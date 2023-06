–

De parte de CGT June 22, 2023 256 puntos de vista

Foto: Firenze Today

Desde la Secretar铆a de Relaciones Internacionales de CGT expresamos nuestro apoyo al proyecto de reindustrializaci贸n desde abajo de la f谩brica ex-GKN de Campi Bisenzio (Florencia, Italia), promovido por la asamblea permanente de la f谩brica, el colectivo de f谩brica de ex-GKN, y la sociedad obrera de ayuda mutua 鈥業nsorgiamo 鈥(APS Societ脿 Operaia di Mutuo Soccorso Insorgiamo).

GKN es una empresa hist贸rica: existe desde 1939. Hasta 1994 fue una empresa dependiente directamente de FIAT y produce componentes para las empresas automotrices, por encima de todo (por el 80% 鈥 90%) para FIAT; luego, para FCA 鈥 surgida en 2014 de la fusi贸n de FIAT y Chrysler (EE.UU.); ahora, para Stellantis 鈥 surgida en 2021 de la fusi贸n de FCA y Peugeot (Francia). Tras una lucha contra la reubicaci贸n de la f谩brica, una nueva lucha surgi贸 , esta vez contra el desgaste producido por una reindustrializaci贸n prometida por un inversor privado y nunca llevada a cabo. Los trabajadores de GKN lanzaron una campa帽a de movilizaci贸n para poner fin al proceso de desmantelamiento del aparato productivo de bienes y servicios que les afectaban en los 煤ltimos a帽os.

Una situaci贸n que las empresas recuperadas conocen bien: las inversiones prometidas por el gobierno, las instituciones y el mundo industrial no llegan, cancelando para siempre empleos, derechos y saberes acumulados, empobreciendo a la comunidad. A trav茅s de una ocupaci贸n permanente de la f谩brica, l@s trabajador@s pudieron evitar tanto el saqueo de equipos y m谩quinas como la amenaza de especulaci贸n inmobiliaria, mientras que el establecimiento de la sociedad obrera de ayuda mutua 芦SOMS Inorgiamo禄 y la posibilidad de construir una cooperativa han inspirado un movimiento de apoyo mutuo a la lucha de l@s trabajador@s, desarrollando un proyecto de reindustrializaci贸n desde abajo, profundamente orientado a la sostenibilidad, por la producci贸n de cargo bikes y, sobre todo, paneles solares sostenibles. Para fomentar todo esto, se lanz贸 una campa帽a de crowdfunding extremadamente exitosa.

Este plan no est谩 solo orientado a lo local, sino que tiene tambi茅n relevancia internacional. Es parte de una vasta lucha internacional que ha demostrado que esta no es 鈥渦na forma鈥 de combatir la inacci贸n y la inmovilidad, sino quiz谩s la 鈥溍簄ica鈥 forma. A su lado se encuentra un vasto conjunto de organizaciones simpatizantes internacionales que se presenta hoy con este comunicado que apoyamos desde CGT. Por tanto, nos unimos a los trabajadores de la ex-GKN en su llamada de las instituciones italianas, tanto nacionales como locales, para apoyar al proyecto 鈥榚x-GKN FOR FUTURE鈥 con todos los recursos t茅cnicos y financieros necesarios. Expresamos tambi茅n nuestro total apoyo a la lucha de l@s trabajador@s y a todas aquellas organizaciones en Italia que se han puesto del lado del proyecto de reindustrializaci贸n desde abajo. El 茅xito de la campa帽a promovida por el Colectivo de F谩brica GKN, adem谩s de preservar la empresa GKN de Campi Bisenzio (Florencia) es un ejemplo y un incentivo para los trabajadores de otros pa铆ses.

Secretar铆a de Relaciones Internacionales de CGT