De parte de CGT Pais Valencia I Murcia March 21, 2022 93 puntos de vista





La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) considera insuficientes las medidas tomadas por el Institut Valenci脿 de Serveis Socials (IVASS) para prevenir efectos adversos en la salud psicosocial del personal como s铆ntomas por ansiedad, depresi贸n y otras patolog铆as derivadas del coronavirus.

En diciembre de 2021, los profesionales de residencias, centros ocupacionales, centros de atenci贸n diurna y viviendas tuteladas del Institut Valenci脿 de Serveis Socials (IVASS) adscrito a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Pol铆ticas Inclusivas, participaron en una encuesta para valorar el efecto psicosocial ocasionado por la pandemia en la plantilla de la entidad, estableciendo unas medidas recogidas en el plan 鈥淚VASS per tu鈥 con el objetivo de detectar, cuantificar y prevenir efectos adversos en la salud psicosocial del personal como s铆ntomas por ansiedad, depresi贸n y otras patolog铆as derivadas del coronavirus.

Estas medidas, que deber铆an entrar en vigor a partir de febrero del presente a帽o, incluir铆an distintas actuaciones dise帽adas por un equipo COVID compuesto por dos directoras, una coordinadora de enfermer铆a, un t茅cnico de supervisi贸n y seis supervisores. Desde CGT consideran que las medidas que se han planteado son totalmente insuficientes (espacios para que el personal pueda desconectar del trabajo, formaci贸n en gesti贸n de crisis, atenci贸n psicol贸gica, talleres de introducci贸n al mindfulness, estiramientos y clases de yoga), ya que no inciden en las causas del aumento considerable de casos de ansiedad y otras patolog铆as en el personal del IVASS. En opini贸n del sindicato, estas medidas deber铆an ser de mayor calado y deber铆an profundizar en la ra铆z del problema y no ser un mero parche. En este sentido, seg煤n CGT 鈥渉abr铆a que estudiar los motivos que han provocado este incremento de casos de ansiedad o depresiones y analizarlas por colectivos de trabajadores, ya que no todos hacemos las mismas funciones鈥. Por ejemplo, en el grupo de cuidadoras y cuidadores, que es el m谩s numeroso, la principal causa de este tipo de enfermedades evidentemente ha sido la COVID, la cual, ha cambiado la forma de trabajar, con confinamientos, grupos burbuja o la dificultad que han tenido los usuarios para poder ver a sus familiares en algunos momentos puntuales, aumentando el nivel de estr茅s en ellos. Adem谩s de todo esto 鈥渆l personal ha venido soportando unas planillas que no permiten el descanso necesario para poder desarrollar su trabajo en unas condiciones adecuadas, ya que en muchas ocasiones, estos trabajadores tan solo descansan un d铆a a la semana y tan s贸lo un fin de semana al mes鈥 denuncian desde la organizaci贸n anarcosindicalista.

Por esta raz贸n, CGT solicita que se tomen las medidas necesarias para la prevenci贸n de este tipo de enfermedades 鈥渁umentando los descansos del personal que incluir铆an en todo caso una reducci贸n del c贸mputo de horas anuales en los colectivos m谩s afectados y la contrataci贸n del personal necesario para que esto sea posible鈥. El sindicato explica que 鈥渓a Conselleria de Igualdad y Pol铆ticas Inclusivas deber铆a cuidar a estos colectivos de trabajadoras y trabajadores considerados esenciales los cuales se encuentran agotados, se siente desatendidos y necesitan para desarrollar su quehaceres diarios, de manera adecuada, unos descansos que no les hagan enfermar鈥.

CGT considera insuficients les mesures preses per l鈥橧VASS per a reduir els casos d鈥檃nsietat i reclama majors descansos per al personal

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) considera insuficients les mesures preses per l鈥橧nstitut Valenci脿 de Serveis Socials (IVASS) per a prevenir efectes adversos en la salut psicosocial del personal com a s铆mptomes per ansietat, depressi贸 i altres patologies derivades del coronavirus.

El desembre de 2021, els professionals de resid猫ncies, centres ocupacionals, centres d鈥檃tenci贸 di眉rna i habitatges tutelats de l鈥橧nstitut Valenci脿 de Serveis Socials (IVASS) adscrit a la Vicepresid猫ncia i Conselleria d鈥橧gualtat i Pol铆tiques Inclusives, van participar en una enquesta per a valorar l鈥檈fecte psicosocial ocasionat per la pand猫mia en la plantilla de l鈥檈ntitat, establint unes mesures recollides en el pla 鈥淚VASS per tu鈥 amb l鈥檕bjectiu de detectar, quantificar i prevenir efectes adversos en la salut psicosocial del personal com a s铆mptomes per ansietat, depressi贸 i altres patologies derivades del coronavirus.

Aquestes mesures, que haurien d鈥檈ntrar en vigor a partir de febrer del present any, inclourien diferents actuacions dissenyades per un equip COVID compost per dues directores, una coordinadora d鈥檌nfermeria, un t猫cnic de supervisi贸 i sis supervisors. Des de CGT consideren que les mesures que s鈥檋an plantejat s贸n totalment insuficients (espais perqu猫 el personal puga desconnectar del treball, formaci贸 en gesti贸 de crisi, atenci贸 psicol貌gica, tallers d鈥檌ntroducci贸 al mindfulness, estiraments i classes de ioga), ja que no incideixen en les causes de l鈥檃ugment considerable de casos d鈥檃nsietat i altres patologies en el personal del IVASS. En opini贸 del sindicat, aquestes mesures haurien de ser de major import脿ncia i haurien d鈥檃profundir en l鈥檃rrel del problema i no ser un mer pegat. En aquest sentit, segons CGT 鈥渃aldria estudiar els motius que han provocat aquest increment de casos d鈥檃nsietat o depressions i analitzar-les per col路lectius de treballadors, ja que no tots fem les mateixes funcions鈥. Per exemple, en el grup de cuidadores i cuidadors, que 茅s el m茅s nombr贸s, la principal causa d鈥檃questa mena de malalties evidentment ha sigut la COVID, la qual, ha canviat la manera de treballar, amb confinaments, grups bambolla o la dificultat que han tingut els usuaris per a poder veure als seus familiars en alguns moments puntuals, augmentant el nivell d鈥檈str茅s en ells. A m茅s de tot aix貌 鈥渆l personal ha vingut suportant uns fulls d鈥檃notacions que no permeten el descans necessari per a poder desenvolupar el seu treball en unes condicions adequades, ja que en moltes ocasions, aquests treballadors tan sols descansen un dia a la setmana i tan sols un cap de setmana al mes鈥 denuncien des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista.

Per aquesta ra贸, CGT sol路licita que es prenguen les mesures necess脿ries per a la prevenci贸 d鈥檃questa mena de malalties 鈥渁ugmentant els descansos del personal que inclourien en tot cas una reducci贸 del c貌mput d鈥檋ores anuals en els col路lectius m茅s afectats i la contractaci贸 del personal necessari perqu猫 aix貌 siga possible鈥. El sindicat explica que 鈥渓a Conselleria d鈥橧gualtat i Pol铆tiques Inclusives hauria de cuidar a aquests col路lectius de treballadores i treballadors considerats essencials els quals es troben esgotats, se sent desatesos i necessiten per a desenvolupar els seus quefers diaris, de manera adequada, uns descansos que no els facen emmalaltir鈥.