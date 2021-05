–

De parte de Ekinarenekinaz May 21, 2021 79 puntos de vista

Kaixo, Hola, Hello, Salut, Lafia!

Desde Africa United Nafarroa y en nombre de toda la Comunidad Africana y de todas las personas que apoyan nuestra lucha, queremos hacer un llamamiento a todos los medios de comunicación del Estado Español en relación al absoluto error de enfoque en la cobertura de las noticias que afectan al continente africano.

Sabemos y sabéis que la labor periodística es crucial para la transformación social. La sociedad debe tener acceso a información veraz. Conocer la realidad. Conocer los hechos en su amplio contexto.

Hace tan solo unas semanas, todos y cada uno de los medios de comunicación nacionales alababais el trabajo periodístico de David Beriain y Roberto Fraile, para quienes no había más que palabras de reconocimiento por su labor. Por hacer verdadero periodismo. El periodismo con enfoque global. Periodismo crítico y transformador. Seguid su ejemplo. Continuad su labor. No os limiteis a recordarles.

Es de sobra conocido lo que ocurre en las vallas de Ceuta y Melilla, la realidad tras las pateras que se hunden en el Mediterráneo.

Si os limitáis a contar los hechos desde ahí, desde la llegada de migrantes a Europa en busca de ayuda, a la sociedad europea ya sólo le queda el debate entre “ayudar o no ayudar” a los “pobres jóvenes africanos”. Y así, sin duda, el discurso racista se cuela en el campeonato hasta llevarse la copa.

Son ya muchos años de desinformación. Demasiadas mentiras por desenmascarar.

Las campañas “de ayuda” de las ONGs europeas, su “labor humanitaria”, siempre encuentran un hueco en los medios. El “blanco-salvador” ocupa portadas, reportajes y cuanto sea necesario para llegar y calar en la sociedad europea. Para seguir reforzando ese imaginario que caricaturiza al pueblo africano.

Por eso, os pedimos que realicéis vuestra labor periodística con rigor y valentía. Que ahora, más que nunca, os atrevais a hacer periodismo con ENFOQUE GLOBAL. Que mostréis a vuestra sociedad lo que sus gobiernos ocasionan al otro lado de vuestras fronteras. Esas fronteras que tan bien les gusta marcar. Que tan cruelmente refuerzan y controlan a cualquier precio. Aun llevándose cientos de vidas por delante.

La Comunidad Africana merece que se muestre la verdadera cara de Africa. El verdadero trasfondo de las injusticias que allí acontecen. Occidente controla y oprime nuestro continente. Nunca ha dejado de hacerlo. Es hora ya de sacarlo a la luz. Ya va siendo hora de contarlo. Con rigor. Con rotundidad. Pero también con claridad y sencillez. Para que llegue a la gente. Para que, por fin, sea la verdad la que cale en nuestra sociedad.

Desde Africa United Nafarroa no podemos seguir viendo como la sociedad europea mira para otro lado y deja a sus gobiernos “hacer”. Una sociedad que no tarda en salir a la calle para denunciar las injusticias del día a día. Una sociedad que no tarda en manifestarse por aquellas noticias que le remueven. Incluidas las que nos afectan a la comunidad africana de la diáspora, las que les tocan de cerca y les afectan. Una sociedad comprometida y solidaria. Pero equivocada. Inconsciente y desinformada.

No se trata de “acoger” y “ayudar” a la juventud africana que llega. Este no es el debate a impulsar. Se trata de liberar el continente africano del yugo colonial que todavía hoy, en pleno siglo XXI, impera. Y dejarán así de ser necesarias las fronteras militarizadas, las vallas infinitas, los terribles rescates marítimos.

Para eso, es necesario que los medios mostréis el verdadero origen de la migración africana. Es Europa quien provoca tal migración. Es Africa la gran invadida. Francia oprime y se beneficia de la población africana. Africa es gobernada por los gobiernos europeos, los mismos que cierran la puerta a los pocos que deciden huir de tal abuso.

Mientras Occidente no libere África, la migración continuará e irá a más. Porque en las fronteras se juegan la vida sí, pero en su propia tierra ya la tienen perdida. Sus dictaduras, defendidas por ejércitos occidentales, sólo dan lugar a la supervivencia, la resignación o la huída. Quienes huyen, merecen ser, ante todo, escuchados.

Africa United Nafarroa somos un colectivo vivo, activo, lleno de fuerza, energía e ilusión.

Desde nuestro pequeño rincón, con esfuerzo, constancia y paso firme, avanzamos hacia la unión de nuestro pueblo y hacia la justicia para el continente africano y toda la Comunidad Africana. Casi nada.

Y desde nuestro pequeño rincón os escribimos, porque somos muy conscientes de vuestro compromiso, de vuestra implicación, de vuestra buena intención. Sabemos, sin embargo, que a veces es necesario un pequeño toque de atención, una llamada, un pequeño empujón.

Este es nuestro pequeño empujón. Necesitamos vuestro apoyo. Vuestra colaboración. Necesitamos que quienes compartimos la misma visión, quienes soñamos con la justicia social global, nos pongamos a ello.

Mila esker, Muchas gracias, Thank you, Merci beaucoup, Oyo lesi yaan,

A vuestra disposición,

Africa United Nafarroa

africaunitedpeople@gmail.com