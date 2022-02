–

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) de Castell贸 convoca una concentraci贸n contra la conocida como Ley Mordaza, el pr贸ximo s谩bado 12 de febrero, a las 12 de la ma帽ana, en la plaza Mar铆a Agustina de la capital de La Plana.

CGT Castell贸 convoca una concentraci贸n contra la Ley de Seguridad Ciudadana, m谩s conocida como Ley Mordaza, el pr贸ximo s谩bado 12 de febrero, a las 12 de la ma帽ana, en la castellonense plaza Mar铆a Agustina. De esta manera la organizaci贸n anarcosindicalista pretende mostrar su rechazo a esta ley y exigir su derogaci贸n, tal como indican fuentes de CGT.

La Ley de Seguridad Ciudadana entr贸 en vigor el 1 de julio de 2015, derogando la antigua Ley de Protecci贸n Ciudadana que estaba vigente desde 1992. CGT, a trav茅s del manifiesto de la convocatoria de Castell贸, opinan que 鈥渆stas leyes no son m谩s que una continuaci贸n de las leyes represivas del franquismo y la transici贸n, que suponen un recorte de libertades sin precedentes y restringen el derecho de reuni贸n manifestaci贸n y libertad de expresi贸n鈥.

Desde CGT afirman que 鈥渆l Gobierno progresista de PSOE-UP, que cuando estaba en la oposici贸n promet铆a la derogaci贸n de la Ley Mordaza, ahora propone una reforma que no es tal, sino un sutil maquillaje para seguir vulnerando libertades y derechos de la ciudadan铆a, ya que los puntos m谩s lesivos siguen sin modificarse鈥. Desde la organizaci贸n anarcosindicalista concluyen que 鈥渆xisten motivos de sobra para decir, bien alto, no a la ley mordaza, no a la represi贸n鈥.

CGT Castell贸 convoca una concentraci贸 contra la Llei Mordassa

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) de Castell贸 convoca una concentraci贸 contra la coneguda com a Llei Mordassa, dissabte que ve 12 de febrer, a les 12 del mat铆, en la pla莽a Maria Agustina de la capital de la Plana.

CGT Castell贸 convoca una concentraci贸 contra la Llei de Seguretat Ciutadana, m茅s coneguda com a Llei Mordassa, dissabte que ve 12 de febrer, a les 12 del mat铆, en la castellonenca pla莽a Maria Agustina. D鈥檃questa manera l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista pret茅n mostrar el seu rebuig a aquesta llei i exigir la seua derogaci贸, tal com indiquen fonts de CGT.

La Llei de Seguretat Ciutadana va entrar en vigor l鈥1 de juliol de 2015, derogant l鈥檃ntiga Llei de Protecci贸 Ciutadana que estava vigent des de 1992. CGT, a trav茅s del manifest de la convocat貌ria de Castell贸, opinen que 鈥渁questes lleis no s贸n m茅s que una continuaci贸 de les lleis repressives del franquisme i la transici贸, que suposen una retallada de llibertats sense precedents i restringeixen el dret de reuni贸 manifestaci贸 i llibertat d鈥檈xpressi贸鈥.

Des de CGT afirmen que 鈥渆l Govern progressista de PSOE-UP, que quan estava en l鈥檕posici贸 prometia la derogaci贸 de la Llei Mordassa, ara proposa una reforma que no 茅s tal, sin贸 un subtil maquillatge per a continuar vulnerant llibertats i drets de la ciutadania, ja que els punts m茅s lesius segueixen sense modificar-se鈥. Des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista conclouen que 鈥渆xisteixen motius de sobres per a dir, ben alt, no a la llei mordassa, no a la repressi贸鈥.