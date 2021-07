Las cuentas de la Seguridad Social y del Estado fueron las mismas hasta 1995, y el Pacto de Toledo decidi贸 en una de sus recomendaciones, separar las fuentes de financiaci贸n, las pensiones a trav茅s de las cotizaciones y los otros gastos a trav茅s de los PGE, siendo este un mero artificio contable.

Un artificio contable y un cambio de 鈥渁siento, pues los recursos salen del mismo sitio (la riqueza que generamos), para a trav茅s de este artificio 鈥減ol铆tico contable鈥 generar d茅ficit en la Seguridad Social una vez que el mercado de trabajo decae, se empobrecen los salarios, se bajan cotizaciones empresariales y se crean las condiciones pol铆ticas y jur铆dicas para bajar pensiones y endurecer el acceso a la jubilaci贸n.

La deuda o d茅ficit es UNA MENTIRA, pues los impuestos, todos, tienen la obligaci贸n pol铆tica y jur铆dica de hacer frente al pago de pensiones. Es antisocial pretender que sea responsabilidad de las personas trabajadoras solamente el mantenimiento del Sistema P煤blico de Pensiones, m谩xime cuando existe cada vez un mayor deterioro del trabajo y los salarios.

Que la 鈥渄euda contable鈥 de la Seguridad Social con las personas trabajadoras desde 1974 hasta 2017, sean 800.000 millones, como sostienen 鈥渆conomistas contra la crisis鈥, que sean unos 123.000 millones como dice el Tribunal de Cuentas鈥 nosotras nos da lo mismo, y lo que CGT DEFIENDE es sencillo de entender: LAS PENSIONES SE PAGAN y punto.

El d茅ficit es MENTIRA y solo es un artificio para deteriorar el sistema p煤blico de reparto y un intento m谩s de privatizar parte del mismo. Pr茅stamos, transferencias o como quieran hacer el asiento, solo son conceptos contables y maneras de liarnos para rebajar las pensiones.

Por eso la Coordinadora de Pensionistas de CGT no va a instar a los grupos parlamentarios del Congreso a ninguna auditor铆a. No se puede pretender que los mismos que aprobaron el revisado Pacto de Toledo y que pretende la privatizaci贸n de parte del SPP a trav茅s de los Planes de Pensiones Privados revisen la 鈥渄euda hist贸rica que la Seguridad Social tiene con todas las generaciones de trabajadores y trabajadoras鈥, sencillamente porque no reconocemos que exista ning煤n d茅ficit en el SPP, es mentira. La auditor铆a en todo caso debe ser absolutamente independiente de los poderes pol铆ticos y resto de agentes sociales responsables de la situaci贸n actual.

Desde la Coordinadora de Pensionistas de CGT nos posicionamos clara y n铆tidamente porque nuestro SPP de reparto y solidario es absolutamente sostenible porque existen recursos y riqueza suficiente para pagar las pensiones, las de ahora y las de las futuras generaciones