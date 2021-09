–

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) convoca una concentraci贸n, el jueves 23 de septiembre a las 17 horas, en la Plaza Parroquial de Vinar貌s, a ra铆z de los despidos del personal del parking y la ORA por la rescisi贸n del contrato con Hinobepa por parte del ayuntamiento.

CGT convoca una concentraci贸n el jueves 23 de septiembre contra los despidos del personal de parking y zona azul de Vinar貌s. La convocatoria tendr谩 lugar a las 17 horas en la Plaza Parroquial de la ciudad mientras se celebra el Pleno en el que 鈥渓os representantes del ayuntamiento decidir谩n el futuro de estos trabajadores鈥 afirman desde CGT quienes explican que 鈥渆sta situaci贸n viene dada tras la decisi贸n del ayuntamiento de Vinar貌s de rescindir el contrato con Hinobepa, la empresa concesionaria del parking y la O.R.A. sin tener en cuenta la situaci贸n en la que deja a las trabajadoras y sus familias a pesar de ser conocedor hace m谩s de un a帽o de las irregularidades que se estaban dando鈥.

En la organizaci贸n anarcosindicalista esperan que 鈥渆n este pleno se tomen decisiones alternativas al despido de toda la plantilla como podr铆a ser la contrataci贸n del personal por parte del ayuntamiento o un contrato menor mientras se resuelva la licitaci贸n que deber铆a contemplar la subrogaci贸n del personal鈥. CGT opina que 鈥渆l ayuntamiento ha incumplido sus funciones, su falta de implicaci贸n y empat铆a con el personal afectado y sus familias durante m谩s de un a帽o no pueden provocar el despido del personal de un d铆a para otro鈥 y afirman que 鈥渢odav铆a est谩n a tiempo de buscar soluciones que tengan en cuenta el bien com煤n鈥.

CGT que ha realizado varias concentraciones para denunciar que Hinobepa no respetaba el convenio, hace ahora un llamamiento para que la poblaci贸n acuda a la concentraci贸n 鈥測 los trabajadores sepan que no est谩n solos鈥.

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) convoca una concentraci贸, el dijous 23 de setembre a les 17 hores, en la Pla莽a Parroquial de Vinar貌s, arran dels acomiadaments del personal del p脿rquing i l鈥橭RA per la rescissi贸 del contracte amb Hinobepa per part de l鈥檃juntament.

CGT convoca una concentraci贸 el dijous 23 de setembre contra els acomiadaments del personal de p脿rquing i zona blava de Vinar貌s. La convocat貌ria tindr脿 lloc a les 17 hores en la Pla莽a Parroquial de la ciutat mentre se celebra el Ple en el qual 鈥渆ls representants de l鈥檃juntament decidiran el futur d鈥檃quests treballadors鈥 afirmen des de CGT els qui expliquen que 鈥渁questa situaci贸 ve donada despr茅s de la decisi贸 de l鈥檃juntament de Vinar貌s de rescindir el contracte amb Hinobepa, l鈥檈mpresa concession脿ria del p脿rquing i l鈥橭.R.A. sense tindre en compte la situaci贸 en la qual deixa a les treballadores i les seues fam铆lies malgrat ser coneixedor fa m茅s d鈥檜n any de les irregularitats que s鈥檈staven donant鈥.

En l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista esperen que 鈥渆n aquest ple es prenguen decisions alternatives a l鈥檃comiadament de tota la plantilla com podria ser la contractaci贸 del personal per part de l鈥檃juntament o un contracte menor mentre es resolga la licitaci贸 que hauria de contemplar la subrogaci贸 del personal鈥. CGT opina que 鈥渓鈥檃juntament ha incomplit les seues funcions, la seua falta d鈥檌mplicaci贸 i empatia amb el personal afectat i les seues fam铆lies durant m茅s d鈥檜n any no poden provocar l鈥檃comiadament del personal d鈥檜n dia per a un altre鈥 i afirmen que 鈥渆ncara s贸n a temps de buscar solucions que tinguen en compte el b茅 com煤鈥.

CGT que ha realitzat diverses concentracions per a denunciar que Hinobepa no respectava el conveni, fa ara una crida perqu猫 la poblaci贸 acudisca a la concentraci贸 鈥渋 els treballadors s脿pien que no estan solos鈥.