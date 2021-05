–

De parte de Nodo50 May 23, 2021 41 puntos de vista

鈥淚nvasi贸鈥, 鈥渞iuada鈥, 鈥渃risi migrat貌ria鈥濃 i una foto viral d鈥檜na volunt脿ria de la Creu Roja abra莽ant un home negre. Quines paraules s鈥檋an fet servir per informar de l鈥檈ntrada d鈥檜nes sis mil persones a trav茅s de la frontera espanyola-marroquina a Ceuta? Qui protagonitza les informacions? Quines imatges n鈥檋em vist? On no s鈥檈st脿 posant el focus?

鈥淯na ona de marroquins desborda Ceuta鈥, deia un chyron 鈥搕itolet sobreimpressionat en pantalla鈥 del programa Al Rojo Vivo de La Sexta. Altres mitjans parlaven d鈥欌渁llau鈥 (El programa de Ana Rosa), 鈥渋nvasi贸鈥 i o b茅, reproduint teletips d鈥檃g猫ncia, de 鈥渞iuada de persones鈥.

Alguns dels mitjans de comunicaci贸 amb m茅s audi猫ncia han reprodu茂t des del primer dia un marc interpretatiu pel qual l鈥檈ntrada a Ceuta d鈥檜nes sis mil persones de nacionalitat marroquina (segons dades del Ministeri de l鈥橧nterior espanyol), 茅s una amena莽a exterior que posa en risc la seguretat nacional.

No 茅s el primer cop, ni de bon tros, que es fan cobertures en aquest sentit. Quan l鈥檈stiu de 2017,187 persones van entrar del Marroc a Espanya saltant el control policial, l鈥橭bservatori dels Discursos Discriminatoris de M猫dia.cat ja va alertar d鈥檜nes informacions que sovint, de manera conscient o inconscient, acaben justificant la viol猫ncia contra aquestes persones.

En aquest cas detectem, de nou, una s猫rie de pr脿ctiques deshumanitzadores cap a persones en situaci贸 vulnerable. A continuaci贸 les desgranem.

脡s una 鈥榓llau鈥 segons qui vingui

Parlar d鈥欌渁llau鈥, 鈥渙nada鈥, 鈥渋nvasi贸鈥 o 鈥渞iuada鈥 茅s habitual en aquests casos. Aquest vocabulari presenta les persones que intenten travessar la frontera com una massa tumultuosa. A m茅s, planteja la seva entrada al territori espanyol com una amena莽a per la seguretat nacional.

En canvi, s贸n paraules que no es fan servir quasi mai en la cobertura d鈥檃ltres entrades 鈥渕assives鈥 de persones al nostre pa铆s (per exemple, turistes). Aqu铆 hi entra en joc l鈥aporof貌bia, o sigui, l鈥檕di i la repugn脿ncia davant la persona pobra, sense recursos, desemparada.

El marc interpretatiu que desitja l鈥檈xtrema dreta

En el cas concret d鈥檃questa setmana, el fet que el Marroc 鈥榓lleuger铆s鈥 la vigil脿ncia fronterera i, segons algunes informacions, arrib茅s a 鈥榝omentar鈥 que milers de persones la poguessin travessar, ha refor莽at aquesta idea de l鈥檃mena莽a exterior.

Mitjans de tot l鈥檈spectre ideol貌gic compren i reforcen aquest marc interpretatiu, i sovint l鈥櫭簄ica difer猫ncia que suposa la l铆nia editorial 茅s si s鈥檃prova o es critica la gesti贸 del govern de Pedro S谩nchez. Aquest marc interpretatiu 茅s exactament el que l鈥檈xtrema dreta pret茅n imposar, tot i que la feina ja est脿 feta.

Crisi migrat貌ria o crisi de drets humans?

Un altre concepte habitual 茅s el de 鈥渃risi migrat貌ria鈥, que responsabilitza de la situaci贸 les persones que travessen les fronteres. En canvi, es parla molt poc de 鈥渃risi de drets humans鈥, quan no s鈥檈stan respectant (les ONG han denunciat devolucions en calent, vulneraci贸 dels drets de la inf脿ncia i altres il路legalitats), o b茅 de crisi d鈥檃collida, ja que aquest 茅s un episodi m茅s d鈥檜na 鈥榩ol铆tica migrat貌ria鈥 de la Uni贸 Europa que s鈥檋a demostrat inefica莽 i violenta.

S贸n els protagonistes per貌 no tenen veu



Les persones que van travessar la frontera es presenten com grup homogeni, mai com a persones individuals: 鈥榠mmigrants鈥, 鈥榤enas鈥 (avui, a la portada de La Raz贸n). El fet de presentar-los com a col路lectiu fa que la dimensi贸 humana de les seves viv猫ncies quedi dilu茂da en favor d鈥檜na visi贸 nom茅s grupal.

Els 鈥榠mmigrants鈥 protagonitzen les not铆cies, per貌 en canvi, no se鈥檒s dona veu. Quines s贸n les seves hist貌ries? Per qu猫 s贸n all脿? Sense con猫ixer les seves motivacions i la seva vida, l鈥檃udi猫ncia mai podr脿 sentir-los propers, sempre s贸n l鈥檃lteritat.

Quan se鈥檔 parla m茅s concretament, sovint 茅s per atribuir-los comportaments q眉estionables o fins i tot delictius: 鈥淓ls forts aconsegueixen fer-se amb menjar, els d猫bils dormen en prestatgeries鈥, es pot llegir avui a la portada de l鈥ABC.

Aix貌 acaba establint la visi贸 del nosaltres/ells o, en llenguatge t猫cnic, el quadrant de polaritzaci贸 ideol貌gica: el 鈥渘osaltres鈥 茅s la mirada del mitj脿 (poblaci贸 blanca aut貌ctona), 鈥渆lls鈥 s贸n els migrants. D鈥檜na banda es destaca el que 茅s bo o positiu dels 鈥渘ostres鈥 i el que 茅s dolent o negatiu dels 鈥渆lls鈥 i, de l鈥檃ltra, es mitiga el que 茅s dolent o negatiu dels 鈥渘ostres鈥 i el que 茅s bo o positiu dels 鈥渆lls鈥.

Voluntaris i militars, els 鈥榮alvadors鈥

Una de les imatges que s鈥檋a fet m茅s coneguda d鈥檃quest episodi 茅s la d鈥檜na volunt脿ria de la Creu Roja abra莽ant un home que acaba de travessar (ella ha hagut de tancar les seves xarxes socials per l鈥檃ssetjament de l鈥檈xtrema dreta). Tamb茅 ha ocupat moltes portades la foto d鈥檜n militar amb un nad贸 als bra莽os dins de l鈥檃igua.

De la volunt脿ria i del militar en sabem els noms, se鈥檒s han fet entrevistes i s鈥檋a explicat com se sentien i com van actuar. De les persones que van 鈥榬escatar鈥, en canvi, no en sabem tot aix貌.

Els voluntaris i treballadors d鈥橭NG i els militars que van rescatar algunes persones al mar s贸n presentats com a herois i lloats per la seva actitud. El relat 茅s el mateix: el blanc salva el negre. El protagonista 茅s el blanc que salva.

Aquesta mirada moralista revictimitza les persones migrades i les presenta com a incapaces i passives a merc猫 de l鈥檃ssist猫ncia de tercers. A m茅s, immobilitza la societat (ens fa sentir b茅, ja hi ha alg煤 que hi fa alguna cosa).

Imatges en directe: per qu猫?

Durant el primer dia de la crisi era habitual que programes de televisi贸, per貌 tamb茅 diaris a trav茅s dels seus comptes de Twitter, proporcionessin durant hores imatges en directe del que estava passant a la platja del Tarajal. Qu猫 aportaven aquestes imatges constants?

Els directes ofereixen a l鈥檈spectador una falsa sensaci贸 d鈥檌nformaci贸, de transpar猫ncia, d鈥檕bjectivitat, com si es mostr茅s all貌 que passa sense filtres ni manipulacions. Per貌 no 茅s aix铆 ni molt menys, ja que oferir imatges en directe tamb茅 comporta decisions editorials del mitj脿: des d鈥檕n el fas, qu猫 est脿s ensenyant, quins comentaris hi fan al damunt els periodistes per ajudar a interpretar el que passa, etc.

Sovint, el que acaba passant 茅s al contrari: en lloc d鈥檕ferir una millor informaci贸, contextualitzant all貌 que passa i anant a les causes del problema, s鈥檕fereixen imatges sense cap filtre i es converteix la situaci贸 en un espectacle.

A m茅s, quan les imatges en directe van permetre testimoniar, per exemple, agressions dels militars cap a les persones que havien travessat la frontera 鈥損egant-los per sobre la cintura鈥, aix貌 tampoc va ocupar titulars.

Una altra q眉esti贸 茅s la protecci贸 de la intimitat dels menors. Dif铆cilment veurem als mitjans les cares d鈥檌nfants de pa茂sos occidentals en situaci贸 de vulnerabilitat, si no 茅s que els seus pares o tutors legals ho han autoritzat expressament. En canvi, les cares dels menors marroquins s鈥檋an dif贸s sense pudor.

De qu猫 no es parla

S鈥檋a parlat molt de la crisi diplom脿tica amb el Marroc, de la relaci贸 d鈥檃quest incident amb l鈥檋ospitalitzaci贸 del l铆der del Front Polisario sahrau铆 en un hospital de la Rioja i fins i tot del paper geoestrat猫gic que hi juguen els Estats Units.

Per貌 altres q眉estions de fons han passat desapercebudes: l鈥檈xternalitzaci贸 de les fronteres de la Uni贸 Europea en pa茂sos tercers, la despesa ingent de diner p煤blic en control de fronteres i l鈥檈nriquiment d鈥檈mpreses de 鈥渟eguretat鈥, les violacions de drets humans, el fet que la frontera Espanya-Marroc 茅s la m茅s desigual del m贸n鈥

En definitiva, s鈥檕bvia que, si b茅 al llarg dels anys canvien les rutes migrat貌ries m茅s transitades (Turquia, L铆bia, les Can脿ries, la frontera Espanya-Marroc鈥), es mant茅 l鈥檌ntent de milers de persones d鈥檈ntrar a Europa i el seu 煤s com a arma pol铆tica. Les cobertures period铆stiques poden triar, com sempre, on posen el focus i a qui donen veu.