June 1, 2023

Los sindicatos mayoritarios en el sector, CC OO y UGT, firmaron en abril el convenio estatal de la TIC con incrementos en el sueldo base que, en la mayor铆a de los casos, quedan absorbidos por los complementos, alerta CGT.

CGT ha tomado la delantera en tres grandes compa帽铆as de las tecnolog铆as de la informaci贸n 鈥擠XC, Alten y Getronics鈥, que operan en Zaragoza, Barcelona y Madrid han tomado la delantera: ha convocado a sus 7.500 trabajadores a una huelga de 24 horas para el viernes 16 de junio. CGT reclama abrir un proceso de negociaci贸n para que haya un aumento real del salario, dado que los sindicatos mayoritarios en el sector, CC OO y UGT, firmaron en abril el convenio estatal de la TIC con incrementos en el sueldo base que, en la mayor铆a de los casos, quedan absorbidos por los complementos. 鈥淐on ese convenio y con esta inflaci贸n, desde 2020 hemos perdido un 15,1% de nuestros salario. Es decir, 55 d铆as de trabajo鈥, resume 脪scar Murciano, delegado de CGT en la empresa DXC.

A estos casi dos meses de sueldo perdido, en comparaci贸n con la capacidad adquisitiva de 2020, se a帽ade el aumento de los tipos de inter茅s. Por lo que un hogar con una hipoteca media debe pagar 300 euros m谩s al mes para devolver el pr茅stamo. 鈥淐C OO y UGT siguen con su postura servil, esa en la que nunca sabes d贸nde empieza el comunicado de empresa y d贸nde el suyo鈥, a帽ade Murciano, quien advierte de que esta jornada de huelga puede tener r茅plica en oto帽o si la negociaci贸n no se abre y otras empresas, tal y como se espera, se suman a la convocatoria.

En 2013, la huelga indefinida en HP Outsourcing 鈥攍iderada tambi茅n por CGT鈥 tuvo dos afecciones rese帽ables: la ca铆da de la p谩gina web del AVE y algunos cajeros autom谩ticos dejaran de funcionar.

Las empresas de las consultoras inform谩ticas son las encargadas de arreglar las incidencias diarias que afrontan las webs y entramados inform谩ticos de las administraciones p煤blicas, el transporte, la sanidad, las finanzas e incluso el Ej茅rcito, ya que todos los sectores tienen externalizados en gran medida este trabajo en las consultoras TIC, donde trabajan inform谩ticos, programadores, arquitectos de sistema, etc.

En la rueda de prensa ofrecida hoy, Miram S谩nchez, delegada en Alten, y Jos茅 Miguel Mart铆n, delegado en Getronics, han explicado que en las grandes consultoras 鈥渆s f谩cil tener los sueldos congelados desde hace m谩s de una d茅cada, a pesar de los grandes resultados econ贸micos obtenidos por las empresas鈥. Mart铆n ha explicado que, tras realizar una encuesta con los trabajadores, existe una 鈥減r谩ctica unanimidad鈥 en considerar que el aumento del IPC ha implicado una 鈥減茅rdida salarial significativa鈥 que 鈥渄ebe paliar la empresa鈥, por ello dos terceras partes de los encuestados consideran que la movilizaci贸n es el camino adecuado.

S谩nchez ha contextualizado que Alten tiene una rotaci贸n anual del 52%. 鈥淎nte las malas condiciones laborales, un millar de trabajadores sale y otro millar entra cada a帽o en la empresa, la cual no muestra inter茅s en retener el talento鈥. La delegada de CGT se帽ala que la situaci贸n en el sector es 鈥減茅sima鈥 y que, a pesar de que es un 鈥渟ector que no tiene costumbre reivindicar sus derechos, que en este caso no es mejorar nuestra capacidad adquisitiva sino simplemente mantenerla, estamos trabajando juntos y ello nos abre una oportunidad鈥.

El convenio vigente, el de 2019, incluye diez de las 24 categor铆as con un salario inferior al SMI. El convenio firmado en abril a煤n no ha sido publicado en el BOE.

https://www.elsaltodiario.com/laboral/cgt-convoca-7500-informaticos-jo

rnada-huelga-16-junio-perdida-salarial-15percent?&utm_medium=social&utm_campaign=web&utm_source=telegram