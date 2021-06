Al final, el proceso de negociaci贸n del ERE ha culminado lo que el BBVA ten铆a previsto: DESPEDIR. Este despido colectivo llevar谩 la firma de la mayor铆a de la representaci贸n sindical: CC.00 鈥 ACB- UGT. Frente a este acuerdo, se han posicionado adem谩s de CGT los sindicatos LAB, ELA, CIG, SEC, SCAT

A nadie se nos escapa que el BBVA en ning煤n momento pretend铆a PREJUBILAR, ya que ello supon铆a seguir teniendo v铆nculos con颅tractuales con la plantilla, cosa que no le in颅teresa cara ala FUSI脫N CON BANCO SA路 BADELL. Interesaba 鈥渁ligerar la mochila鈥 prio颅ritariamente de la Red, sobre todo en Catalun颅ya. Despu茅s llegar谩 el aligerar SS.CC., Estructuras Intermedias y Centros Corporativos cuando llegue dicha fusi贸n.

En estos casi 2 meses, el BBVA ha dejado pasar el tiempo cumpliendo el m铆nimo legal de las reuniones mantenidas (al menos 5 reuniones en el per铆odo Informal hasta el 6 de mayo), presentando un Informe T茅cnico que reviste de realidad lo que CGT y el resto de la RLT hemos desmontado en nuestros Informes Contradictorios: ES FALSA LA CAUSA ECO颅N脫MICA, argumentada desde la pandemia, ES FALSA LA PRODUCTIVA, con una DIGI颅TALIZACI脫N FALSEADA y hecha por la plan颅 tilla presencial a la clientela y la realidad es que SIEMPRE HAN QUERIDO CAMBIAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA ENFOCAR A LA GESTI脫N REMOTA,CAMBIAR LAS CONDICIONES SUSTANCIALES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y LA MOVILIDAD GEOGR脕FICA y aparentando dar algu颅na medida para minimizar el impacto del Des颅pido Colectivo y, despu茅s, en el per铆odo formal, desaprovechando las reuniones manteni颅das con propuestas encaminadas a subastar despidos con parte de la RLT y abordar cues颅tiones esenciales de manera somera en las 煤ltimas dos reuniones -Beneficios Sociales Aportaciones a Fondo de Empleo, Pr茅stamo de la plantilla despedida鈥

Mientras, al BBVA, le ha dado igual su reputaci贸n cuando CGT BBVA hemos realizado concentraciones el 10 y 17 mayo junto con el resto de organizaciones sindicales o las Huelgas exitosas en BBVA el 25 de mayo (en Catalu帽a) y el 26 de mayo (en todo el estado), con SEC CIG-ELA..SCAT y LAB.

Posteriormente, hemos apoyado la Huelga de los otros 3 sindicatos (CC.00.-ACB-UGT), convocada para el 2 de junio, a pesar de que ellos torpedearan las muestras y que fue con颅siderada como 鈥渓a 煤nica en 30 a帽os鈥 por la prensa estatal, obviando el 茅xito de las prece颅dentes convocadas por el resto.

Desde el primer momento hemos contem颅plado un pacto entre BBVA. la prensa y de颅 terminadas organizaciones sindicales, sobre todo CC.00. (que aparec铆a casi exclusiva颅 mente en las noticias), para revestir este proceso de DESPIDO COLECTIVO en un proceso de PREJUBILACIONES y que 鈥渓a gran presi贸n ejercida ha hecho recapacitar y acercar posturas al BBVA cara al resultado final de esta charada.

.En ning煤n momento, en la Mesa de Negociaci贸n, se han planteado IMPEDIR LOS DESPIDOS con presi贸n sindical, sino en edulcorar este DESPIDO, SUBASTAR SUS INDEMNIZACIONES y permitir un Acuerdo que, desde CGT consideramos INACEPTABLE en una empresa que gana recurrentemente MILES DE MILLONES DE EUROS OUE SU C脷PULA SE SUBE SUS REMUNRACIONES INDECENTES A脩O TRAS A脩O Y QUE REPARTE DIVIDENDOS A SUS FONDOS BUITRE ACCIONARIALES, por mas que deseemos que realmente sea voluntario por parte del personal afectado ,y no, como ha pasado en lodos los dem谩s ERE, parte ha sido voluntario y parte ha sido forzado desde las 谩reas de Recursos Inhu颅manos con amenazas -veladas o no- para que la gente aceptara.

CGT BBVA hemos Intentado ,con propues颅tas no lesivas para el empleo, con medidas de presi贸n sindical e, incluso, a trav茅s de contactos con grupos pol铆ticos, IMPEDIR no tan s贸lo este DESPIDO COLECTIVO acor颅dado el 8 de junio de 2021, sino de NO SENTAR PRECEDENTE PARA LOS QUE VENDRAN CON POSTERIORIDAD. En este sentido, CGT BBVA HEMOS FRACASADO EN NUESTRO INTENTO DE PRESERVAR EL EMPLEO, ya que nuestra representatividad estatal no llega a esa mayor铆a necesa颅ria, pero no por ello bajaremos los brazos NUNCA.

CGT BBVA