CGT advierte al Ministerio de Trabajo del Gobierno de PSOE-Unidas Podemos que plantarán cara a cualquier intento de desalojo de su sede de la calle Alenza en Madrid 

De parte de A Las Barricadas April 21, 2021 51 puntos de vista

CGT advierte al Ministerio de Trabajo del Gobierno de PSOE-Unidas Podemos que plantar谩n cara a cualquier intento de desalojo de su sede de la calle Alenza en Madrid

CGT exige una alternativa acorde con las necesidades actuales de la organizaci贸n, dado el crecimiento que ha tenido en los 煤ltimos 30 a帽os

Desde el ministerio de Yolanda D铆az (Unidas Podemos) ofrecen menos metros y dejan la decisi贸n a una Comisi贸n 鈥淐onsultiva鈥 integrada, entre otros, por los grandes sindicatos del r茅gimen y la CEOE

Jos茅 Manuel Mu帽oz P贸liz: 鈥淎lenza es patrimonio sindical-social de los trabajadores y no vamos a permitir que especulen con nuestro patrimonio鈥

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) se ha concentrado hoy frente al Ministerio de Trabajo y Econom铆a Social para rechazar la intenci贸n que desde el mismo pretenden llevar a cabo y que consiste en el desahucio del edificio en el que actualmente se encuentra la sede madrile帽a del sindicato.

CGT ha explicado que desde hace bastante tiempo vienen intentando llevar a cabo una reuni贸n, para buscar una soluci贸n lo antes posible, ante la especulaci贸n y posterior venta que se ha realizado del edificio de la calle Alenza n潞 13 y en el que tiene su sede desde hace 30 a帽os.

El Ministerio de Trabajo y Econom铆a Social ha vendido este edificio a un conjunto de empresas, que a su vez han presentado una demanda de desahucio contra la CGT. Los anarcosindicalistas consideran que desde el Ministerio de Trabajo ten铆an la obligaci贸n de haberles dado una alternativa antes de llegar a este punto. Adem谩s, indican que el propio Ministerio ha tenido 15 a帽os para llegar a un acuerdo.

Por otro lado, los representantes de CGT han manifestado en la rueda de prensa anterior a la concentraci贸n, que su organizaci贸n ha crecido mucho en las 煤ltimas tres d茅cadas, llegando a quintuplicar su afiliaci贸n. Pepe Aranda, secretario de organizaci贸n de CGT, ha comentado que 鈥渟i estuviera relacionado el n煤mero de metros con la representaci贸n sindical esto no estar铆a pasando, porque CC.OO. y UGT han bajado en diez a帽os 50.000 delegados y delegadas, y no por eso les han quitado metros en su locales, mientras que a nosotros nos quieren dar un espacio en funci贸n a la representaci贸n que la CGT ten铆a hace 30 a帽os鈥. Ante este ataque, el secretario general de CGT Madrid, Castilla la Mancha y Extremadura, Jos茅 Antonio G陋 de Merlo, ha recalcado que no abandonar谩n el edificio de su sede madrile帽a sin plantar cara y que la militancia llevar谩 a cabo cuantas acciones sean necesarias para oponerse a esta injusta decisi贸n por parte de una formaci贸n pol铆tica que precisamente ha estado en contra de los desahucios.

Durante la concentraci贸n de los anarcosindicalistas, se ha producido un requerimiento desde el Ministerio de Trabajo, y los representantes de la CGT presentes en esta protesta se han reunido brevemente con responsables del mismo. Seg煤n CGT, estos responsables han expresado su compromiso de intentar convocar lo m谩s pronto posible a la Comisi贸n Consultiva para acelerar la b煤squeda de una soluci贸n y adem谩s, tambi茅n se han comprometido a defender en dicha reuni贸n la postura de los anarcosindicalistas. Pepe Aranda ha concluido explicando que el tiempo es decisivo a la hora de acelerar todos los tr谩mites que permitan dar una respuesta a la CGT: 鈥渉emos vuelto a dejar claro cu谩les son nuestras condiciones y que no nos iremos de nuestra sede sin un espacio adecuado para comenzar a funcionar y seguir con nuestra actividad sindical desde el primer d铆a en el que se realice dicha mudanza鈥.

La Comisi贸n Consultiva, como la propia palabra dice, es meramente 鈥渃onsultiva鈥 y la 煤ltima palabra la tiene en este caso el ministerio, por lo tanto no podemos esperar meses a que la comisi贸n se re煤na con una demanda de desahucio que tenemos amenaz谩ndonos.

En esta reuni贸n espont谩nea se han comprometido a convocar urgentemente esta comisi贸n y defender nuestra posici贸n en esta reuni贸n de la comisi贸n. Ante esto, CGT ha dejado claro que no se marchar谩 de Alenza sin que estas condiciones est茅n asumidas por parte del Ministerio: 2500 metros cuadrados, en un edificio adecuado para comenzar a funcionar y seguir con la actividad sindical de la organizaci贸n desde el primer d铆a en el que se haga la mudanza.

CGT tambi茅n ha manifestado que continuar谩 llevando a cabo m谩s acciones durante las pr贸ximas semanas.

Rueda de prensa: