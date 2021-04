–

CGT ha ejercido la acusaci贸n popular en este caso, y manifiesta su total desacuerdo con el sentido de la sentencia, estamos convencidos de nuestra acusaci贸n, que est谩 totalmente justificada en los hechos que han sido considerados probados y en nuestra calificaci贸n jur铆dica del delito.

No obstante, nuestros limitados recursos econ贸micos nos impiden continuar o iniciar procesos judiciales por corrupci贸n como acusaci贸n popular, que suponen un coste desorbitado para nuestra organizaci贸n. Por ello, anunciamos que no podemos recurrir, exclusivamente, por limitaciones econ贸micas.

No es la primera vez que nos cortan el paso a su 鈥渏usticia鈥, la CGT se ha personado como acusaci贸n popular en casos muy concretos donde el resto de actores sociales (partidos pol铆ticos, gobiernos, organismos p煤blicos de control, resto de sindicatos, asociaciones, etc), no han querido ejercer la funci贸n, que tambi茅n les corresponder铆a, de velar por los derechos de las personas trabajadoras y de una Funci贸n P煤blica limpia y al servicio de los intereses generales.

En estos casos tan se帽alados de denuncia de la corrupci贸n sist茅mica, hemos sufrido todo tipo de obst谩culos. Hay que recordar que, en el que nos ocupa, tanto el juez instructor como la Audiencia nos negaron la condici贸n de acusaci贸n particular, cuando estaba plenamente justificada dado que varios opositores eran afiliados a nuestro sindicato, por ello tuvimos que continuar como acusaci贸n popular, eso s铆, previo dep贸sito de una fianza de 1000 euros exigida por el juez (les fall贸 el primer obst谩culo).

Esto es lo que ocurre cuando una organizaci贸n que se declara abiertamente antisistema y planta cara de verdad al sistema, manteni茅ndose independiente, al margen de las subvenciones del Estado. Las consecuencias ah铆 est谩n: por muy injustas que consideremos las decisiones judiciales, los costes de los recursos y los riesgos derivados de posibles condenas en costas (como es el caso), nos impiden el acceso a su 鈥渏usticia鈥.

Todo ello confirma nuestra tesis: el sistema no puede luchar contra la corrupci贸n, porque la corrupci贸n es el sistema.

No obstante, tenemos la 鈥渆speranza鈥 de que el Ministerio Fiscal recurra, dado que ha formulado igualmente acusaci贸n en este caso.

Sobre todo, despu茅s de hacer manifestaciones como 茅stas en sus conclusiones del juicio oral:

鈥淟o cierto es que tambi茅n lo han manifestado aqu铆 (refiri茅ndose a los responsables de Funci贸n P煤blica en su testimonio), es que trat谩ndose de la persona que se trataba, es que no solamente est谩 la opositora que hubiera copiado sino que tambi茅n le estaban ayudando a hacer el examen, por eso como la situaci贸n era muy especial nosotros decidimos no tratarla como cualquiera otro opositor que est谩 copiando y la expulsamos del examen, no lo hicieron as铆, 驴c贸mo lo hicieron? Mire la Administraci贸n act煤a de una manera que yo me he quedado espeluznada, pero totalmente espeluznada鈥 (鈥.) 鈥渢odos reconoc铆an que era de manera incorrecta lo que se estaba haciendo all铆, luego si era tan incorrecto esto, porque no tomaron precauciones desde el principio y, en primer lugar, se trata de evitar que el tribunal que despu茅s va a poner nota a los ex谩menes no sepa nada de esto, pero bueno, porque tenemos que escondernos, porque tenemos que hacer cosas muy raras, pudi茅ndolo hacer tan bien, o sea, lo siento, le hemos cogido usted se va y la se帽ora que est谩 cuidando tambi茅n se va, y ya no vuelve a hacerlo m谩s, esto por lo pronto, sin embargo esto no se hizo as铆, trat贸 de esconderse y trat贸 de esconderse hasta incluso al tribunal de oposici贸n, que a m铆 tambi茅n me parece que eso es muy fuerte, se帽or铆as, pero aparte de todo lo dicho, he de decir que, concretamente, los delitos contra los funcionarios p煤blicos en el ejercicio de sus cargos tratan de proteger el buen funcionamiento de la Administraci贸n P煤blica鈥 (鈥.)

Y refiri茅ndose a lo que han dicho las testigos colaboradoras en el ejercicio de la oposici贸n: 鈥渟omos opositoras, sabemos lo que cuesta la oposici贸n y la verdad es que cada persona se debe sacar su plaza, las plazas no se pueden regalar ni se deben de regalar, esto es lo que ocurri贸鈥

La sentencia nos ha condenado a las costas del juicio porque el Tribunal considera que hemos sido temerarios, lo que consideramos inaceptable, puesto que siempre hemos actuado con el fin de hacer Justicia, y seguimos creyendo que el delito por el que hemos acusado existe, y que as铆 resulta de los hechos que la misma sentencia declara probados. Seg煤n la sentencia, A. Brugger ha sido absuelta porque sus respuestas, su falsificaci贸n, eran malas, no porque no lo haya cometido.

Pensamos que nuestra calificaci贸n no constituye ninguna 鈥渢emeridad鈥 por lo que recurriremos la condena en costas.

Para entender la realidad, conviene recordar lo que la Sentencia ha considerado hechos probados:

鈥淟a acusada ANA MARIA BRUGGER NAVARRO, cuyas circunstancias personales constan en las actuaciones, funcionaria adscrita a la Direcci贸n General de Funci贸n P煤blica que con anterioridad hab铆a ostentado el cargo de Directora General, el dia 10 de marzo de 2018 formaba parte del grupo de funcionarios designados por dicho organismo para vigilar la transparencia y correcci贸n en las pruebas de oposici贸n a 鈥淭茅cnicos Superiores de la Administraci贸n de la Generalitat鈥 (Grupo A1-01), convocadas por Orden 1/2017, de 3 de enero de la Conselleria de Justicia.

En el desarrollo de dichas pruebas celebradas durante la ma帽ana de ese d铆a en la Universidad de Valencia y tras ser anunciados los temas a contestar, la acusada ocup贸 una silla al final del aula, donde comenz贸 a consultar su tel茅fono m贸vil y a escribir las respuestas a uno de dichos temas en varios folios de los repartidos a los opositores, en lugar de ejercer la labor de vigilancia encomendada. Seguidamente la acusada ANA MARIA BRUGGER se aproxim贸 a la opositora y tambi茅n acusada MARIA GONZALBEZ BERNAD, quien manten铆a con aquella una relaci贸n de amistad, depositando ANA MARIA en su mesa los indicados folios con las respuestas escritas de su pu帽o y letra.

La actuaci贸n descrita fue advertida por otras dos funcionarias que vigilaban igualmente el examen, dirigi茅ndose estas acto seguido a la mesa ocupada por MARIA GONZALBEZ BERNAD e interviniendo en su poder las hojas escritas por la funcionaria ANA MARIA BRUGGER que la referida opositora ocultaba debajo de otro bloque de hojas en blanco, de las que finalmente no lleg贸 a hacer el uso proyectado.鈥

Por 煤ltimo, no podemos olvidar que el caso no finaliza aqu铆. Hay que recordar que la Conselleria de Justicia, Interior y Administraci贸n P煤blica tiene abierto un procedimiento disciplinario contra A. Brugger, que fue suspendido al iniciarse el procedimiento judicial y que debe proseguir cuando la sentencia adquiera firmeza, para evitar la caducidad del mismo, por lo que exigimos la m谩xima diligencia en su tramitaci贸n. Y tambi茅n le pedimos a todas las 鈥渋nstituciones鈥 p煤blicas (financiadas con dinero p煤blico) de control y persecuci贸n de la corrupci贸n y el fraude -que no son pocas-, que recomienden (que lo saben hacer muy bien) desde tierra, mar y aire, a la Conselleria que debe actuar con la m谩xima diligencia para que el procedimiento disciplinario llegue a buen fin.

Asimismo, a la vista de las declaraciones de las colaboradoras y de la responsable de Funci贸n P煤blica en el control del examen, se deduce una actuaci贸n de los responsables de Funci贸n P煤blica que consigui贸 ocultar el grave incidente al Tribunal de la oposici贸n, como se帽al贸 鈥渆speluznada鈥 la Fiscal. Hay que recordar que la CGT, en la fase de instrucci贸n y ante indicios claros de esa actitud de ocultamiento al Tribunal y de no querer dejar constancia de lo ocurrido en el acta de incidencias, solicit贸 la imputaci贸n de la responsable de Funci贸n P煤blica, Teresa Carrasco, lo que fue rechazado por el juez de instrucci贸n.

Tambi茅n CGT ha solicitado testimonio de las declaraciones de Teresa Carrasco por si pudiera haberse producido un delito de falso testimonio, y la Audiencia lo rechaza sin m谩s. A la fiscal, le resulta 鈥渆speluznante鈥, 驴y nadie va a hacer nada?

Por ello, se solicita a la Conselleria de Justicia, Interior y Administraci贸n P煤blica que informe p煤blicamente sobre las actuaciones llevadas a cabo en su momento o, a la vista del juicio, para depurar responsabilidades por dichas actuaciones.

CGT sobre la Sent猫ncia de l鈥橝udi猫ncia Provincial de Val猫ncia de 26 de mar莽 de 2021 (absoluci贸 de A. Brugger i M. Gonz谩lvez)

CGT ha exercit l鈥檃cusaci贸 popular en aquest cas, i manifesta el seu total desacord amb el sentit de la sent猫ncia, estem conven莽uts de la nostra acusaci贸, que est脿 totalment justificada en els fets que han sigut considerats provats i en la nostra qualificaci贸 jur铆dica del delicte.

No obstant aix貌, els nostres limitats recursos econ貌mics ens impedeixen continuar o iniciar processos judicials per corrupci贸 com a acusaci贸 popular, que suposen un cost desorbitat per a la nostra organitzaci贸. Per aix貌, anunciem que no podem rec贸rrer, exclusivament, per limitacions econ貌miques.

No 茅s la primera vegada que ens tallen el passe a la seua 鈥渏ust铆cia鈥, la CGT s鈥檋a personat com a acusaci贸 popular en casos molt concrets on la resta d鈥檃ctors socials (partits pol铆tics, governs, organismes p煤blics de control, resta de sindicats, associacions, etc), no han volgut exercir la funci贸, que tamb茅 els correspondria, de vetlar pels drets de les persones treballadores i d鈥檜na Funci贸 P煤blica neta i al servei dels interessos generals.

En aquests casos tan assenyalats de den煤ncia de la corrupci贸 sist猫mica, hem patit tota mena d鈥檕bstacles. Cal recordar que, en el qual ens ocupa, tant el jutge instructor com l鈥橝udi猫ncia ens van negar la condici贸 d鈥檃cusaci贸 particular, quan estava plenament justificada at茅s que diversos opositors eren afiliats al nostre sindicat, per aix貌 vam haver de continuar com a acusaci贸 popular, aix貌 s铆, previ dep貌sit d鈥檜na fian莽a de 1000 euros exigida pel jutge (els va fallar el primer obstacle).

Aix貌 茅s el que ocorre quan una organitzaci贸 que es declara obertament antisistema i planta cara de veritat al sistema, mantenint-se independent, al marge de les subvencions de l鈥橢stat. Les conseq眉猫ncies ac铆 estan: per molt injustes que considerem les decisions judicials, els costos dels recursos i els riscos derivats de possibles condemnes en costes (com 茅s el cas), ens impedeixen l鈥檃cc茅s a la seua 鈥渏ust铆cia鈥.

Tot aix貌 confirma la nostra tesi: el sistema no pot lluitar contra la corrupci贸, perqu猫 la corrupci贸 茅s el sistema.

No obstant aix貌, tenim l鈥欌渆speran莽a鈥 que el Ministeri Fiscal rec贸rrega, at茅s que ha formulat igualment acusaci贸 en aquest cas.

Sobretot, despr茅s de fer manifestacions com aquestes en les seues conclusions del judici oral:

鈥淟a veritat 茅s que tamb茅 ho han manifestat ac铆 (referint-se als responsables de Funci贸 P煤blica en el seu testimoniatge), 茅s que tractant-se de la persona que es tractava, 茅s que no solament est脿 l鈥檕positora que haguera copiat sin贸 que tamb茅 li estaven ajudant a fer l鈥檈xamen, per aix貌 com la situaci贸 era molt especial nosaltres decidim no tractar-la com qualsevol altre opositor que est脿 copiant i l鈥檈xpulsem de l鈥檈xamen, no el van fer aix铆, com ho van fer? Mire l鈥橝dministraci贸 actua d鈥檜na manera que jo m鈥檋e quedat esborronada, per貌 totalment esborronada鈥 (鈥.) 鈥渢ots reconeixien que era de manera incorrecta el que s鈥檈stava fent all铆, despr茅s si era tan incorrecte aix貌, perqu猫 no van prendre precaucions des del principi i, en primer lloc, es tracta d鈥檈vitar que el tribunal que despr茅s posar脿 nota als ex脿mens no s脿pia res d鈥檃ix貌, per貌 bo, perqu猫 hem d鈥檃magar-nos, perqu猫 hem de fer coses molt rares, podent-ho fer tan b茅, 茅s a dir, ho sent, li hem agafat vost茅 se鈥檔 va i la senyora que est脿 cuidant tamb茅 se鈥檔 va, i ja no torna a fer-ho m茅s, aix貌 d鈥檃ntuvi, tanmateix aix貌 no es va fer aix铆, va tractar d鈥檃magar-se i va tractar d鈥檃magar-se fins i tot al tribunal d鈥檕posici贸, que a mi tamb茅 em sembla que aix貌 茅s molt fort, senyories, per貌 a part de tot el que s鈥檋a dit, he de dir que, concretament, els delictes contra els funcionaris p煤blics en l鈥檈xercici dels seus c脿rrecs tracten de protegir el bon funcionament de l鈥橝dministraci贸 P煤blica鈥 (鈥)

I referint-se al que han dit les testimonis col路laboradores en l鈥檈xercici de l鈥檕posici贸: 鈥渟om opositores, sabem el que costa l鈥檕posici贸 i la veritat 茅s que cada persona s鈥檋a de traure la seua pla莽a, les places no es poden regalar ni s鈥檋an de regalar, aix貌 茅s el que va oc贸rrer鈥.

La sent猫ncia ens ha condemnat a les costes del judici perqu猫 el Tribunal considera que hem sigut temeraris, la qual cosa considerem inacceptable, ja que sempre hem actuat amb la finalitat de fer Just铆cia, i continuem creient que el delicte pel qual hem acusat existeix, i que aix铆 resulta dels fets que la mateixa sent猫ncia declara provats. Segons la sent猫ncia, A. Brugger ha sigut absolta perqu猫 les seues respostes, la seua falsificaci贸, eren dolentes, no perqu猫 no ho haja com茅s.

Pensem que la nostra qualificaci贸 no constitueix cap 鈥渢emeritat鈥 pel que recorrerem la condemna en costes.

Per a entendre la realitat, conv茅 recordar el que la Sent猫ncia ha considerat fets provats:

鈥淟鈥檃cusada ANA MARIA BRUGGER NAVARRO, les circumst脿ncies personals de la qual consten en les actuacions, funcion脿ria adscrita a la Direcci贸 General de Funci贸 P煤blica que amb anterioritat havia ostentat el c脿rrec de Directora General, el dia 10 de mar莽 de 2018 formava part del grup de funcionaris designats per aquest organisme per a vigilar la transpar猫ncia i correcci贸 en les proves d鈥檕posici贸 a 鈥淭猫cnics Superiors de l鈥橝dministraci贸 de la Generalitat鈥 (Grup A1-01), convocades per Ordre 1/2017, de 3 de gener de la Conselleria de Just铆cia.

En el desenvolupament d鈥檃questes proves celebrades durant el mat铆 d鈥檃queix dia en la Universitat de Val猫ncia i despr茅s de ser anunciats els temes a contestar, l鈥檃cusada va ocupar una cadira al final de l鈥檃ula, on va comen莽ar a consultar el seu tel猫fon m貌bil i a escriure les respostes a un d鈥檃quests temes en diversos folis dels repartits als opositors, en lloc d鈥檈xercir la labor de vigil脿ncia encomanada. Seguidament l鈥檃cusada ANA MARIA BRUGGER es va aproximar a l鈥檕positora i tamb茅 acusada MARIA GONZALBEZ BERNAD, qui mantenia amb aquella una relaci贸 d鈥檃mistat, depositant ANA MARIA en la seua taula els indicats folis amb les respostes escrites de pr貌pia m脿.

L鈥檃ctuaci贸 descrita va ser advertida per altres dues funcion脿ries que vigilaven igualment l鈥檈xamen, dirigint-se aquestes tot seguit a la taula ocupada per MARIA GONZALBEZ BERNAD i intervenint en el seu poder les fulles escrites per la funcion脿ria ANA MARIA BRUGGER que la referida opositora ocultava davall d鈥檜n altre bloc de fulles en blanc, de les quals finalment no va arribar a fer l鈥櫭簊 projectat.鈥

Finalment, no podem oblidar que el cas no finalitza ac铆. Cal recordar que la Conselleria de Just铆cia, Interior i Administraci贸 P煤blica t茅 obert un procediment disciplinari contra A. Brugger, que va ser susp茅s en iniciar-se el procediment judicial i que ha de prosseguir quan la sent猫ncia adquirisca fermesa, per a evitar la caducitat d鈥檃quest, per la qual cosa exigim la m脿xima dilig猫ncia en la seua tramitaci贸. I tamb茅 li demanem a totes les 鈥渋nstitucions鈥 p煤bliques (finan莽ades amb diners p煤blics) de control i persecuci贸 de la corrupci贸 i el frau -que no s贸n poques-, que recomanen (que ho saben fer molt b茅) des de terra, mar i aire, a la Conselleria que ha d鈥檃ctuar amb la m脿xima dilig猫ncia perqu猫 el procediment disciplinari arribe a bon fi.

Aix铆 mateix, a la vista de les declaracions de les col路laboradores i de la responsable de Funci贸 P煤blica en el control de l鈥檈xamen, es dedueix una actuaci贸 dels responsables de Funci贸 P煤blica que va aconseguir ocultar el greu incident al Tribunal de l鈥檕posici贸, com va assenyalar 鈥渆sborronada鈥 la Fiscal. Cal recordar que la CGT, en la fase d鈥檌nstrucci贸 i davant indicis clars d鈥檃queixa actitud d鈥檕cultaci贸 al Tribunal i de no voler deixar const脿ncia de l鈥檕corregut en l鈥檃cta d鈥檌ncid猫ncies, va sol路licitar la imputaci贸 de la responsable de Funci贸 P煤blica, Teresa Carrasco, la qual cosa va ser rebutjat pel jutge d鈥檌nstrucci贸.

Tamb茅 CGT ha sol路licitat testimoniatge de les declaracions de Teresa Carrasco per si poguera haver-se produ茂t un delicte de fals testimoniatge, i l鈥橝udi猫ncia el rebutja sense m茅s. A la fiscal, li resulta 鈥渆sborronadora鈥, i ning煤 far脿 res?

Per aix貌, se sol路licita a la Conselleria de Just铆cia, Interior i Administraci贸 P煤blica que informe p煤blicament sobre les actuacions dutes a terme en el seu moment o, a la vista del judici, per a depurar responsabilitats per aquestes actuacions.