2020: casi medio mill贸n de fiambres

Con respecto al l铆o que hay con las vacunas del COVID, en repetidas ocasiones he manifestado que soy un entusiasta de la vacunaci贸n, de las pastillas, las radiaciones, la quimioterapia, la cirug铆a, y en general, soy partidario de cualquier veneno que muestre algo de efectividad comprobada para prolongar la vida con un m铆nimo de calidad. Es decir, que si se me propusiese alguna terapia para seguir viviendo, que impidiese la erecci贸n, el coito, la cerveza鈥 Por supuesto: elijo la muerte, y as铆 lo he descrito en mi Testamento Vital.

Aclaro que yo no entro en el tema de qui茅n est谩 propagando la pandemia, supongo que los extraterrestres, ni si ha de ser obligatorio esto o lo otro, o si es fascismo vacunarse. Probablemente sea doble fascismo. No lo s茅. No te contradigo. Yo voy a lo que voy. El motivo de seguir a pies juntillas lo que digan los m茅dicos es que si no fuese sido por mi h谩bito de tomarme todo lo que me mandan (manteniendo inc贸lume la verga), la habr铆a palmado ya hace largo rato. Con tanto f谩rmaco que me meto por el cuerpo, alguno hace efecto, digo yo, y ah铆 va.

驴Recomiendo mi modo de vida y muerte a los dem谩s? Para nada. Lo mismo muero pasado ma帽ana. Lo mismo duro mil a帽os. Que cada cual se lo monte como prefiera o pueda. Es m谩s, yo apruebo vivamente la meditaci贸n transcendental… Para los dem谩s. Mientras la gente medita, va al/a home贸pata, se apunta al gimnasio o se parte el culo haciendo contorsiones, yo tengo m谩s espacio para mis actividades l煤dicas cualesquiera, como la meditaci贸n intranscendental por ejemplo. Desconf铆o de esos rollos alternativos, porque veo que toda la gente que los usan, es porque est谩n enfermos o est谩n en camino de estarlo.

Pero estamos en tiempos de pandemia, y la cosa es que鈥 Os lo cuento. Ya he recibido la tercera dosis. Y cuatro me pondr铆a. 驴Y por qu茅? Porque no he visto morir a nadie por la vacuna. S铆, la gente se queja de debilidad, fiebre, dolor en el brazo鈥 Pero se les pasa. En cambio por neumon铆a bilateral he visto morir a unos pocos, y a algunos m谩s quedar con la botellita de ox铆geno para dormir, hechos polvo, con fibrosis pulmonar鈥

Claro, que dir茅is que eso es mi visi贸n personal del tema, y no digo que no. Pos claro que s铆. Y como me gusta estar informado siempre me dirijo a los informes oficiales. 隆Caramba! Es que son los 煤nicos que encuentro globales. Bien que quisiera un sistema de vigilancia alternativo. Lo que pasa es que no existe.

Total, que me miro la p谩gina del INE. Resulta que en el a帽o 2020, siempre seg煤n ese instituto estad铆stico, murieron por todas las causas en el Reino 492.930 personas, un 17,7% m谩s que en 2019 (1). Cojo l谩piz y papel y hago la cuenta. A m铆 me sale un 15%, pero bueno, no me voy a poner tiquismiquis. Si doy por buena la cifra del INE, y resulta que por COVID murieron 51.000 personas en 2020 (+ o – cifra oficial), a ojo dir铆a que un 10% del exceso de muertes fue por la neumon铆a del COVID (oficialmente) y un 7% por otras causas, que supongo que son todas las que dejaron de ser atendidas por el colapso sanitario. Porque hubo colapso controlado. Es que vamos a ver: en 2020 hubo hospitales de campa帽a, UCIs saturadas, respiradores insuficientes, 隆contrataron personal de refuerzo! 隆Cu谩ndo se ha visto eso! Desplazaron pacientes a otras 谩reas, cerraron quir贸fanos, suspendieron terapias鈥 Las descripciones del personal sanitario que estuvo en ese fregado no me dejan lugar a dudas. Las cifras de mortalidad tampoco. O sea: yo creo leg铆timo atribuir el exceso de muertes (unas 75.000), y la disminuci贸n de un a帽o y pico de esperanza de vida, a la situaci贸n de pandemia. Eso mismo digo yo.

Total: que tengo mi impresi贸n personal de haber visto morir a gente por neumon铆a, y a nadie por la vacuna. Le uno a mi impresi贸n, las cifras del INE. Me miro el prospecto de la biontech que me advierte de que la puedo palmar, y que puedo padecer dolor, fatiga, cefalea, mialgias y escalofr铆os, artralgias, fiebre鈥, y decido correr el riesgo, porque eso es lo que me pasa el s谩bado tras tomarme veinte o treinta cervezas los viernes (sin merma de capacidad sexual), y much铆simo peor es una neumon铆a bilateral. Trivacunado. Ni me ha dolido. Y a vivir, que son tres d铆as.

NOTA

Menciono de pasada que en dicho informe informan que baj贸 much铆simo el n煤mero de matrimonios de ambos sexos y del mismo sexo. Me llena de esperanza.