El 15 de julio, mientras escal谩bamos la monta帽a en el pueblo de Mavrorachi, en Pilion, descubrimos a dos perros encadenados a dos 谩rboles. En cuanto nos vieron, empezaron a ladrar como si nos llamaran para que fu茅ramos hacia ellos. Al ver su fuerte necesidad y deseo de liberaci贸n, decidimos intervenir y llevarlos a la libertad. Como dec铆amos, las dos criaturas estaban atadas con cadenas de aproximadamente un metro de largo a dos 谩rboles, lo que limitaba mucho sus movimientos.

En el contexto asfixiante en el que se ve铆an obligados a vivir, su comida estaba en el suelo junto a sus heces. Lo 煤nico cierto es que a su due帽o no le interesan ni su higiene ni sus condiciones de vida.

Vivimos en un mundo en el que el maltrato no s贸lo afecta a los animales no humanos, sino tambi茅n a los seres humanos, como las mujeres, los ni帽os, los inmigrantes, los transexuales y muchos otros. En un mundo en que financiera y f铆sicamente intentan dominar a los que consideran d茅biles y vulnerables. En una sociedad indiferente donde el poder es omnipresente, no hace falta decir que estamos enfadados e indignados y que no nos vamos a quedar de brazos cruzados.

Para nosotros la liberaci贸n total de los animales humanos y no humanos es una parte clave de nuestra acci贸n, por lo que esperamos que estas acciones sean una inspiraci贸n y un trampol铆n para otros compa帽eros, como nos han inspirado todos estos a帽os las miles de liberaciones de animales.

POR LA LIBERACI脫N TOTAL Y LA ANARQU脥A

ALF 鈥 Caso de Contrainsurgencia Anarquista de Acci贸n Inmediata

FUENTE: ACT FOR FREEDOM NOW!

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A