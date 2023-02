–

Desde la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) y la Federaci贸n Estatal de Trabajadores de las Administraciones P煤blicas (FETAP) queremos manifestar nuestra preocupaci贸n ante la desatenci贸n que sufren millones de ciudadanas y ciudadanos en el Estado espa帽ol por falta de atenci贸n presencial en oficinas de servicio p煤blico. Hoy en d铆a, Internet es un mecanismo imprescindible para agilizar tr谩mites que la ciudadan铆a tiene que hacer con la Administraci贸n P煤blica. Pero los recortes en puestos de atenci贸n personalizada y la baja tasa de reposici贸n ha dado lugar a bolsas de exclusi贸n social que afectan a diversos sectores de la sociedad. En particular, deja fuera del sistema a personas mayores, migrantes con poco dominio de las lenguas oficiales, ciudadanas y ciudadanos en situaci贸n de vulnerabilidad o habitantes de zonas rurales con deficiente conectividad.

Ante esta coyuntura, desde FETAP-CGT exigimos a la Administraci贸n P煤blica que asegure la atenci贸n presencial en todas las oficinas de empleo, servicios sociales, hacienda, atenci贸n m茅dica, etc. La Administraci贸n tiene la obligaci贸n de ofrecer los medios necesarios para que ninguna persona quede sin la atenci贸n adecuada. Esto pasa por mantener personal de atenci贸n directa al p煤blico, cesando la din谩mica, que inici贸 hace a帽os de ir reduciendo personal y sobrecargando al que mantiene. El propio Instituto Nacional de Estad铆stica (INE) en una encuesta de 2022 sobre equipamiento y uso de tecnolog铆as de informaci贸n y comunicaci贸n en los hogares apuntaba ya a esta circunstancia.

Seg煤n el INE el pasado a帽o, casi dos millones trescientas mil personas no solicitaron un documento oficial o reclamaci贸n, a pesar de tener necesidad de hacerlo, en la Administraci贸n P煤blica. De ellas, un 36,4% de las personas encuestadas manifestaba no realizarlo por falta de habilidades o conocimientos. En comunidades como Extremadura el 48,9% manifest贸 no hacerlo por este motivo. Otras comunidades con un porcentaje superior al 40% son Andaluc铆a, Canarias, Castilla la Mancha y Navarra.

Para nuestro sindicato, los servicios p煤blicos no pueden evaluarse bajo criterios mercantiles, sino por calidad y utilidad, con herramientas accesibles al conjunto de la ciudadan铆a, pautas de consulta adecuadas y medios digitales abiertos, de libre acceso y pr谩cticos. Desde CGT y FETAP vamos a denunciar cualquier proceso de supresi贸n de puestos de atenci贸n personalizada y vamos a exigir la facilitaci贸n de las gestiones administrativas desde pr谩cticas no excluyentes. Para evitar la segregaci贸n social en funci贸n de las habilidades digitales.