July 1, 2023

CR脫NICA DE IMURIS VALLE PARA RADIO ZAPOTE

Junio 2023, M茅xico

WIRIKUTA- Ese lugar al que yo llegu茅, como los otros viajeros y viajeras que buscan all铆 respuestas, fue el primero donde escuch茅 por primera vez del pueblo Wixarika, este pueblo que hace peregrinaci贸n desde hace miles de a帽os, y que tienen un protocolo de rituales para comunicarse por medio de sus Marakames en la relaci贸n fuego- venado-peyote-ma铆z, y que son representantes de varios pueblos que desde la sierra bajan hacia el desierto en una serie de puntos de peregrinaje donde van dejando ofrendas a deidades.

Dec铆a que desde mi primera estancia, la experiencia que he tenido es la de cuando se recurre a un or谩culo y con los a帽os, he ido entendiendo por contacto con Eduardo Guzm谩n y desde hace un par de a帽os con Sincron铆a Wirikuta, la met谩fora que se tiene de que esa zona de la regi贸n del desierto de San Luis Potos铆 puede ser considerada como una Universidad, espacio de aprendizaje de la creaci贸n y sostenimiento de la vida en el universo.

He tenido la fortuna y el honor de estar en la zona cuando el Peritage tradicional en 2012, el a帽o pasado 2022, recibimos en la CDMX en la Escuela Nacional de Antropolog铆a e Historia a una comisi贸n del Consejo Wixarrika para dialogar sobre el Plan de Justicia y tambi茅n ese mismo a帽o, meses m谩s tarde, recibimos a peregrinos Wixaritari que vinieran caminando a pie, que buscaban dialogo con autoridades federales. Por ser de la ENAH he sido testigo de algunas ofrendas en Cuicuilco, la pir谩mide que esta al lado de la escuela y en el camino de estas ceremonias he aprendido con ellos que cuando se hace un compromiso este debe ser contundente.

En este mes de junio de 2023 fui invitada a una ceremonia con car谩cter de urgente, debido a las altas olas de calor y la falta de lluvia en varias regiones de M茅xico y del mundo, volv铆 esta vez a Wirikuta como reportera de Radio Zapote y por eso les comunico esto, para que sepan que dado esta situaci贸n clim谩tica dram谩tica que nos aqueja, una comisi贸n de autoridades de distintos municipios Wixaritari se han reunido con una petici贸n y promesa al mismo tiempo para reafirmar compromisos de protecci贸n de la zona contra la tecnolog铆a antilluvia como ca帽ones y avionetas que alejan las nubes de lluvia de la regi贸n, las mineras, las jitomateras, empresas av铆colas y energ铆a e贸lica que contaminan la zona.

Con este rezo Wixarritari (y algunos Tehuaris que presenciamos), estamos pidiendo un amparo ante los dioses, para ellos fuimos comandados por el Marakame Ambrosio y en un m谩gico momento tambi茅n el Marakame Eusebio hizo presencia y ellos nos pidieron escuchar el llamado a hacer un compromiso a煤n m谩s fuerte y con mayor cuidado en el futuro pr贸ximo, para que llueva para los animales, para la vida de las plantas y de las personas, para que exista kauyumari, hikuri y tatevari y maiz, para ello se debe llevar ofrendas a puntos sagrados, el esfuerzo implica pedir perd贸n, hacer sacrificios y asumir compromisos como el de luchar contra grandes empresas que contaminan y destruyen la naturaleza, y tambi茅n nos invita a crear proyectos alternos que signifiquen mejoras para las localidades sin destrucci贸n de su h谩bitat. La situaci贸n es grave y se nos pidi贸 a quienes presenciamos la ceremonia que fu茅ramos todas y todos juntos a colocar una ofrenda como mensaje de uni贸n, que fue llevada a donde est谩n las fauces de la serpiente Nakahuee.

Despu茅s pudimos presenciar la colocaci贸n de las primeras piedras de un proyecto de jard铆n etnobiol贸gico donde se presentaron formalmente: la persona que presta el lugar f铆sico local, el Marakame representante de los Wixarritari y dos personas de la sociedad civil (hombre y mujer) que estar谩n responsables de los proyectos donde se pretende generar abundancia, sembrar y criar abejas y en el terreno se colocaron monedas y piedras bendecidas.

Para este fin de semana se prepar贸 esta ceremonia y tambi茅n una buena cantidad de altares espejos (que es la idea de replicar un rezo en forma de canto, baile, poes铆a, en espacios 铆ntimos o p煤blicos en cualquier lugar del mundo), de los cuales en total se registraron en esta ocasi贸n 78 como peticiones de lluvia en diferentes partes del mundo para ese d铆a, que son parte de los 264 que se suman a los 457 del a帽o pasado.

La ruta de las ofrendas no ha acabado, sin embargo al otro d铆a de la ceremonia recibimos aviso de lluvias que acontecieron en diferentes lugares, incluyendo Wirikuta.

El trabajo sigue, ahora es tu turno, te pedimos que comentes, que compartas esta noticia.

Sincron铆a Wirikuta ha expresado que seguir谩 acompa帽ando la lucha por la salvaguarda de la vida. Y t煤, tambi茅n te comprometes?