Hace cien a帽os trece hombres se reun铆an en secreto para crear el Partido Comunista Chino. Tras muchas errancias y m煤ltiples aventuras el Partido se ha convertido en la mayor agrupaci贸n pol铆tica del mundo. Sin lugar a dudas iba a determinar en gran medida el curso del siglo XXI.

Texto y explicaciones de Marc Vandepitte, experto en China.

Contexto hist贸rico

China fue durante siglo un imperio influyente y poderoso. Esta situaci贸n cambi贸 radicalmente tras las guerras del opio a partir de 1840 (1). El pa铆s se convirti贸 en una semicolonia. Las potencias extranjeras ocuparon vastas regiones o pasaron a estar bajo su esfera de influencia. Los pa铆ses imperialistas destruyeron la naciente industrializaci贸n. La poblaci贸n se empobreci贸 totalmente y las hambrunas se hicieron frecuentes (2). En ese periodo murieron decenas de millones de personas en China v铆ctimas de privaciones y de violencia pol铆tica. Tambi茅n en esa 茅poca la trata de esclavos negros fue sustituida por la trata de obreros chinos.

La poblaci贸n china se rebel贸 en muchas ocasiones contra las malas condiciones vida y a favor de la independencia nacional. En 1911 hubo una revoluci贸n en la que fue derrocado el emperador. El nuevo presidente, Sun Yat-sen, fue el fundador de la Rep煤blica de China, aunque no logr贸 acabar con la dominaci贸n extranjera ni con las estructuras feudales del pa铆s.

Este es el contexto en el que diez a帽os despu茅s trece delegados se reunieron con el mayor de los secretos para crear un nuevo partido comunista, el Partido Comunista Chino, PCCh). Uno de ellos era Mao Zedong. Su gran modelo era la Revoluci贸n rusa de 1917. En aquel momento el partido no contaba m谩s que con 53 miembros.

Un partido centrado en el desarrollo

Los partidos pol铆ticos desempe帽an un papel importante en la vida pol铆tica de las sociedades modernas. Hist贸ricamente aparecen de dos maneras: en el seno del capitalismo aparecieron partidos electorales o 芦electoralistas禄. Tras la desaparici贸n de la posici贸n monopol铆stica de la nobleza, la burgues铆a ascendente y m谩s tarde el movimiento obrero fundaron sus propios partidos para defender sus propios intereses y facilitar la participaci贸n en las elecciones y en la administraci贸n del Estado. En esos pa铆ses ya se hab铆a establecido una estructura estatal moderna y fuerte.

El segundo tipo se podr铆a describir como partidos 芦orientados al desarrollo禄. Nacieron en un contexto completamente diferente, concretamente en la periferia del capitalismo. Generalmente aparecieron tras la estela de los movimientos de liberaci贸n nacional posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Aspiraban a la independencia nacional y al desarrollo r谩pido de su pa铆s. Quer铆an acabar con las condiciones de vida miserables y con la opresi贸n imperialista.

En la mayor铆a de estos pa铆ses todav铆a no exist铆a una estructura estatal moderna. Precisamente lo que hac铆a falta para conseguir tenerla era la creaci贸n de un partido pol铆tico fuerte y bien organizado (3). Este tipo de partido no se crea para cumplir los ideales pol铆ticos por medio de la competici贸n parlamentaria, sino que, al contrario, aspira a un nuevo orden pol铆tico y/o econ贸mico que a menudo se logra a trav茅s de una revoluci贸n. Los partidos centrados en el desarrollo consideraban que necesitaban una organizaci贸n s贸lida y una disciplina estricta para derribar los sistemas antiguos y construir uno nuevo orden.

El sistema del partido 煤nico

Tras la revoluci贸n de 1911 Sun Yat-sen opt贸 por un sistema multipartito basado en el modelo de Estados Unidos y Gran Breta帽a, pero como en la mayor铆a de los pa铆ses del tercer mundo fue un fracaso. Pronto se vio que el modelo de la Revoluci贸n rusa era m谩s apropiado para hacer progresar China. Sun Yat-sen cre贸 su partido revolucionario, el Kuomintang (KMT) sobre una base leninista (4).

En 1925 muere Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek se convierte en el nuevo l铆der del KMT. Era mucho m谩s conservador y desencaden贸 una verdadera caza de brujas contra las personas comunistas que provoc贸 muchas muertes. Durante la segunda guerra chino-japonesa (1937-1945) el KMT form贸 una alianza con el Partido Comunista para luchar contra la ocupaci贸n japonesa. En aquel momento Jap贸n era un imperio fascista y una de las potencias del Eje, aliadas de la Alemania hitleriana. Esta guerra se convirti贸 en un cap铆tulo importante de la Segunda Guerra Mundial. Tras la victoria sobre Jap贸n se reanud贸 la guerra civil entre el KMT y el PCCh.

El PCCh contaba con muchos menos hombres y recursos que el KMT, pero estaba mejor organizado y era m谩s disciplinado. Los comunistas, adem谩s, estaban mucho m谩s en contacto con el campesinado. El pueblo consideraba a los comunistas, y no al KMT, patriotas y abanderados de la lucha contra los japoneses y por la independencia de China (5). En 1949 el PPCh gan贸 finalmente esa guerra civil y Mao Zedong proclam贸 la Rep煤blica Popular de China. Los dirigentes del KMY y muchos de sus partidarios se refugiaron en la isla de Taiwan.

El PCCh tuvo que lidiar con un desaf铆o enorme. Tuvo que hacer frente a un Estado roto, una econom铆a destruida y una poblaci贸n totalmente empobrecida. En aquel momento China era uno de los pa铆ses m谩s pobres del mundo. Contaba con m谩s de una quinta parte de la poblaci贸n mundial, pero su PIB apenas representaba el 4,5 % del total mundial. El nivel de vida, que se expresa como PIB per c谩pita, era la mitad del de 脕frica y una sexta parte del de Am茅rica Latina. La esperanza de vida media era de 35 a帽os (6).

Para afrontar estos retos se requer铆a un partido fuerte, centralizado y disciplinado. Pero esta no es la 煤nica raz贸n. Las proporciones del pa铆s son enormes. China tiene las dimensiones de un continente: es 17 veces mayor que Francia y tiene tantos habitantes como Europa Occidental, Europa Oriental, los pa铆ses 谩rabes, Rusia y Asia Central juntos. Si traspolamos esto a la situaci贸n europea, significar铆a que Egipto o Kirguist谩n tendr铆an que ser gobernados desde Bruselas. Teniendo en cuenta estas proporciones, las grandes diferencias entre las regiones y los gigantescos retos a los que se enfrenta el pa铆s, se requiere una poderosa fuerza de cohesi贸n para mantener la gobernabilidad del pa铆s y dirigirlo con fuerza. Seg煤n The Economist, 芦los l铆deres chinos creen que el pa铆s no puede permanecer unido sin un sistema de partido 煤nico tan s贸lido como el de un emperador y puede que tengan raz贸n禄.

En resumen, el sistema actual de China est谩 adaptado a la escala del pa铆s y se arraiga en la lucha contra la ocupaci贸n japonesa del pa铆s, contra el reaccionario Kuomintang y contra la espantosa miseria y el atraso en los que entonces estaba sumido el pa铆s. De esta lucha surgi贸 el PCCh como l铆der del pa铆s, un l铆der que se impuso la tarea de restablecer la dignidad, salvaguardar la soberan铆a de la naci贸n china, sacar al pa铆s del subdesarrollo y luchar por una sociedad socialista humana.

El fardo de la historia

Parafraseando a Marx: 芦Los partidos hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos […]禄. Estas condiciones fueron particularmente dif铆ciles para el PCCh. El pa铆s estaba subdesarrollado y su econom铆a totalmente destruida. La Guerra Fr铆a hac铆a estragos y el pa铆s estaba sometido a un embargo tecnol贸gico por parte de Occidente. Esta situaci贸n dur贸 hasta 1971, cuando mejoraron las relaciones con Estados Unidos.

La Uni贸n Sovi茅tica prest贸 ayuda al principio de la revoluci贸n, pero en 1958 ambos pa铆ses entraron en conflicto. Ces贸 toda la ayuda y se marcharon los t茅cnicos sovi茅ticos. Mao hab铆a contado con que estallaran revoluciones en varios pa铆ses del tercer mundo y entonces estos pa铆ses podr铆an formar un frente conjunto y reforzarse mutuamente. Sin embargo, estas revoluciones no se produjeron y China se encontr贸 sola.

Durante los primeros a帽os tambi茅n hab铆a una verdadera amenaza militar por parte de Estados Unidos. En dos ocasiones, en 1954 y en 1958, el presidente estadounidense amenaz贸 con utilizar armas at贸micas contra China, que tambi茅n fue testigo de c贸mo bajo la direcci贸n de Nikita Sergu茅yevich Jrushchov la Uni贸n Sovi茅tica empezaba a adoptar un rumbo cada vez m谩s capitalista.

La huida hacia adelante

En estas circunstancias Mao cada vez ve铆a m谩s la necesidad de desarrollar el pa铆s de forma acelerada y superar el atraso en poco tiempo. En particular, propuso la consigna de alcanzar a Inglaterra en quince a帽os. Cre铆a poder compensar las condiciones desfavorables con una movilizaci贸n masiva e incesante de la poblaci贸n.

El corto esprint hacia Utop铆a llev贸 a unas experiencias temerarias y locas. El Gran Salto Adelante (1958-1961) fue un intento voluntarista de industrializaci贸n acelerada del campo sin ning煤n estudio ni preparaci贸n seria. El partido era inexperto y carec铆a de conocimiento suficiente de las leyes econ贸micas. Este intento excesivamente optimista fracas贸 completamente y provoc贸 una hambruna que mat贸 a millones de personas (7).

Mao tem铆a que China siguiera el mismo camino que la URSS, por lo que quer铆a hacer todo lo posible para erradicar las ideas procapitalistas dentro de su propio partido. En ese sentido lanz贸 la Revoluci贸n Cultural (1966-1976) (8). Esta movilizaci贸n masiva se volvi贸 totalmente incontrolable y acab贸 llevando a la anarqu铆a, hasta el punto de que hubo incluso que desplegar al ej茅rcito. La Revoluci贸n Cultural fue un per铆odo tr谩gico e hizo mucho da帽o al PCCh.

Con todo, la huida hacia adelante de Mao no fue un fracaso total. A pesar de los fracasos del Gran Salto Adelante y de la Revoluci贸n Cultural, China logr贸 alimentar a su poblaci贸n con bastante rapidez, a diferencia de India, por ejemplo (9). Durante los primeros treinta a帽os de la Revoluci贸n el pa铆s conoci贸 un m谩s que respetable crecimiento econ贸mico anual del 4,4 %. Se sentaron las bases para el r谩pido desarrollo industrial que comenz贸 en 1978. En este periodo se triplic贸 la renta y el 脥ndice de Desarrollo Humano (10) se multiplic贸 por 4,5 (11).

Reformas econ贸micas

Al final de este periodo, sin embargo, cada vez era m谩s evidente que la pol铆tica econ贸mica deb铆a cambiar de rumbo. Occidente segu铆a disponiendo de un aplastante monopolio cient铆fico y tecnol贸gico, lo que hac铆a a China particularmente vulnerable. Y econ贸micamente el pa铆s perd铆a terreno frente a los cuatro tigres asi谩ticos: Singapur, Corea del Sur, Taiwan y Hong Kong.

En el camino hacia el comunismo, el socialismo es una larga fase de transici贸n en la que es preferible no saltar ninguna etapa. Es lo que demostraron las debacles de a帽os anteriores. Marx hablaba en sus escritos de la 芦misi贸n hist贸rica del capitalismo禄 que consist铆a en desarrollar las fuerzas productivas (principalmente la tecnolog铆a) (12). Es precisamente lo que los chinos quer铆an hacer en ese momento.

Durante los treinta primeros a帽os el acento se puso sobre todo en las relaciones de producci贸n (propiedad) y la lucha de clases. Todo se colectiviz贸 al m谩ximo para lograr la mayor igualdad posible. A partir de 1978 se puso el acento en el desarrollo de las fuerzas productivas (13). Para ello se siguieron dos v铆as. En primer lugar, integraron en el desarrollo econ贸mico del pa铆s los efectos dinamizadores de las fuerzas del mercado. Se autorizaron los capitales privados. Todav铆a exist铆a una s贸lida planificaci贸n a nivel macroecon贸mio, elaborada bajo la direcci贸n del gobierno central y centrada en los objetivos de desarrollo mundial. Pero la planificaci贸n r铆gida e hipercentralizada de la fase inicial se relaj贸 y descentraliz贸. Para ello se utiliz贸 la met谩fora del 芦p谩jaro enjaulado禄: el p谩jaro (fuerzas del mercado) tiene cierta libertad para volar, pero no puede salir de la jaula (planificaci贸n central). El futuro nos dir谩 si se puede dominar esta din谩mica de mercado controlado.

La segunda v铆a consisti贸 en atraer capitales extranjeros. Los inversores extranjeros eran bienvenidos a condici贸n de que pusieran a disposici贸n del pa铆s una parte de su tecnolog铆a y de su savoir-faire. En muchos pa铆ses del tercer mundo la apertura de la econom铆a al exterior (comercio, inversi贸n y flujos de capitales financieros) ha tenido unas consecuencias desastrosas. En China, en cambio, esta apertura ha tenido 茅xito por estar determinada por las necesidades y objetivos nacionales y por estar plenamente integrada en una s贸lida estrategia de desarrollo (14).

La historia de un 茅xito

Esta doble estrategia ha dado sus frutos. De 1978 a 2020 la tasa media de crecimiento anual ha sido casi del 10 %. Se trata del crecimiento econ贸mico m谩s r谩pido que ha registrado nunca un gran pa铆s. En 75 a帽os China habr谩 pasado de ser casi el pa铆s m谩s pobre del mundo a una econom铆a de altos ingresos. El pa铆s tambi茅n ha logrado mantener su econom铆a a flote durante las tormentas de los 煤ltimos 25 a帽os: la crisis financiera asi谩tica de 1997, el crac de la burbuja de internet en 2001, la crisis del SARS, la gran crisis financiera de 2008 y, m谩s recientemente, la crisis del COVID. En lo que concierne a la crisis de 2008, Richard McGregor, experiodista del Financial Times, escribi贸 que 芦China estaba mejor equipada que cualquier otro lugar del mundo para hacer frente a la recesi贸n repentina禄 (15).

La tecnolog铆a y la ciencia tambi茅n han avanzado mucho. Hoy en d铆a se reconoce a las empresas chinas como l铆deres o primeras figuras mundiales de equipamientos de telecomunicaciones 5G, trenes de alta velocidad, l铆neas de transmisi贸n de alta tensi贸n, fuentes de energ铆a renovable, veh铆culos de nuevas energ铆as, pagos digitales, inteligencia artificial y muchos otros dominios. En 2018 China super贸 a Estados Unidos en cantidad de publicaciones cient铆ficas y en 2019 ocurrir谩 lo mismo con la cantidad de patentes.

Seg煤n la ONU, desde 1981 853 millones de personas han salido de la pobreza en China, lo que supone el 76 % de todas las personas que salieron de la precariedad en el mundo durante ese periodo. Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, lo considera 芦el logro m谩s impresionante de la historia en materia de reducci贸n de la pobreza禄. La mortalidad infantil es el principal indicador del desarrollo social de un pa铆s. En este sentido la puntuaci贸n de China, un 9 por mil, es notable. Por ejemplo, si India ofreciera a sus ciudadanos la misma atenci贸n m茅dica y apoyo social que China, cada a帽o morir铆an 680.000 ni帽os y ni帽as indias menos (16).

Mientras que en muchos pa铆ses los salarios est谩n estancados o disminuyen, en China se han triplicado en la 煤ltima d茅cada. Entre 1978 y 2015 los ingresos del 50 % de las personas chinas m谩s pobres aumentaron un 400 %, mientras que en Estados Unidos disminu铆an un 1 % en el mismo periodo.

La resiliencia de la sociedad china ha sido evidente durante la crisis del COVID. La OMS describe la forma de afrontarla en China como 芦quiz谩 la lucha contra la enfermedad m谩s ambiciosa, m谩s flexible y m谩s agresiva de la historia禄. A The Economist no se le pas贸 por alto el importante papel que ha desempe帽ado el PCCh en este sentido: 芦Los esfuerzos de China no han consistido solo en movilizar los elementos evidentes, como el personal m茅dico, los trabajadores sanitarios, los cient铆ficos y la polic铆a. Tambi茅n ha hecho un amplio uso de la red de secciones del partido para proporcionar la mano de obra y la experiencia de gesti贸n necesarias para una operaci贸n dirigida por el partido a una escala rara vez vista en la era post-Mao禄.

Las sombras de este panorama

Por otra parte, este 茅xito presenta importantes defectos. La introducci贸n de elementos de mercado a partir de 1978 reintrodujo la explotaci贸n capitalista, aunque de manera controlada. Se abri贸 un enorme abismo entre la ciudad y el campo. Una masa de 230 millones de 芦migrantes internos禄 tiene menos derechos sociales y a menudo es v铆ctima de la discriminaci贸n. A menudo los abuelos tienen que intervenir para criar a los hijos de quienes migran. La pol铆tica del hijo 煤nico (desde 1979 hasta 2015) ha provocado muchos abortos selectivos y un excedente de hombres de m谩s de 30 millones, con todas las consecuencias sociales que ello implica.

El r谩pido desarrollo econ贸mico ha provocado abusos de poder y una corrupci贸n generalizada. La introducci贸n del capital privado ha generado una clase superior de capitalistas. Ambos fen贸menos encajan dif铆cilmente con los ideales socialistas. El individualismo y el arrivismo, el consumismo y el gusto por el lujo y la ostentaci贸n han socavado enormemente los valores del PCCh.

Una gran legitimidad

Con todo, los inconvenientes no superan las ventajas. El partido puede contar con un gran apoyo popular. Casi tres cuartas partes de la poblaci贸n china afirma apoyar el sistema de partido 煤nico. En los 煤ltimos a帽os el apoyo al gobierno central se ha situado incluso entre el 80 % y el 90 %. Esta cifra supera con mucho la de los pa铆ses occidentales. Seg煤n The Economist, que no es precisamente amigo de China, no es sorprendente: 芦El Partido Comunista Chino tiene una poderosa historia que contar. A pesar de sus muchos defectos, ha creado una prosperidad y una esperanza que una generaci贸n anterior habr铆a considerado impensables禄. Esto tambi茅n explica la gran estabilidad pol铆tica de los 煤ltimos 30 a帽os.

Esto resulta dif铆cil de entender desde un punto de vista occidental porque a nuestros ojos la sociedad china no es democr谩tica. Pero para la mayor铆a de la poblaci贸n china la democracia significa sobre todo gobernar velando por el inter茅s general con una buena gobernanza (17). Damos mucha m谩s importancia a c贸mo se toman las decisiones y por qui茅n. Las y los chinos dan m谩s importancia a la calidad de sus pol铆ticos que a los procedimientos de selecci贸n de sus dirigentes.

Seg煤n Daniel Bell, experto en China, el sistema pol铆tico chino es una combinaci贸n de meritocracia en la cima, democracia en la base y de espacio para la experimentaci贸n en los niveles intermedios. Se selecciona a los l铆deres pol铆ticos en base a sus m茅ritos y antes de llegar a la cima pasan por un proceso muy duro de formaci贸n, pr谩ctica y evaluaci贸n. Hay elecciones directas en el 谩mbito municipal y para los congresos provinciales del partido. Las innovaciones pol铆ticas, sociales o econ贸micas se prueban primero a peque帽a escala, en algunas ciudades o provincias, y despu茅s, tras una evaluaci贸n y ajuste exhaustivos, se introducen a mayor escala (18).

Adem谩s, el gobierno central hace muy regularmente sondeos de opini贸n para evaluar la gesti贸n del gobierno en los 谩mbitos de la seguridad social, la sanidad p煤blica, el empleo y el medio ambiente; tambi茅n se sondea la popularidad de los l铆deres locales. Las pol铆ticas se ajustan o corrigen en funci贸n de estos sondeos.

Sin duda este sistema pol铆tico se puede mejorar. Los propios dirigentes chinos lo reconocen expl铆citamente. No tienen miedo de admitir abiertamente sus errores (19). Est谩 lejos de haber terminado la b煤squeda de un sistema mejor de toma de decisi贸n, pero el sistema actual ha dado muestras de eficacia. Seg煤n Francis Fukuyama, 芦la principal fuerza del sistema pol铆tico chino es su capacidad para tomar r谩pidamente decisiones importantes y complejas, y tomarlas relativamente bien, al menos en materia econ贸mica. China se adapta r谩pidamente, toma decisiones dif铆ciles y las aplica eficazmente禄.

Los retos

La lista de los retos a los que se enfrenta el pa铆s y el PCCh es larga. Nos limitaremos a los principales. En el plano social est谩 la redistribuci贸n de la riqueza y la cuesti贸n de los 芦migrantes internos禄. En el plano econ贸mico est谩 la cuesti贸n del envejecimiento de la poblaci贸n, la transici贸n a un mercado interior y la reducci贸n de la deuda. En el plano pol铆tico, la coexistencia armoniosa de las diferentes etnias, el control de los resentimientos nacionalistas, la lucha contra la corrupci贸n, el desarrollo del Estado de derecho, continuar con la democratizaci贸n del proceso de toma de decisiones, el control de la clase superior capitalista, la restauraci贸n de la moral socialista y llenar del vac铆o ideol贸gico. En el plano ecol贸gico est谩, por supuesto, la cuesti贸n del cambio clim谩tico y, sobre todo, la reducci贸n del carb贸n, pero tambi茅n la eliminaci贸n de la contaminaci贸n ambiental.

El enfrentamiento del siglo

Sin embargo, el mayor reto es la amenaza cada vez mayor que supone Estados Unidos. Tras la ca铆da del Muro de Berl铆n y el desmantelamiento de la Uni贸n Sovi茅tica Estados Unidos se ha impuesto como el l铆der indiscutible de la pol铆tica mundial. En 1992 el Pent谩gono afirmaba: 芦Nuestro primer objetivo es impedir la aparici贸n de un nuevo rival en la escena mundial. Debemos conservar los mecanismos de disuasi贸n de los rivales potenciales, tanto si est谩n tentados de desempe帽ar un papel regional m谩s importante como un papel global禄 (Wolfovitz). Treinta a帽os despu茅s China se ha convertido en el principal 芦rival禄 que hay que controlar. Como dice Domenico Losurdo, 芦China sigue siendo el 煤ltimo gran territorio fuera de la influencia pol铆tica estadounidense; es la 煤ltima frontera por conquistar禄 (20).

Esa es a raz贸n de que Estaos Unidos considere a la Rep煤blica Popular China su principal enemigo. En el marco de los debates sobre el presupuesto de 2019 el Congreso estadounidense declar贸 que 芦la competencia estrat茅gica a largo plazo con China es una prioridad esencial para Estados Unidos禄. Se trata de una estrategia global que se debe establecer en varios frentes. Estados Unidos trata de contrarrestar el auge econ贸mico y tecnol贸gico de China o, como dice, de 芦embotarlo禄 (21).

En caso de que sea necesario, se har谩 por medios extraecon贸micos. La estrategia militar respecto a China sigue dos v铆as: la carrera armament铆stica y la presi贸n sobre el pa铆s (22). Estados Unidos utiliza cuatro puntos estrat茅gicos para avivar el fuego: Taiw谩n, los uigures, Hong Kong y el T铆bet (23). Por una parte sirven para debilitar a China en el plano interno y, por otra, para volver a la opini贸n p煤blica mundial contra China (24) con el fin de justificar futuras agresiones.

Estados Unidos tiene el belicismo en su ADN. Los yankees se han peleado 227 de sus 244 a帽os de historia. A lo largo de los veinte 煤ltimos a帽os han lanzado una media de 46 bombas al d铆a. Obama, el presidente que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2009, bombarde贸 siete pa铆ses simult谩neamente en 2016. China, por su parte, libr贸 su 煤ltima guerra en 1979, contra Vietnam. Aparte del incidente fronterizo de 2020 con India, el auge de China ha estado notablemente libre de conflictos en Asia Oriental (25).

Mientras tanto, Joe Biden ha convertido las fanfarronadas bufonescas de Trump acerca de China en una doctrina h谩bilmente preparada, lo cual es muy inquietante. 芦Las declaraciones y acciones cada vez m谩s agresivas del gobierno estadounidense respecto a China […] amenazan la paz mundial e impiden a la humanidad abordar con 茅xito los grav铆simos problemas comunes a los que se enfrenta, como el cambio clim谩tico, la lucha contra las pandemias, la discriminaci贸n racial y el desarrollo econ贸mico禄, afirma la declaraci贸n 芦No Cold War禄 [No a la Guerra Fr铆a].

M谩s all谩 de la perspectiva occidental

Huntington escribi贸 en su influyente libro Elchoque de las civilizaciones: 芦La emergencia de nuevas grandes potencias siempre es muy desestabilizador y si se produce la emergencia de China como gran potencia empeque帽ecer谩 cualquier fen贸meno comparable durante la 煤ltima mitad del segundo milenio禄 (26). No pod铆a ser de otra manera. El ascenso de Estados Unidos como superpotencia desde 1870 ya ha modificado profundamente las relaciones mundiales. Pero la China de 1978 ten铆a una poblaci贸n 24 veces superior a la de Estados Unidos entonces aquel momento y una tasa de crecimiento de m谩s del doble (27). Tras un siglo de guerras, ocupaciones y humillaciones imperialistas, este pa铆s de civilizaci贸n milenaria recupera su lugar en la escena mundial.

Hasta hace poco Occidente ten铆a el monopolio absoluto de la tecnolog铆a, las armas de destrucci贸n masiva, los sistemas monetarios y financieros, del acceso a los recursos naturales y de la comunicaci贸n de masas. Gracias a ese monopolio pod铆a controlar o someter a los pa铆ses del Sur (28). Actualmente Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, corre peligro de perder este monopolio. Un mundo unipolar da paso a un mundo multipolar. China, y tras ella la India y otros pa铆ses emergentes, revolucionan r谩pidamente las relaciones internacionales y transforman el mundo como nunca antes.

Por primera vez en la historia reciente un pa铆s pobre y subdesarrollado ha ascendido en muy poco tiempo a la categor铆a de superpotencia econ贸mica. China ha demostrado al mundo que el modelo occidental no es la 煤nica forma de modernizarse (29). La crisis financiera de 2008 y la desastrosa gesti贸n de la crisis del COVID por parte de Occidente han puesto a煤n m谩s en tela de juicio nuestro modelo capitalista.

Nos parece una idea provocativa, por lo que nos resulta dif铆cil mirar a China con un esp铆ritu abierto. Martin Jacques se expresa as铆: 芦Cualquier discusi贸n casi siempre est谩 te帽ida de un juicio de valor seg煤n el cual, como China tiene un gobierno comunista, ya conocemos las respuestas a todas las preguntas importantes. Se trata de una mentalidad de guerra fr铆a, que no nos permite comprender la naturaleza de la pol铆tica china ni del r茅gimen actual (30)禄.

En cualquier caso, el proyecto chino est谩 lejos de haber terminado. Est谩 lejos de haberse alcanzado el ideal comunista, todav铆a comporta demasiados desequilibrios graves. Es un proceso largo, que est谩 en su punto 谩lgido de su evoluci贸n. Se han obtenido resultados extraordinarios, pero el camino todav铆a es largo y dif铆cil, y est谩 lleno de contradicciones, de riesgos y de desaf铆os. El resultado es totalmente imprevisible. Despu茅s de muchos errores, experimentos y guerras sangrientas, la Revoluci贸n francesa tard贸 m谩s de 80 a帽os en formar una rep煤blica parlamentaria estable. En cualquier caso, los dirigentes chinos consideran que su proyecto es un proyecto de larga duraci贸n. Nuestra evaluaci贸n tambi茅n tiene en cuenta esta perspectiva a largo plazo.

Notas:

nvestigaction.net. Traducido del franc茅s para Rebeli贸n por Beatriz Morales Bastos