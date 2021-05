–

M谩s de 8.000 personas han cruzado a nado el mar desde Marruecos para llegar a Ceuta durante los 煤ltimos 4 d铆as. Se estima que un tercio han sido ni帽os y ni帽as y j贸venes adolescentes, familias enteras y muchos menores solos que se han lanzado al mar para buscar una vida mejor.

Esta llegada es una gran novedad aqu铆 por sus dimensiones.

Las alarmas estatales espa帽olas y europeas no han tardado en dispararse y han desvelado sus verg眉enzas. El gobierno, con el ministro Marlaska en primer lugar, asegura que ha deportado a la mitad de personas (a fecha de hoy) y el presidente S谩nchez asegura que 鈥渁ctuar谩 bajo cualquier circunstancia鈥 mientras env铆a a la polic铆a, la Guardia Civil y al mism铆simo Ej茅rcito, actuando como si se tratase de una invasi贸n porque as铆 la entienden. Pero, 驴invasi贸n de qui茅n?驴De familias, ni帽as y ni帽os?.

La UE ya ha dejado claro que 鈥渓as fronteras espa帽olas son fronteras europeas鈥, es decir, os hemos dado el dinero suficiente para que hag谩is lo que sea necesario para que nadie entre, y m谩s tras su 煤ltima ofensiva contra la inmigraci贸n centrada en los recursos de vigilancia en vez de en salvamento, que adem谩s tiene uno de los focos principales en que Marruecos garantice el control fronterizo a cambio de centenares de millones de euros que est谩n negociando.

Por otro lado, el gobierno marroqu铆 no ha frenado en esta ocasi贸n el flujo de personas para presionar en la negociaci贸n. No duda en utilizar la vida de la gente a cambio de conseguir m谩s dinero alegando represalias por la ofensa de que el gobierno espa帽ol haya amparado al l铆der saharaui del Frente Polisario en su sistema sanitario. Este es su cinismo, que es tambi茅n expresi贸n de la incapacidad de ofrecer ninguna perspectiva para las miles de personas en Fnideq, Beni Enzar o Farhana, especialmente mujeres, que ya ven铆an manifest谩ndose, y que aguardaban para atravesar la frontera malviviendo bajo la pandemia tras encontrarse sin trabajo de porteadoras, comerciantes o empleadas de hogar, recibiendo miserias del Estado marroqu铆 cuando no la violencia y represi贸n de su polic铆a.

Cinismo y violencia contra la humanidad no solo del Estado marroqu铆, sino tambi茅n del Estado espa帽ol y del resto de Estados que tratan a las personas inmigrantes sin dignidad humana, que los hacinan en centros o campamentos como ganado, que los deportan a otros pa铆ses cual mercanc铆as y, cuando arriban a las costas fronterizas, los tratan como una amenaza militar, cual 鈥渋nvasi贸n鈥.

Esta llegada no tiene precedentes aqu铆 y es una nueva evidencia de la contradicci贸n entre los Estados y la humanidad, una humanidad en camino, como hemos ido explicando los 煤ltimos a帽os; entre los Estados que blindan sus fronteras contra la humanidad que busca afirmar su vida y que es imparable, como demuestran los j贸venes, mujeres y hombres que han llegado nadando. Estamos a su lado, as铆 como tambi茅n nos sentimos cerca de las personas solidarias, la gente voluntariosa en Ceuta que lleva tiempo acogiendo y denunciando la situaci贸n de la inmigraci贸n all铆, especialmente del centro de menores inmigrantes, tratando de hacernos saber que la humanidad que llega nos incumbe.