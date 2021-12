paz franc茅s, jos茅 r. loayssa, ariel petruccelli 01.12.2021 | 00:22

Certificado de vacunaci贸n. Tr谩gica huida hacia adelante

En Navarra ha entrado en vigor la Orden Foral 60/2021, de la Consejer铆a de Salud, por la que se establecen nuevas medidas para afrontar la situaci贸n sanitaria. De todas las medidas, destaca la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunaci贸n o prueba diagn贸stica negativa para el acceso a determinados locales de ocio a toda persona mayor de 12 a帽os. Creemos que la decisi贸n de imponer restricciones a las personas no vacunadas solo se justifica como salida irracional a la frustraci贸n que genera en gobiernos y en la propia poblaci贸n vacunada el hecho incuestionable de que las vacunas no est谩n funcionando como nos prometieron. De hecho, como algunos expertos pronosticaron, est谩n siendo vacunas fallidas: a cambio de unos meses de protecci贸n parcial frente a casos graves (una proporci贸n escasa del total de infecciones), facilitan la prolongaci贸n de la pandemia, el riesgo de efectos secundarios a largo plazo sigue constituyendo una inc贸gnita y aquellos a corto y medio plazo son ya de una magnitud no despreciable (como se muestra en el documento del propio Gobierno de Espa帽a Estrategia de vacunaci贸n frente a Covid-19 en Espa帽a, actualizaci贸n 9 de 2 de noviembre de 2021). Adem谩s, se confirma que vacunar con una vacuna deficiente (leaky), que no evita el contagio y tampoco la trasmisi贸n, en medio de una pandemia, promociona la propagaci贸n de cepas m谩s resistentes a los anticuerpos. Son lo que se denominan mutaciones de escape y ya se est谩n sufriendo. Es una noci贸n elemental de biolog铆a evolutiva que nuestros pol铆ticos y sus expertos deber铆an conocer. Poner presi贸n evolutiva (las vacunas lo son) en un virus con gran tendencia a mutar es tremendamente peligroso. Pero, por el contrario, se pretende que sean las personas no vacunadas las responsables de la propagaci贸n actual del virus, algo esperable ante la inaudita carrera vacunal a la que hemos asistido, pero que es insostenible desde el punto de vista cient铆fico 驴Hasta cu谩ndo va a ser la pandemia de los no vacunados si esos son un porcentaje tan bajo de la poblaci贸n? 驴Seguiremos hablando de pandemia de los no vacunados cuando estos supongan el 1% de los ciudadanos, como en Gibraltar, que afronta una nueva onda? 驴C贸mo cuadra esto con el hecho ya conocido de que las personas vacunadas transmiten el virus? El relato no se sostiene de ninguna manera. Pero si desde el punto de vista sanitario la situaci贸n es preocupante, lo es m谩s si consideramos la dimensi贸n de los derechos. Sobre la restricci贸n de derechos a personas no vacunadas, y en concreto sobre el certificado Covid, ha habido varias sentencias del Tribunal Supremo contrapuestas: la del 18 de agosto, n潞 5899/2021 considerando inconstitucional una medida similar a la que se ha adoptado en Navarra por considerarla no proporcionada, id贸nea y necesaria, y la de 14 de septiembre, n潞1112/2021, que se reproduce en la Orden Foral, para justificar la medida como constitucional. M谩s all谩 de las resoluciones del Tribunal Supremo, la negativa a aceptar esta medida por distintos Tribunales Superiores de Justicia de otras comunidades aut贸nomas al considerarse inconstitucional, pero la aceptaci贸n por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin duda, el derecho a la igualdad y a la no discriminaci贸n (art. 14 CE), el derecho a la integridad f铆sica (art. 15 CE) y el derecho a la intimidad personal y a la protecci贸n de datos (art. 18.1 y 18.4 CE), est谩n fuertemente comprometidos con esta medida y debiera ser objeto de preocupaci贸n ciudadana. De todas las cuestiones que se podr铆an desarrollar al respecto, por su gravedad, queremos destacar la referida a las implicaciones que tiene adoptar restricciones en las personas no vacunadas en la obligatoriedad indirecta a la vacunaci贸n. De hecho, los medios de comunicaci贸n airean esta idea sin disimulo. Hasta hace poco, obligar a una persona a someterse a la inoculaci贸n de cualquier vacuna era una aut茅ntica aberraci贸n contraria al C贸digo de Nurenberg de 1947 y la Declaraci贸n universal sobre Bio茅tica y Derechos humanos, entre otras. Si adem谩s a esto se a帽ade que se trata de una vacuna que est谩 solo autorizada de manera provisional y cuyos resultados y consecuencias son todav铆a una inc贸gnita, esto se convierte en un evento desconocido hasta el momento en nuestra historia como para aceptarlo sin ning煤n cuestionamiento. Sin conocer los resultados de la evaluaci贸n de las medidas restrictivas anteriores (confinamientos, cierres perimetrales, reducci贸n de aforos en algunos lugares鈥) supuestamente para evitarlas, se plantea esta otra, que sin embargo sigue la estrategia dominante adoptada desde el inicio para afrontar la pandemia que se basa en presupuestos sanitarios autoritarios, reaccionarios y neoliberales en lo pol铆tico, y biologicistas, a-sociales y reduccionistas en lo epistemol贸gico. Pero, adem谩s, es una medida tan rid铆culamente arbitraria y esperp茅ntica como seguramente ineficaz. En el mejor de los casos ser谩 inocua, pero a costa de un retroceso evidente en la comprensi贸n de los derechos. Nuevamente se est谩 dando la espalda a planteamientos progresistas propios de la epidemiolog铆a entendida ante todo como una ciencia social, o cuando menos biol贸gico-social, arrojando a la basura aspectos tan b谩sicos como los enfoques integrales, la informaci贸n veraz, la participaci贸n y la decisi贸n informada de la persona, con unas consecuencias muy serias para los derechos de las personas, la creaci贸n de una polaridad social pr谩cticamente insalvable (que nos recuerda, sin duda, a momentos pasados de la historia) y el retraso a una salida digna de esta crisis sanitaria. Llamemos a un debate sobre la situaci贸n y a levantar la censura a las voces formadas (pero cr铆ticas con el relato oficial) que avisaron de lo que iba a pasar. Seguir machaconamente con las mismas estrategias no va a resolver la compleja situaci贸n ante la que estamos.

Autores del libro 鈥楥ovid-19. La respuesta autoritaria y la estrategia del miedo鈥 (Ediciones El Salm贸n, 2021)