos trabajadores.

Con la petición de “Fijeza ya” que se leía en el cartel anunciador de la convocatoria y tras la pancarta inicial de la coordinadora de empleados públicos que exigía la “consolidación del personal público en abuso de temporalidad” han desfilado numerosos colectivos afectados por esta problemática como el personal de bomberos forestales que reivindicaba “basta de abuso de temporalidad por unos servicios públicos de calidad”, trabajadores de VAERSA, empresa pública de la Generalitat Valenciana que presta servicios de gestión medioambiental, que definían a su empresa como “la ETT de la Generalitat” y explicaban que llevan “25 años en precariedad” o también empleados públicos del Ayuntamiento de Alacant “en fraude de ley”.

La manifestación ha concluido en la plaza de la Virgen, donde se ha leído un manifiesto en el cual se exigía la regulación administrativa de sus contratos temporales convirtiéndolos en fijos.

Centenars de persones es manifesten per la regulació del personal temporal de l’administració

Més de 200 persones han recorregut el centre de València per a exigir solucions a la situació en la qual es troba el personal temporal de l’administració quan es compleix el primer aniversari de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que reconeix l’abús de temporalitat que pateix el personal interí de l’administració.

En el matí del divendres 19 de març, mes de 200 persones s’han manifestat pel centre de la ciutat de València convocades per la Coordinadora d’Empleats públics en Frau de llei en la Comunitat Valenciana, amb el suport entre altres d’organitzacions com la Confederació General del Treball (CGT). La convocatòria s’ha celebrat coincidint amb el primer aniversari de la sentència de 19 de març de 2020 del TJUE que reconeix l’abús que pateix el personal temporal de l’administració i on s’insta a solucionar la temporalitat que pateixen aquests treballadors.

Amb la petició de “Fixesa ja” que es llegia en el cartell anunciador de la convocatòria i després de la pancarta inicial de la coordinadora d’empleats públics que exigia la “consolidació del personal públic en abús de temporalitat” han desfilat nombrosos col·lectius afectats per aquesta problemà tica com el personal de bombers forestals que reivindicava “prou d’abús de temporalitat per uns serveis públics de qualitat”, treballadors de VAERSA, empresa pública de la Generalitat Valenciana que presta serveis de gestió mediambiental, que definien a la seua empresa com “la ETT de la Generalitat” i explicaven que porten “25 anys en precarietat” o també empleats públics de l’Ajuntament d’Alacant “en frau de llei”.

La manifestació ha conclòs en la plaça de la Mare de Déu, on s’ha llegit un manifest en el qual s’exigia la regulació administrativa dels seus contractes temporals convertint-los en fixos.