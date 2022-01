–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia January 27, 2022 81 puntos de vista





Juan Ramón Ferrandis, secretario general de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia (CGT PVyM), califica la concentración unitaria del sindicalismo combativo de València por la derogación de las reformas laborales como “importantísima”, ya que la propuesta de Yolanda Díaz “está basada en mentiras y falsedades”.

CGT PVyM llama a su afiliación y a la sociedad valenciana a asistir a la convocatoria unitaria del sindicalismo combativo de València (CGT, CNT, COS e Intersindical) por la derogación de las reformas laborales y lo ha hecho a través de su secretario general en el País Valenciano y Murcia, Juan Ramón Ferrandis, quien ha calificado la concentración, que tendrá lugar el viernes 28 de enero, a las 18:30 en la plaza de Los Pinazos, como “importantísima”.

La propuesta de reforma laboral de Yolanda Díaz, según el secretario general de CGT PVyM, “está basada en mentiras y falsedades, el acuerdo suscrito no supone la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, ni la recuperación de los derechos perdidos por las personas trabajadoras con esas reformas”. Ferrandis recuerda que desde la organización anarcosindicalista han exigido la derogación de estas legislaciones laborales desde que se aprobaron y que “ya era hora que el sindicalismo real de la ciudad de València se uniera en una convocatoria conjunta en la que exigiremos al Gobierno la retirada de la no reforma que se pretende y la derogación total de las reformas laborales de 2010 y 2012”.

Ferrandis concluye afirmando, de la misma manera que el manifiesto de la convocatoria valenciana, que “la lucha es el único camino y organizadas somos más fuertes”.

Juan Ramón Ferrandis, secretari general de la Confederació General del Treball del País Valencià i Múrcia (CGT PVyM), qualifica la concentració unità ria del sindicalisme combatiu de València per la derogació de les reformes laborals com a “importantíssima”, ja que la proposta de Yolanda Díaz “està basada en mentides i falsedats”.

CGT PViM crida a la seua afiliació i a la societat valenciana a assistir a la convocatòria unità ria del sindicalisme combatiu de València (CGT, CNT, COS i Intersindical) per la derogació de les reformes laborals i ho ha fet a través del seu secretari general al País Valencià i Múrcia, Juan Ramón Ferrandis, qui ha qualificat la concentració, que tindrà lloc el divendres 28 de gener, a les 18.30 en la plaça dels Pinazos, com a “importantíssima”.

La proposta de reforma laboral de Yolanda Díaz, segons el secretari general de CGT PViM, “està basada en mentides i falsedats, l’acord subscrit no suposa la derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012, ni la recuperació dels drets perduts per les persones treballadores amb aqueixes reformes”. Ferrandis recorda que des de l’organització anarcosindicalista han exigit la derogació d’aquestes legislacions laborals des que es van aprovar i que “ja era hora que el sindicalisme real de la ciutat de València s’unira en una convocatòria unità ria en la qual exigirem al Govern la retirada de la no reforma que es pretén i la derogació total de les reformes laborals de 2010 i 2012”.

Ferrandis conclou afirmant, de la mateixa manera que el manifest de la convocatòria valenciana, que “la lluita és l’únic camí i organitzades som més fortes”.