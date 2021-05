–

Quedan atrás esos tiempos en los que este nuevo gobierno del PP alardeaba de llegar a la Junta de Andalucía para “abrir las ventanas” y “levantar las alfombras” de las empresas públicas que este partido político catalogaba como “agencias de colocación de amigos” del anterior gobierno de la comunidad.

Parece ser que no solo se les han olvidado sus promesas, sino que han seguido practicando lo mismo que hacían sus predecesores y colocan cada vez que les interesa a sus “amiguetes” en empresas públicas del tipo de la AMAYA ,realizando concursos de plazas totalmente “amañadas” adaptándolos a según qué intereses tengan en cada momento y lo peor de todo, es que el departamento de recursos humanos de la AMAYA lo hace con toda la tranquilidad del mundo, ante la pasividad de una dirección gerencia de la Agencia totalmente aburguesada y una Consejería que permite estas prácticas sin importar el coste que esto suponga al erario público.

Evidentemente, este sindicato siempre ha pedido poder revisar la documentación que generan estos concursos para así comprobar la veracidad de los datos valorados por el departamento de recursos humanos, pero siempre nos hemos encontrado con la negativa a entregarnos esta documentación , dejándonos la única opción de impugnar proceso tras proceso como única vía en búsqueda de la transparencia que debería primar en estas instituciones.

Pero en la AMAYA, si hace falta crear una plaza ex proceso para un “amiguete”…. no hay problema, se crea esta plaza, haya o no necesidad de esta plaza. Si resulta que les fallan los cálculos y se les cuela otro trabajador no deseado en este concurso arruinando así sus objetivos, no pasa nada, se vuelve a sacar otro concurso para este “amiguete” afinando un poco más en los requisitos del concurso para que estén más acordes a las características del “amiguete” …. no hay problema, esto lo pagan todos los andaluces.

Eso sí, a la hora de cubrir las plazas que de verdad son necesarias , la AMAYA siempre saca a relucir excusas tales como que “no hay dotación presupuestaria” o que “la Consejería de Hacienda no da permiso”. En el caso del dispositivo INFOCA se acentúa aún más esta problemática ya que por el envejecimiento de la plantilla, hay numerosas plazas vacantes esperando a ser cubiertas, propiciando con ello un vacío de personal importantísimo en la parte operativa de este dispositivo.

El desastre que tiene organizado el departamento de recursos humanos de la AMAYA es de dimensiones ya incalculables, en la actualidad, tiene interpuestas cientos de denuncias de todo tipo debido a vulneraciones de derechos de los trabajadores , tiene impugnados decenas de procesos concursales por mala praxis, amaños y falta de transparencia , realiza movilidades funcionales sin ton ni son ,amortiza periodos de contrataciones anuales por periodos inferiores de tiempo, utiliza modelos de contratación inapropiados…En fin, un auténtico despropósito por parte de esta agencia que tiene como consecuencia un coste desorbitado para la sociedad andaluza por tan nefasta gestión.

Esta formación sindical no va a cejar en su lucha para que este tipo de agencias públicas dejen de ser agencias de colocación al servicio de los partidos políticos de turno y que sirvan al propósito para el que fueron creadas ,cumpliendo además con la transparencia y la pulcritud que se merecen los andaluces, enarbolando la bandera de la igualad, el mérito y la capacidad en el acceso al empleo público. Para ello utilizaremos todos los medios que estén a nuestro alcance y seguiremos denunciando allá donde proceda este tipo de conductas.

Se siguen añadiendo motivos para la huelga general en el sector público de Andalucía que ha convocado CGT para el próximo 28 de mayo.