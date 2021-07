–

De parte de CGT Telemarketing July 22, 2021 16 puntos de vista

En el d铆a de hoy el Tribunal Supremo con sentencia firme ha vuelto a dar la raz贸n a la CGT, es este caso en un tema fundamental para el futuro de este sector, la formaci贸n, en la demanda interpuesta frente a la empresa Un铆sono, mercantil activa en la negociaci贸n del convenio y que forma parte de la junta directiva de la patronal.

Por mucho que exista un convenio colectivo que desarrolla el Estatuto de los Trabajadores de nada sirve si no se cumple. El art. 72 del Convenio Colectivo se supone que obliga a las empresas de telemarketing a facilitar el Plan de Formaci贸n antes de aplicarlo, pero esta formaci贸n CGT ha detectado que no se facilita habitualmente, se dan planes gen茅ricos que no sirven para nada.

Esta informaci贸n que nos deber铆an dar deber铆a servirnos para que desde CGT les hici茅ramos reconvertir a las empresas sus paup茅rrimos planes con el objetivo, que marca la norma convencional, de que podamos de forma voluntaria adaptarnos al puesto de trabajo y a sus modificaciones, especializarnos en tareas profesionales, reconvertirnos a otros perfiles y sobre todo de que ampliemos nuestros conocimientos para poder aplicarlos en el futuro. CGT defiende que esta formaci贸n siempre debe ser remunerada y en nuestro horario de trabajo, dado el desincentivo que nos supone tener que sobrecargarse con formaciones a deshora y encima sin compensarnos el tiempo que dedicamos a esa tarea adicional.

A lo largo de los a帽os hemos tenido que reclamar este derecho a empresas como Emerg铆a, Sitel o, en el caso que nos ocupa, Un铆sono, porque se pasaban los derechos de la plantilla por el arco del triunfo. Las empresas no hacen el menor caso del convenio y esta es nueva demostraci贸n.

La sentencia lograda por CGT, que adjuntamos a esta noticia, reconoce el derecho de informaci贸n de los representantes legales de los trabajadores sobre el conjunto de actividades y planes formativos en la empresa mediante Plan Anual con car谩cter previo y en los t茅rminos establecidos legal y convencionalmente.

Esta sentencia deja claro lo que supone esta obligaci贸n por lo que la pr贸xima vez que una empresa del sector de Contact Center se salte este derecho con el objeto de impedir nuestro trabajo, y que quiera seguir con una formaci贸n de mierda, acudiremos a la Inspecci贸n de Trabajo, que valore requerirles que cumplan norma y, en su defecto, saquen la receta y les multen si no les hacen caso, para que las empresas cumplan de una vez con su obligaciones en materia de formaci贸n. Algunas empresas este es el 煤nico lenguaje que entienden.