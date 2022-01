–

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) colabora con el proyecto Anarquismo y lucha sindical en el Pa铆s Valenciano 1936-2021 del Instituto de Educaci贸n Secundaria Jordi de Sant Jordi con la exposici贸n La Mujer en el anarquismo espa帽ol que presentar谩n el 14 de enero en el mismo instituto.

CGT ha cedido la exposici贸n La Mujer en el anarquismo espa帽ol al IES Jordi de Sant Jordi, de la ciudad de Val猫ncia, que la expondr谩 en las instalaciones del instituto, avenida del alcalde Gisbert Rico n潞24, del 14 al 31 de enero dentro del proyecto Anarquismo y lucha sindical en el Pa铆s Valenciano 1936-2021. Este proyecto que lleva a cabo el instituto, en el que la organizaci贸n anarcosindicalista ya particip贸 en el acto Movimientos sociales y anarquismo: anarcosindicalismo, tiene como objetivo 鈥渃ultivar la memoria democr谩tica como parte integral de una educaci贸n global, participativa, cr铆tica y comprometida con los valores de justicia social, igualdad, diversidad democr谩tica y conciencia feminista鈥 tal y como expresan en el blog que el instituto dedica a este programa.

La exposici贸n La Mujer en el anarquismo espa帽ol ser谩 presentada el viernes 14 de enero con una charla de Paula Ruiz, una de las autoras. La exposici贸n, cedida por CGT, recoge casi un centenar de biograf铆as de mujeres anarquistas 鈥渃on las que se pretende homenajear a las miles de mujeres an贸nimas que, con su militancia, ejemplo y compromiso, contribuyeron a forjar la historia del movimiento libertario y a la lucha por la emancipaci贸n de la mujer鈥 explican desde la organizaci贸n anarcosindicalista quienes se han mostrado 鈥渙rgullosas de poder contribuir a un proyecto tan necesario como el que realizan en el IES Jordi de Sant Jordi鈥.

Las ilustraciones de esta exposici贸n son creaciones originales de la artista Isabel Ruiz y llevar谩n a los visitantes a realizar un recorrido hist贸rico desde el siglo XIX hasta la actualidad, mediante paneles diferenciados cronol贸gicamente por colores.

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) col路labora amb el projecte Anarquisme i lluita sindical al Pa铆s Valenci脿 1936-2021 de l鈥橧nstitut d鈥橢ducaci贸 Secund脿ria Jordi de Sant Jordi amb l鈥檈xposici贸 La Dona en l鈥檃narquisme espanyol que presentaran el 14 de gener en el mateix institut.

CGT ha cedit l鈥檈xposici贸 La Dona en l鈥檃narquisme espanyol a l鈥橧ES Jordi de Sant Jordi, de la ciutat de Val猫ncia, que l鈥檈xposar脿 en les instal路lacions de l鈥檌nstitut, avinguda de l鈥檃lcalde Gisbert Rico n煤m. 24, del 14 al 31 de gener dins del projecte Anarquisme i lluita sindical al Pa铆s Valenci脿 1936-2021. Aquest projecte que duu a terme l鈥檌nstitut, en el qual l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista ja va participar en l鈥檃cte Moviments socials i anarquisme: anarcosindicalisme, t茅 com a objectiu 鈥渃ultivar la mem貌ria democr脿tica com a part integral d鈥檜na educaci贸 global, participativa, cr铆tica i compromesa amb els valors de just铆cia social, igualtat, diversitat democr脿tica i consci猫ncia feminista鈥 tal com expressen en el blog que l鈥檌nstitut dedica a aquest programa.

L鈥檈xposici贸 La Dona en l鈥檃narquisme espanyol ser脿 presentada el divendres 14 de gener amb una xarrada de Paula Ruiz, una de les autores. L鈥檈xposici贸, cedida per CGT, recull quasi un centenar de biografies de dones anarquistes 鈥渁mb les quals es pret茅n homenatjar el miler de dones an貌nimes que, amb la seua milit脿ncia, exemple i comprom铆s, van contribuir a forjar la hist貌ria del moviment llibertari i a la lluita per l鈥檈mancipaci贸 de la dona鈥 expliquen des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista les qui s鈥檋an mostrat 鈥渙rgulloses de poder contribuir a un projecte tan necessari com el que realitzen en l鈥橧ES Jordi de Sant Jordi鈥.

Les il路lustracions d鈥檃questa exposici贸 s贸n creacions originals de l鈥檃rtista Isabel Ruiz i portaran als visitants a realitzar un recorregut hist貌ric des del segle XIX fins a l鈥檃ctualitat, mitjan莽ant panells diferenciats cronol貌gicament per colors.