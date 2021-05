–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia May 6, 2021 65 puntos de vista





La Confederaci贸 General del Treball (CGT) condemna l鈥檃ctuaci贸 policial en la visita de Felipe VI a la Universitat Jaume I amb motiu d鈥檜na reuni贸 amb la patronal empresarial.

En la visita del rei Felipe VI a la Universitat Jaume I, amb motiu d鈥檜na reuni贸 de la patronal dels empresaris, la policia ha carregat contra els joves que es manifestaven en contra del rei 鈥減er a impedir que es vera el rebuig a la monarquia, una instituci贸 que va emparellada amb la corrupci贸 i amb un clar d猫ficit democr脿tic que pateix l鈥橢stat espa帽ol鈥 indica CGT.

Segons denuncia CGT 鈥渓鈥檃ctitud de la policia ha sigut netament partidista, deixant passar a la claca del rei, aquells que portaven banderes espanyoles, i impedint l鈥檃propament al jovent que volia manifestar pac铆ficament la seua protesta鈥.

La carrega policial s鈥檋i ha saldat amb 2 joves detingudes, 40 manifestants agredides i m茅s de 50 identificades.

CGT manifesta el seu suport a totes eixes persones, detingudes, ferides i identificades i posa a disposici贸 el sindicat per qualsevol actuaci贸 de defensa que es decidisca.

CGT fa responsable de l鈥檃ctuaci贸 policial, per un costat, a la rectora de l鈥橴JI, Eva Alc贸n Soler, per permetre que la policia ocupara intimidat貌riament el campus, i per altre a la subdelegada del Govern, Soledad Inmaculada Ten Bachero.

Recorda el sindicat que fa pocs dies, el Primer de maig, la manifestaci贸 de CGT va patir un encapsulament policial intimidatori 鈥渟embla que la subdelegada s鈥檈xtralimita en les seues funcions policials, per la qual cosa demanem la seua dimissi贸鈥.

CGT condena la actuaci贸n policial en la visita de Felipe VI a la UJI

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) condena la actuaci贸n policial en la visita de Felipe VI ala Universitat Jaume I con motivo de una reuni贸n con la patronal empresarial.

En la visita del rey Felipe VI a la Universitat Jaume I, con motivo de una reuni贸n de la patronal de los empresarios, la polic铆a ha cargado contra los j贸venes que se manifestaban en contra del rey 鈥減ara impedir que se viera el rechazo a la monarqu铆a, una instituci贸n que va emparejada a la corrupci贸n y con un claro d茅ficit democr谩tico que sufre el Estado espa帽ol鈥 indica CGT.

Seg煤n denuncia CGT 鈥渓a actitud de la polic铆a ha sido totalmente partidista, dejando pasar a la claque del rey, aquellos que llevaban banderas espa帽olas, e impidiendo el acercamiento a la juventud que quer铆a manifestar pac铆ficamente su protesta鈥.

La carga policial se ha saldado con 2 j贸venes detenidas, 40 manifestantes agredidas y m谩s de 50 identificadas.

CGT manifiesta su apoyo a todas esas personas, detenidas, heridas e identificadas y pone a disposici贸n el sindicato por cualquier actuaci贸n de defensa que se decida.

CGT hace responsable de la actuaci贸n policial, por un lado, a la rectora de la UJI, Eva Alc贸n Soler, por permitir que la polic铆a ocupara intimidatoriamente el campus, y por otro a la subdelegada del Gobierno, Soledad Inmaculada Ten Bachero.

Recuerda el sindicato que hace pocos d铆as, el Primero de mayo, la manifestaci贸n de CGT sufri贸 un encapsulamiento policial intimidatorio 鈥減arece que la subdelegada se extralimita en sus funciones policiales, por lo cual pedimos su dimisi贸n鈥.

Actuaci贸 policial en la visita de Felipe VI a l鈥橴JI. N.Jovani

Actuaci贸 policial en la visita de Felipe VI a l鈥橴JI. N.Jovani