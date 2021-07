–

La Comunidad Indígena Punta Querandí realizó una ceremonia dentro de los límites de su territorio ubicado en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva, Dique Luján, Tigre. Una monja del Opus Dei, que responde al empresario Jorge O’Reilly (EIDICO), salió al cruce en el final del recorrido e increpó: “Están haciendo un ritual pagano, este es un lugar católico. De acá me tiene que echar la Municipalidad”. Por Punta Querandí. Fotos: Leo Crovetto y Omar Bogado.

Pese al Convenio de Propiedad Comunitaria firmado entre Punta Querandí y el Intendente Julio Zamora en 2020, esta religiosa desafía al Municipio y continúa asentada en una cabaña prefabricada desmontable ubicada en una esquina de la parcela.

Su nombre es Sofía Victoria Giacosa; ha realizado numerosas denuncias policiales contra Punta Querandí y varias veces agredió verbalmente a los integrantes de la comunidad acusándolos de ladrones, usurpadores, “indios truchos”, entre otras calificaciones vertidas incluso después del acuerdo entre la empresa y el Municipio, que data de fines de 2019.

La sahumada guiada por Reinaldo Roa, del Consejo de Ancianos de Punta Querandí, estuvo acompañada por niños, jóvenes y adultos integrantes y allegadas a la comunidad. El humo de la yerba, del tabaco y de la chirca recorrió cada una de las distintas construcciones, espacios significativos y los límites del territorio reconocido en el Convenio de Propiedad Comunitaria.

“Esto se hace para fortalecer el territorio y la comunidad, para que sigamos juntos, más unidos, más combativos. Para que los trabajos sigan adelante y para que no pase nada malo en nuestro lugar. Para que cada uno de nosotros tengamos esa voluntad de querer hacer”, manifestó Reinaldo Roa.

Sobre la intervención de la religiosa del Opus Dei, Reinaldo expresó: “La monja invade nuestro lugar y cuando ve nuestra ceremonia sale a gritar, a romper, a quemar o a pegar, ella busca sacarnos a la fuerza, con la policía, como sea”, expresó Reinaldo.

“Estamos rodeados de malas energías, la monja siempre nos dice cosas buscando que nos afecte y en el barrio privado no nos permiten el paso. No aceptan nuestras ceremonias, no aceptan nuestros idiomas ni nuestras comidas, ellos están para hacer el mal”, concluyó.

La Comunidad Punta Querandí está organizando una rifa para financiar los distintos proyectos comunitarios. Rifarán un sombrero de totora elaborado por Santiago Chara del Consejo de Ancianos de Punta Querandí; dos rompecabezas «Humedales del Delta» del emprendimiento familiar escobarense ”RIE la expresión de jugar” y una wiphala, emblema de los Pueblos Originarios en muchos países de Sudamérica, confeccionada por María Emilia Ibañez. Para más información ir aquí