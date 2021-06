–

Lo que parece una soluci贸n a la demanda asistencial entra帽a en realidad una peligrosa disminuci贸n de la calidad asistencial, poniendo en riesgo la salud de lxs pacientes y de lxs trabajadorxs que ha sido denunciada ante Inspecci贸n de Trabajo por el sindicato CGT.

Riesgo de contagio de Covid-19: a muchxs de lxs pacientes ingresadxs no se les realiza PCR, y tampoco a lxs familiares autorizadxs para las visitas. Actividades rutinarias como comer, tomar tratamientos orales o asearse se convierten en situaciones de alto riesgo para pacientes, familiares y personal.

Sobrecarga de trabajo: a帽adir camas en el servicio de urolog铆a no se ha acompa帽ado del l贸gico refuerzo de plantilla, por lo que el mismo personal se ve forzado a apurar las tareas de dar de comer, acompa帽ar al aseo, regulaci贸n de oxigenoterapia, administraci贸n de medicamentos, etc. Las malas condiciones de trabajo se traducen en una peor atenci贸n a lxs pacientes. Muchxs de lxs pacientes son total o parcialmente dependientes, esto unido a que las camas a帽adidas son mec谩nicas, obliga al personal a levantar el cabecero y piecero o realizar las movilizaciones a pulso.

Posturas forzadas o imposibles: Actividades tan habituales y aparentemente simples como vaciar orina de una sonda vesical o un drenaje, que est谩n en los laterales de la cama, se convierten en escenas bizarras: la falta de espacio obliga al personal a ponerse en cuclillas con cuidado de no chocar con el mobiliario o las paredes, recoger recipientes llenos de fluidos e incorporarse con cuidado de no chocar y no derramar nada. Esta situaci贸n se repite innumerables veces al d铆a.

Riesgo de vida: lxs pacientes m谩s dependientes se ven obligadxs a pasar toda su estancia en el hospital encamadxs, ya que el sill贸n no cabe al lado de su cama y no podr铆an llegar al timbre si lo necesitasen.

Situaciones graves como desaturaci贸n de ox铆geno, atragantamiento o parada cardiorespiratoria pueden convertirse en mortales debido a la falta de espacio: no hay acceso r谩pido y correcto a la oxigenoterapia ni a las tomas de respiraci贸n, ni sitio para el carro de parada cardiorrespiratoria ni para que todo el personal sanitario necesario, por lo que antes de tratar este tipo de urgencias se ven obligadxs a desplazar muebles y cabecerxs de cama perdiendo un tiempo imprescindible para salvar vidas.

CGT CHUAC considera inadmisible esta situaci贸n, que perjudica tanto al personal sanitario como a lxs

pacientes. SIN CONDICIONES ADECUADAS NO SE PUEDE ATENDER CON CALIDAD LA SALUD DE LXS DEM脕S.