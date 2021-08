Četrti del: Spomini na prihodnost

–

─îetrti del: Spomini na prihodnost

─îetrti del:

Spomini na prihodnost

oktober 2020

|Minilo je 35 oktobrov.

Stari Antonio je opazoval, kako se ogenj upira de┼żju. Pod premo─Źenim slamnikom si je z ┼żerjavico pri┼żgal ro─Źno zvito cigareto. Ogenj vztraja, ob─Źasno skrivajo─Ź se pod debli. S sapo mu pomaga veter, ki s svojim dihom o┼żivlja ┼żerjavico, rde─Źo od jeze.

Tabor se imenuje Watapil[1] in se nahaja v Sierri Cruz de Plata, ki se dviguje nad mokrim objemom rek Jatat├ę in Perlas. Pi┼íe se leto 1985 in oktober sprejme skupino z nevihto, ki napoveduje prihodnost. Visok mandljevec, po katerem bodo uporniki kasneje poimenovali goro, so─Źutno opazuje majhno, nepomembno skupino mo┼íkih in ┼żensk. Njihovi obrazi so suhi, telesa shirana, pogled iskriv (morda zaradi vro─Źine, trme, strahu, delirija, lakote, pomanjkanja spanja). Oble─Źeni so v raztrgane rjave in ─Źrne cunje, obuti pa v ┼íkornje, izmali─Źene zaradi okoli njih zavozlanih lijan v ne ravno uspe┼ínem poskusu, da bi podplati ostali na svojem mestu.

Po─Źasi in ne┼żno, zaradi je─Źanja nevihte komaj razumljivo, stari Antonio govori, kot da bi govoril samemu sebi: ┬╗Vladar se bo vrnil, da bi nad barvo zemlje uveljavil svojo kruto besedo, svoj ego, ki ubija sleherni razum, in svojo podkupnino, preoble─Źeno v milo┼í─Źino.

Pri┼íel bo dan, ko si bo smrt nadela najokrutnej┼ío obleko. Njene korake bodo spremljali cvile─Źi zobniki stroja, ki zastruplja vsako pot, po kateri se napoti, ter svoje sejanje uni─Źenja opremlja z la┼żjo, da prina┼ía izobilje. Kdorkoli nasprotuje hrupu, ki terorizira rastline in ┼żivali, bo umorjen, najprej v ┼żivljenju, nato v spominu: prvi─Ź s svincem, drugi─Ź z la┼żmi. No─Ź bo zelo dolga. Bole─Źina bo trajala. Smrt bo ┼íe bolj smrtonosna.

AluxoÔÇÖob[2] bodo opozorili mater: ÔÇśSmrt prihaja, mati, prihaja in ubija.ÔÇÖ

Mati Zemlja, prva mati vseh, se bo zbudila ÔÇô streso─Ź papagaje, are in tukane iz njihovih sanj ÔÇô, zahtevala bo kri svojih ─Źuvajk in ─Źuvajev ter spregovorila svojemu nara┼í─Źaju: ÔÇśNekaj naj vas gre in prelisi─Źi napadalca. Druge prikli─Źite krvno sestro. Naj vas ne bo strah vode, niti vro─Źina ali mraz naj vam ne vzameta poguma. Naredite poti, kjer jih ni, prebrodite reke in morja. Pre─Źkajte gore, letite skozi meglo in de┼ż. Naj bo no─Ź, dan ali zgodnje jutro, pojdite in opozorite vse, kar ┼żivi. Imam veliko imen in barv, toda moje srce je samo eno in moja smrt bo smrt vsega. Naj vas ne bo sram polti, ki sem vam jo dala, niti jezika, ki sem vam ga polo┼żila v usta, ali postave, saj sem blizu vas. Osvetlila bom va┼í pogled, za┼í─Źitila bom va┼ía u┼íesa ter dajala mo─Ź va┼íim rokam in nogam. Naj vas ne bo strah razli─Źnih barv in navad, niti razli─Źnih poti. Srce, ki sem vam ga zapustila, je zgolj eno, tako kot razumevanje in pogled.ÔÇÖ

AluxoÔÇÖob bodo vse do kon─Źne zmage oblegali stroje smrtonosnih prevar. Na koncu jih bodo razstavili, zlomili njihovo aroganco in uni─Źili njihov pohlep. Nato bodo mogotci pripeljali lakaje iz drugih de┼żel, da bi popravili pokvarjen stroj smrti. Slednji bodo pregledali njegovo drobovje in ugotovili vzrok okvare: ÔÇśPoln je krvi,ÔÇÖ bodo rekli. Svojim gospodarjem bodo sku┼íali razlo┼żiti ta grozljivi ─Źude┼ż, reko─Ź: ÔÇśNe vemo, zakaj, vemo le, da ta kri izvira iz staroselske krvi.ÔÇÖ

Nato se bo zlo v razko┼ínih pala─Źah, v katerih se Mogotec predaja opijanju in zlorabam, sesulo samo vase. Brezumje bo stopilo na njegove posesti in namesto vode bo iz njegovih izvirov tekla kri. Njegovi vrtovi bodo oveneli, srca tistih, ki delajo zanj in mu slu┼żijo, bodo okamenela. Mogotec bo na pomo─Ź pripeljal nove vazale. Ti bodo pri┼íli iz drugih de┼żel in tako se bo rodilo sovra┼ítvo med enakimi, ki ga bo napajal denar. Borili se bodo med sabo in prodajali smrt ter uni─Źenje med tistimi, ki si delijo zgodovino in bole─Źino.

Tisti, ki so prej obdelovali zemljo in na njej ┼żiveli, bodo na zemlji in pod nebom svojih prednikov postali Mogot─Źevi slu┼żabniki in su┼żnji, v njihovih domovih se bo naselila nesre─Źa. Izgubili bodo svoje sinove in h─Źere, ki se bodo utopile v gnilobi korupcije in kriminala. Vrnila se bo ┬╗pravica do prve no─Źi┬ź, s katero denar ubija nedol┼żnost in ljubezen. Dojen─Źke bodo trgali od materinih prsi, da bi velika Gospoda z njihovim mladim mesom zadovoljevala svojo zlobo in krutost. Otroci bodo zaradi denarja dvignili roko nad lastnimi star┼íi in domove bo zagrnila ─Źrnina ┼żalovanja. H─Źerke se bodo izgubile v temi in smrti, Gospoda jim bo s svojim denarjem vzela ┼żivljenje in bit. Tiste, ki so v zameno za nekaj pi─Źlih kovancev prodali svoje dostojanstvo in dostojanstvo svojih bli┼żnjih, bodo napadle neznane bolezni. Prav tako tiste, ki so izdali svojo vrsto, svojo kri in zgodovino, ter tiste, ki so ustvarjali in ┼íirili la┼żi.

Mati Ceiba[3], ohranjevalka svetov, bo kri─Źala tako glasno, da bo ┼íe tako daljna gluhost zasli┼íala njen ranjeni krik. Sedem daljnih glasov se ji bo pribli┼żalo, sedem daljnih rok jo bo objelo, sedem razli─Źnih pesti se bo zdru┼żilo. Nato bo mati Ceiba privzdignila svoje krilo in tiso─Ź nog bo poteptalo in uni─Źilo ┼żelezne poti. Stroji na kolesih bodo iztirili iz svojih ┼żeleznih poti, voda bo prestopila bregove rek ter jezer in tudi morje bo razbesnelo rjovelo. Nato se bodo v vseh svetovih odprla drobovja zemlje in neba.

Mati Zemlja, prva mati, bo nato vstala in z ognjem ponovno zavzela svojo hi┼ío in svoje mesto. Na prej arogantnih pro─Źeljih oblasti bodo rasla drevesa, rastline in ┼żivali, v njihovih srcih pa bo ponovno za┼żivel Vot├ín Zapata, varuh ljudi in njihovo srce. Jaguar bo spet hodil po poteh svojih prednikov in kraljeval tam, kjer so ┼żeleli vladati denar in njegovi lakaji.

Preden bo Mogotec umrl, bo ┼íe ugledal, kako naglo in v ti┼íini se sesuva njegova nevedna aroganca. V zadnjih izdihljajih bo razumel, da Vladarja ni ve─Ź, da je v svetu, ki se je uprl smrti, ki jo je njegova vladavina zapovedovala, morda le ┼íe slab spomin.

Pravijo, da to zgodbo pripovedujejo tisti, ki so ┼że od nekdaj mrtvi, tisti, ki bodo umrli ponovno. Zato, da bi ┼żiveli.

Pravijo tudi, da naj te besede zaokro┼żijo po dolinah in gorah, naj jih poznajo po kanjonih in ┼íirnih planjavah. Tapacamino[4] naj jih ponavlja v svarilo, medtem ko spremlja korake bratskih src. Naj jih de┼ż in sonce posejeta v poglede vseh, ki ┼żivijo na tej zemlji. In naj jih veter odnese dale─Ź ter jih ugnezdi v misli tovari┼íev in tovari┼íic.

Kajti grozljivi in veli─Źastni ─Źasi bodo pri┼íli pod to nebo in na to zemljo.

In jaguar bo ponovno hodil po poteh svojih prednikov in kraljeval tam, kjer so ┼żeleli vladati denar in njegovi lakaji.┬ź

Stari Antonio obnemi, z njim pa tudi de┼ż. Nih─Źe ne spi. Vsi sanjajo.

Iz gora Jugovzhodne Mehike

SupGaleano

Mehika, oktober 2020

Iz bele┼żnice Ma─Źke-Psa

Drugi del: Kanuji

┬╗Naj vas spomnim, da meje med dr┼żavami slu┼żijo zgolj opredelitvi kaznivega dejanja ÔÇśtihotapljenjaÔÇÖ in upravi─Źevanju vojn. Jasno je, da najmanj dve stvari presegata meje: prva je v modernost zakrinkan zlo─Źin sejanja rev┼í─Źine na globalni ravni; druga je upanje, da bi nas bilo sram zgolj, ko zgre┼íimo kak┼íen korak pri plesu, ne pa vsaki─Ź, ko se pogledamo v ogledalo. ─îe ┼żelimo, da se prva kon─Źa in druga razcveti, je nujno zgolj to, da se borimo in se izbolj┼íujemo. Drugo pride samo po sebi in nato napolni knji┼żnice in muzeje. Nobene potrebe ni, da bi osvojili svet, dovolj bo, da ga ustvarimo na novo. Dobro. Na zdravje in imejte v mislih, da je za ljubezen postelja zgolj pretveza, pri plesu je melodija zgolj okras in za boj je nacionalnost zgolj postranskega pomena.┬ź

Don Durito iz Lakandonskega pragozda, 1995

SubMoy je govoril Maxu, da bi morda lahko izdelali splav iz lesa balzovca (┬╗plutovine┬ź, kot jo imenujemo v teh krajih), toda pomorski in┼żenir je zagovarjal stali┼í─Źe, da je ta les prelahek, zato bi tokovi plovilo preve─Ź zana┼íali. ┬╗Ampak rekel si, da v oceanu ni tokov,┬ź ga je opomnil SubMoy. ┬╗No, kaj pa, ─Źe so?┬ź se je branil Maxo. SubMoy je rekel drugim ─Źlanom odborov, naj se lotijo naslednjega eksperimenta: kanujev.

Lotili so se dela na ve─Ź kanujih. Pod njihovimi ma─Źetami in sekirami so hlodi, prvotno namenjeni za kurjavo, pridobivali obliko in namembnost pomorskih plovil. SubMoy je za trenutek od┼íel, tako da so vpra┼íali SupGaleana, ─Źe ladje potrebujejo imena. ┬╗Seveda,┬ź je Sup raztreseno odgovoril, medtem ko je opazoval, kako je Monarca pregledoval stari dizelski motor.

Na boke ─Źolnov so pri─Źeli zarisovati in barvati imena, razumna in premi┼íljena. Na enem je pisalo: ┬╗Plavalec in preskakovalec lu┼ż Chompiras[5]┬ź, na drugem: ┬╗Internacionalist: eno je nekaj, drugo pa je, da z mano, prijatelj, ni zajebancije┬ź, spet na tretjem: ┬╗Sem na poti, ljubezen moja, takoj pridem┬ź, in na tistem tam: ┬╗No, zakaj pa so nas povabili, zdaj je vse na njih┬ź. Tisti iz ┼íkoljke[6] Jacinto Canek so svoj ─Źoln krstili z imenom ┬╗Jean Robert[7]┬ź, da bi jih na ta na─Źin spremljal na poti.

Na naslednjem kanuju, nekoliko dlje stran, je pisalo, ┬╗Zakaj bi jokali, ko pa je slane vode v izobilju?┬ź Temu je sledilo: ┬╗Ta ─Źoln je zgradila pomorska komisija ÔÇśKritizirajo nas, ker dajemo na┼íim MAREZ22[8] in ┼íkoljkam predolga imena, ampak nas to sploh ne ganeÔÇÖ pri svetu dobre vlade z imenom ÔÇśNas tudi neÔÇÖ uporne avtonomne zapatisti─Źne ob─Źine. Pokvarljiv tovor. Rok trajanja: odvisno. Na┼íi ─Źolni ne potonejo, temve─Ź jim pote─Źe rok trajanja. To je nekaj popolnoma drugega. Najem izdelovalcev kanujev in glasbenikov je mo┼żen v centrih avtonomnega upora in zapatisti─Źne vstaje[9] (zvo─Źni sistem in marimba nista vklju─Źena v ponudbo, ker, kaj pa, ─Źe se potopita in se pokvarita? Ampak peli bomo z u┼żitkom ÔÇô bolj ali manj. No, odvisno.) Ta kanu kotira zgolj na borzi odpora. Se nadaljuje na boku naslednjega kanuja ÔÇŽ┬ź (Jasno, treba se je bilo sprehoditi vse naokoli kanuja in celo pokukati na notranjo steno, da si lahko videl celotno ÔÇśimeÔÇÖ. Da, prav imate, v ─Źasu, ki bi ga sovra┼żna podmornica potrebovala, da centrali posreduje ime, bi plovilo, ki bi ga nemara ┼żelela potopiti, ┼że doseglo evropsko obalo.)

Medtem ko so iz hlodov rezbarili kanuje, se je vest o dogajanju ┼że raz┼íirila. Ljubljeni Amado je rekel Pablitu, ta je povedal Pedritu, ki je obvestil Defenso Zapatista, ki se je pogovarjala z Esperanzo, ki je za┼íepetala Calamidad: ┬╗Ne povej nikomur,┬ź ta je povedala svoji mami, ki je vest prenesla skupini ┬╗┼żensk, ki smo, kar smo.┬ź

Ko je SupGalenao sli┼íal, da prihajajo ┼żenske, je skomignil z rameni in med pljuvanjem ko┼í─Źkov iz ustnika svoje pipe Monarcu podal francoski klju─Ź.

Malo kasneje je pri┼íel Jacobo in vpra┼íal: ┬╗Hej, Sup, ali se bo SubMoy hitro vrnil?┬ź

┬╗Nimam pojma,┬ź je odgovoril SupGaleano in neutola┼żljivo strmel v svojo pokvarjeno pipo.

Jacobo je nadaljeval: ┬╗Ali ve┼í, koliko ljudi se odpravlja na pot?┬ź

┬╗┼áe ne,┬ź je odgovoril Sup, ┬╗Evropa od spodaj ┼íe ni sporo─Źila, koliko ljudi lahko gosti. Zakaj?┬ź

┬╗No ÔÇŽ pridi raje sam pogledat,┬ź je odvrnil Jacobo.

Ko je SupGaleano uzrl zapatisti─Źno ÔÇśflotoÔÇÖ, je polomil ┼íe eno pipo. Na re─Źnem bregu je stalo ┼íest kanujev z divjimi in ekstravagantnimi imeni, ki so bili napolnjeni z lon─Źnicami in drugimi rastlinami.

┬╗Kaj je to?┬ź je iz gole formalnosti vpra┼íal Sup.

V usodo vdani Rub├ęn je odgovoril: ┬╗To je prtljaga ┼żensk.┬ź

┬╗Njihova prtljaga?┬ź je vpra┼íal Sup.

┬╗Da, pri┼íle so, rekle zgolj, da ÔÇśjih bomo potrebovaliÔÇÖ, in vse to rastlinstvo kar nalo┼żile. Kasneje se je pojavilo dekletce, njenega imena ne poznam, toda spra┼íevala je, ─Źe bo pot dolga, torej ─Źe bo potrebnega veliko ─Źasa, da prispemo, kamor smo namenjeni. Vpra┼íal sem jo, zakaj jo to zanima, ali morda potuje tudi njena mama ali kaj. Odgovorila je, da ne, temve─Ź da nam ┼żeli za na pot dati majhno drevo in ─Źe bo ta trajala dolgo, bi drevo lahko zraslo in bomo lahko v njegovi senci po─Źivali ter srkali pozol, ─Źe bo sonce res mo─Źno.┬ź

┬╗Ampak, saj so vse iste,┬ź je odgovoril Sup (mislil je seveda na rastline).

┬╗Ne, niso,┬ź je odvrnila ─Źlanica odbora Alejandra. ┬╗To je pelin, uporablja se za bole─Źine v trebuhu. To je timijan, to je zelena meta, tukaj imamo kamilico, origano, peter┼íilj, koriander, lovor, di┼íe─Źo metliko, alojo vero. Ta je za drisko, ta za opekline, ta za nespe─Źnost, ta za zobobol, naslednja za kr─Źe, ta je znana kot ÔÇśzdravilo za vseÔÇÖ, tista je za slabost, tukaj imamo tudi mehi┼íki poprovec, pasje zeli┼í─Źe, divjo ─Źebulo, rutico, krvomo─Źnico, vrtni nagelj, tulipane, vrtnice, tol┼í─Źak in tako naprej.┬ź

Jacobo je za─Źutil, da je dol┼żan pojasnilo: ┬╗Takoj ko smo zaklju─Źili z enim kanujem in se lotili drugega, ┼że so ga napolnile z rastlinami. V sekundi, ko smo zaklju─Źili z drugim, se je zgodba ponovila. Za zdaj smo jih izdelali ┼íest, zato pa tudi spra┼íujem, ali naj nadaljujemo, saj jih bodo ravno tako napolnile.┬ź

Sup se je sku┼íal sporazumeti s tovari┼íico, eno izmed koordinatork ┼żensk, ki je nosila dve lon─Źnici in na hrbtu dojen─Źka, reko─Ź: ┬╗Toda ─Źe boste vse to nalo┼żile, kje bodo sedeli tovari┼íi?┬ź

┬╗Hm, tovari┼íi? Ali bodo ┼íli tudi mo┼íki?┬ź je odgovorila.

┬╗Kakorkoli, tudi za ┼żenske ne bo dovolj prostora,┬ź je poudaril Sup, ki je bil na robu ┼żiv─Źnega zloma.

┬╗Oh,┬ź je odvrnila, ┬╗saj me ne gremo s ─Źolnom. Me gremo z letalom, da nam ne bo slabo. No, morda nam bo nekoliko tudi tako, ampak bistveno manj.┬ź

┬╗Kdo vam je rekel, da greste z letalom?┬ź je vpra┼íal Sup.

┬╗Me smo rekle,┬ź je odgovorila.

┬╗Toda od kod le si pobrala vse to, o ─Źemer mi govori┼í?┬ź

┬╗No, Esperanza je pri┼íla na sestanek ┼żensk, ki smo, kar smo, in nas obvestila, da bomo vse umrle grozljive smrti, ─Źe bomo potovale s prekletimi mo┼íkimi. Na skup┼í─Źini smo se pogovarjale o tem in se odlo─Źile, da nas ni strah in da smo precej odlo─Źne glede tega, da lahko mo┼íki sicer umrejo grozljive smrti, toda brez nas.┬ź

┬╗Izra─Źunale smo, da lahko najamemo letalo, ki ga je Calder├│n kupil Pe├▒i Nietu, za katerega slabe vlade na oblasti ne vedo, kaj bi z njim. Pravijo, da najem stane 500 pesov na osebo. Prijavljenih je ┼że 111 tovari┼íic, mislim pa, da ┼íe nismo ┼ítele nogometne ekipe ┼żensk iz oboro┼żenih enot. Ampak denimo, da nas je samo 111, to bi bilo vsega skupaj 55,500 pesov, s tem da ┼żenske in otroci pla─Źajo zgolj polovi─Źno ceno, kar pomeni 27,750. Od tega je treba od┼íteti ┼íe davke in pla─Źila govork, kar skupno ceno ┼íe zni┼ża na pribli┼żno 10,000 pesov. Pa ┼íe to samo v primeru, da vmes ne pride do padca vrednosti dolarja, sicer bo cena ┼íe ni┼żja. Vsekakor pa se ne ┼żelimo prepirati glede denarja, zato bomo dodale ┼íe vola od mojega prijatelja, ki spominja bolje da ne re─Źem na koga, a kaj moremo, vsi sam─Źki so tak┼íni.┬ź

Sedaj je SupGaleano umolknil in se sku┼íal spomniti, kam za vraga je zalo┼żil svojo pipo za izredne razmere. Ko pa je videl, kako so ┼żenske za─Źele nositi koko┼íi, pi┼í─Źance, svinje, race in purane, je rotil Monarca: ┬╗Hitro, pokli─Źi SubMoya in mu povej, naj nemudoma pride, nujno je.┬ź

Procesija ┼żensk, rastlin in ┼żivali se je razvlekla ─Źez pa┼ínik. Spremljala jih je tolpa Defense Zapatista. S svojim konjem jih je vodil Pablito, ki je zdaj deloval po na─Źelu ┬╗─Źe jih ne more┼í premagati, se jim pridru┼żi┬ź, sledil mu je ljubljeni Amado s svojim kolesom s prazno gumo, ma─Źka-pes pa je zraven priganjal nekaj ┼żivine. Defensa in Esparanza sta premerjali kanuje, da bi ugotovili ali je v njih ┼íe kaj prostora za nogometne gole. Rjavcu je iz gobca visela mre┼ża s plastenkami. Sledila je Calamidad s prepla┼íenim in cvile─Źim pra┼íi─Źkom v rokah, ki se je bal, da ga bo vrgla v reko samo zato, da bi ga potem lahko re┼íila ÔÇô in to z dobrimi razlogi.

Na koncu procesije je bil nekdo, ki je nenavadno spominjal na hro┼í─Źa. ─îez desno oko je imel prevezo, na eni nogi kos zavite ┼żice, ki je spominjala na piratski kavelj, na drugi pa nekaj, kar naj bi slu┼żilo kot lesena proteza, ─Źeprav je bila to v resnici zgolj malo ve─Źja trska, ki je nastala med izgradnjo kanujev. To ─Źudno bitje z obrazno masko iz majhnega kosa plo─Źevine je z govorni┼íko spretnostjo recitiralo:

┬╗Zadenjski veter, vsa jadra razpeta,

na vsaki strani deset topov,

ne seka morja, temve─Ź leta.

Hitro jadra brigantina,

piratska barka z imenom ┬╗Stra┼ína┬ź,

osupljiva drznost nje odlika,

ni morja ne obale, ki zanjo ne ve,

njih meje prestopa po dolgem, po─Źez.┬ź[10]

Vstajni┼íki subkomandant Mois├ęs, vodja ekspedicije v nastajanju, se je vrnil in zagledal nasmejanega SupGaleana. Slednji je namre─Ź ravnokar v hla─Źnem ┼żepu na┼íel drugo pipo.

─îastna beseda.

Hov-mijav.

[1]Eden od prvih taborov v Lakandonskem pragozdu, ki ga je okoli leta 1985 vzpostavila majhna skupina upornikov, iz katere je kasneje nastala EZLN. Glej https://www.alterinter.org/?The-Fire-and-the-Word.

[2]Alux (AluxoÔÇÖob v mno┼żini) je majhno, ┼íkratu podobno mitolo┼íko bitje iz majevske folklore, ki ┼żivi predvsem v tropskem pragozdu in v drugih predelih z neokrnjeno naravo.

[3]V majevski mitologiji simbol vesolja in za Maje najbolj sveto drevo.

[4]No─Źna ptica, ki ┼żivi na ozemlju Mehike. Zanjo je zna─Źilno posebno glas-no ogla┼íanje, ki ga je mo─Ź sli┼íati tudi do kilometer dale─Ź.

[5]Model tritonskega tovornjaka, ki v zapatisti─Źnih krajih u┼żiva velik ugled, nedvomno zato, ker se je izkazal v ┼ítevilnih solidarnostnih projektih.

[6]┼ákoljka, caracol v ┼ípan┼í─Źini in puÔÇÖy v enem od staroselskih jezikov se nana┼ía na eno od struktur zapatisti─Źne avtonomije. V tej knji┼żici ohranjamo v sloven┼í─Źini ┼że uveljavljen izraz ÔÇś┼íkoljkaÔÇÖ, prevajalci in prevajalke teh zapisov pa dodajajo premislek, da bi lahko alternativna mo┼żnost bila tudi ÔÇśpol┼żÔÇÖ. ÔÇś┼ákoljkaÔÇÖ izhaja iz apnen─Źaste hi┼íice vrste mehku┼żca, ki ima obliko spirale in zaradi nje za zapatiste in zapatistke posebno simboliko. Ker pa nimajo vsi pol┼żi hi┼íic, vse ┼íkoljke pa ne oblike spirale, nobena od obeh mo┼żnosti ni povsem ustrezna.

[7]Jean Robert je bil filozof in arhitekt iz Cuernavace v Morelosu ter dolgotrajen podpornik zapatisti─Źnega gibanja. Umrl je 1. oktobra 2020.

[8]MAREZ je kratica za uporne zapatisti─Źne avtonomne ob─Źine (Municipios Aut├│nomos Rebeldes Zapatistas).

[9]V ┼ípan┼í─Źini Centros de Resist├Ęncia Aut├▓noma y Rebeld├Ča Zapatista (CRAREZ). Skupno ime za ┼íkoljke in uporne zapatisti─Źne avtonomne ob─Źine.

[10]Odlomek iz Piratove pesmi (Canci├│n del pirata) ┼ípanskega pesnika iz obdobja romantike Jos├ęja de Esproncede (1808-1842).

