–

De parte de CGT Fesi Bac March 4, 2023 208 puntos de vista

Compa帽era/o,

Un t铆tulo que, por l贸gico que parezca, BBVA no ha reconocido y ha llevado hasta sus 煤ltimas consecuencias, en este caso hasta el Tribunal Supremo, que en Sentencia de fecha 11/01/2023, reconoce que UN/A RESPONSABLE DE CENTRO URBANO ES LO MISMO QUE UN/A DIRECTOR/A DE OFICINA.

Esperamos que BBVA act煤e en consecuencia y a todas las personas que, siendo Responsables de Centro Urbano y no les tenga reconocida el Nivel VI de Convenio, lo haga de facto porque as铆 lo dice el Alto Tribunal.

Os transcribimos lo que, a nuestro entender, es la parte sustancial de la sentencia:

鈥 4.- Por consiguiente, el BBVA est谩 sustituyendo las antiguas oficinas comerciales por centros urbanos. A ra铆z de este cambio, el banco diferencia entre los directores de oficina y los responsables comerciales de los centros urbanos, abonando a estos 煤ltimos una retribuci贸n inferior a aqu茅llos.

De conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que esta reorganizaci贸n empresarial no debe impedir que las personas al frente de estos centros de trabajo, denominadas responsables comerciales de los centros urbanos, perciban el nivel salarial previsto en el convenio colectivo para los directores de oficina porque ambos son los responsables de los clientes y de los gestores del centro de trabajo.

El hecho de que los responsables comerciales de los centros urbanos no atiendan a las PYME no debe impedir que perciban el nivel salarial 6 porque en este pleito se ha acreditado que el n煤cleo esencial de las funciones que desempe帽an es equivalente a las de los directores de oficina.

Por ello, debemos desestimar el recurso de casaci贸n ordinario, confirmando la sentencia recurrida鈥.鈥

Hasta llegar aqu铆, y como suele ser costumbre con BBVA, el camino ha sido largo:

1. CGT siempre intenta, previamente, negociar. Enviamos carta al efecto (21/06/2019) que fue contestada por Talento & Cultura (11/07/2021), defendiendo que no eran las mismas funciones.

2. Demandamos v铆a Conflicto Colectivo, previa mediaci贸n -obligatoria- en el Servicio de Mediaci贸n Arbitraje y Conciliaci贸n, sin acuerdo entre las partes.

3. Celebramos juicio en la Audiencia Nacional con sentencia favorable a las tesis de CGT con fecha 8/02/2021.

4. El Banco recurri贸 en casaci贸n ante el Tribunal Supremo.

5. Dos a帽os despu茅s tenemos la sentencia definitiva que, con lo que os hemos transcrito deja zanjado el asunto, igualando a nivel VI a las/os Responsables de Centros Urbanos que no tengan reconocida, al menos, esta categor铆a de Convenio.

Esta es otra muestra m谩s de la labor de CGT en pro de los derechos de la plantilla de BBVA, tanto si se nos da la raz贸n, como en este caso, como si no ocurre as铆, como, por ejemplo, en el caso del ERE.

CGT DEFIENDE SUS PRINCIPIOS Y LOS DERECHOS DE LA PLANTILLA HASTA SUS 脷LTIMAS CONSECUENCIAS.

Si buscas qui茅n defiende tus derechos AF脥LIATE A CGT.

Adblock test (Why?)