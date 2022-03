–

En 2040 ya no quedar谩 tierra congelada en toda la pen铆nsula escandinava, seg煤n un estudio de la Universidad de Leeds. Este derretimiento liberar谩 a la atm贸sfera cantidades ingentes de gases de efecto invernadero. Por La Marea.

Los terrenos pantanosos congelados del norte de Europa son almacenes de carbono que se mantienen en un equilibrio muy inestable. Este carbono est谩 atrapado en yacimientos de turba, un carb贸n f贸sil formado por residuos vegetales que actuaron como aislante durante milenios. Hasta ahora. Seg煤n recientes investigaciones, antes de 20 a帽os y debido al calentamiento global, deber铆an empezar a derretirse, liberando as铆 a la atm贸sfera cantidades ingentes de gases de efecto invernadero. El estudio ha sido elaborado por acad茅micos de la Universidad de Leeds y publicado en la revista Nature Climate Change. 芦Nuestros modelos bioclim谩ticos indican que toda Fenoscandia se volver谩 clim谩ticamente inadecuada para mantener intacto el permafrost en 2040禄, avanzan en su art铆culo. El permafrost es el suelo permanentemente congelado que cubre el 24% de la superficie terrestre del hemisferio norte. El di贸xido de carbono que yace atrapado en 茅l equivale al triple del que ha sido liberado a la atm贸sfera por la actividad humana desde 1850.

Seg煤n los investigadores, la cantidad de carbono que se podr铆a liberar con este deshielo estar铆a entre las 37 y las 39,5 gigatoneladas (una unidad de medida que equivale a 1.000 millones de toneladas), el doble del carbono almacenado en la totalidad de los bosques de Europa. Pero no todo est谩 perdido: una pol铆tica socio-econ贸mica adecuada podr铆a salvar el permafrost de Siberia Occidental, manteniendo en sus dep贸sitos naturales casi 14 gigatoneladas de carbono. Ese es el escenario m谩s optimista contemplado por los investigadores.

芦Si nuestras emisiones siguen creciendo al ritmo actual, la casi totalidad de los yacimientos de turba enterrados en el permafrost siberiano podr铆a desaparecer de aqu铆 a 2060禄, advierte el autor principal del estudio, Richard E. Fewster. 芦La tendencia es similar si los esfuerzos de mitigaci贸n son moderados. S贸lo una mitigaci贸n contundente del cambio clim谩tico podr铆a permitir la conservaci贸n de un clima compatible con su presencia禄.

La situaci贸n, sin embargo, no es precisamente una invitaci贸n a la esperanza: la temperatura en la regi贸n del 脕rtico aumenta al doble de velocidad que en otras zonas de la Tierra y los term贸metros no dejan de marcar nuevos r茅cords. Adem谩s, los megaincendios que han arrasado la tundra siberiana no han hecho sino acelerar el proceso de descongelaci贸n.

El punto de no retorno del permafrost

La liberaci贸n de esta enorme cantidad de di贸xido de carbono pondr铆a en funcionamiento un mecanismo de consecuencias imprevisibles: los gases liberados calentar谩n a煤n m谩s la atm贸sfera, lo que provocar谩 un mayor deshielo del permafrost, lo que incrementar谩 de nuevo el calentamiento global. Es el llamado bucle de retroalimentaci贸n. Llegados a ese escenario, se franquear铆a el punto de no retorno y la capacidad del clima para enfriarse ser铆a pr谩cticamente imposible. No habr铆a marcha atr谩s. Es un fen贸meno parecido al que est谩 sufriendo el Amazonas a causa de la deforestaci贸n: se ha perdido tanta selva virgen que su capacidad de resiliencia est谩 seriamente comprometida y, de superar ese punto de inflexi贸n, ya no ser谩 capaz de recuperarse de perturbaciones como las sequ铆as o los incendios.

La peculiaridad de los yacimientos de turba es que, a diferencia del permafrost de los suelos minerales, est谩 compuesto de materia org谩nica, plantas y ra铆ces que estaban congeladas en el suelo desde hace miles de a帽os. Cuando el hielo desaparece, ese material empieza a descomponerse y a soltar gases de efecto invernadero. El principal de ellos es el di贸xido de carbono, pero no es el 煤nico. Tambi茅n se desprende metano, un gas con un poder de calentamiento entre 28 y 80 veces superior al del CO2. 芦Es de vital importancia que estos ecosistemas se comprendan y se tengan en cuenta a la hora de considerar el impacto del cambio clim谩tico en el planeta禄, apunta Ruza Ivanovic, coautora del estudio y catedr谩tica de Climatolog铆a de la Universidad de Leeds. A su juicio, el efecto que pueden tener estas turberas congeladas 芦a煤n est谩 poco representado en los modelos del sistema terrestre禄.

Esta amenaza no se cierne s贸lo sobre Europa. La mitad del suelo de Canad谩 est谩 cubierto por permafrost. Y Alaska, por su parte, est谩 siguiendo un patr贸n de deshielo parecido al europeo. Si en la d茅cada de 1950 el Parque Nacional Denali ten铆a una capa de permafrost que se desplegaba por el 75% de su extensi贸n, 茅sta disminuy贸 hasta el 50% en la primera d茅cada del siglo XXI. Y las proyecciones de cara a 2050 la sit煤an en el 6%.

El derretimiento del permafrost, adem谩s, no s贸lo es peligroso por el escape de gases de efecto invernadero. Su p茅rdida implica tambi茅n una notoria erosi贸n del terreno, lo que produce corrimientos de tierra. En 2020, cerca de la ciudad de Norilsk, en Siberia, el deshielo provoc贸 la fractura de los cimientos de un tanque de di茅sel que derram贸 21.000 toneladas de combustible en los r铆os y lagos cercanos. Este tipo de acontecimientos empieza a ser habitual en Rusia, por lo que las autoridades se han propuesto revisar sus infraestructuras m谩s sensibles, desde centrales nucleares hasta gasoductos.

La p茅rdida de permafrost puede tambi茅n liberar pat贸genos potencialmente peligrosos para el ser humano. En agosto de 2016 se produjo un brote de 谩ntrax en la Pen铆nsula de Yamal (Rusia) que se cobr贸 la vida de un ni帽o. Adem谩s, varias decenas de personas tuvieron que ser hospitalizadas y se contabiliz贸 la muerte de unos 2.000 renos. En la epidemia intervinieron factores clim谩ticos: una ola de calor derriti贸 un bloque de hielo en el que estaba atrapado el cad谩ver de un reno infectado por 谩ntrax y eso produjo la liberaci贸n y activaci贸n de las esporas.