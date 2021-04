–

La secci贸n sindical de CGT convoca una concentraci贸n en la plaza del Pilar junto al Ayuntamiento el pr贸ximo viernes d铆a 30 a las 11:00 de la ma帽ana coincidiendo con el pleno municipal. En la concentraci贸n habr谩 un espacio para la lectura de manifiestos de los diferentes colectivos donde tendr谩 voz la Plataforma de Trabajador@s Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza, el Movimiento 15F y acabar谩 el acto con el portavoz de la secci贸n sindical de C.G.T en el Ayuntamiento de Zaragoza, sindicato que en la actualidad cuenta con una ampl铆sima representaci贸n tanto en el comit茅 de empresa como en la junta de personal del citado ayuntamiento.

Tambi茅n est谩 previsto el reparto de octavillas a la ciudadan铆a para informar del coste que podr铆a suponer las indemnizaciones por la actual pol铆tica de personal del gobierno del partido popular.

La principal reivindicaci贸n de la concentraci贸n es el cumplimiento de la moci贸n aprobada el pasado 31 de marzo donde se acord贸 en pleno la inspecci贸n de las plazas en abuso de temporalidad y la suspensi贸n de los procesos afectados por las personas en esa situaci贸n.

Tambi茅n queremos haceros participes de un estudio riguroso del coste aproximado que supondr铆a para el Ayuntamiento de Zaragoza el pago de las indemnizaciones por abuso de temporalidad derivadas de los procesos judiciales interpuestos por su personal no permanente. La cantidad asciende a 39.673.000 euros, (lo que equivaldr铆a a que cada contribuyente en la ciudad deber铆a aportar 68 euros para hacer frente a dicha cantidad).

El estudio ha tenido que superar un primer escollo, que es la opacidad de la informaci贸n referente al personal no permanente por parte del consistorio. A pesar de que las leyes estatales y auton贸micas e incluso la propia ordenanza municipal sobre transparencia abogan por una publicidad activa de la informaci贸n, lo cierto es que el ayuntamiento solo publica los datos obligatorios. De manera que no se cuenta con informaci贸n desagregada de cada variable para el personal no permanente.

La PTTAZ (entidad que ha elaborado este estudio) ha resuelto este problema extrapolando los datos del conjunto de la plantilla al colectivo y para ello ha utilizado fuentes oficiales: la RPT, el Diagn贸stico para la elaboraci贸n del Plan de Igualdad para empleadas y empleados del Ayuntamiento de Zaragoza o el padr贸n de habitantes. Tambi茅n ha usado herramientas oficiales para el c谩lculo de las indemnizaciones como la facilitada por la web del Poder Judicial de Espa帽a.

Otro elemento relevante en la elaboraci贸n del estudio, y que denota su voluntad objetiva, aunque sea de parte, es que para los c谩lculos siempre se ha optado por escoger la opci贸n menos favorable para el personal en abuso y por consiguiente menos gravosa para las arcas municipales (a帽os de antig眉edad, nivel del puesto de trabajo o estimar el n煤mero de personal no permanente que de media aprueba un proceso selectivo o que se jubila en dicha situaci贸n mientras se acometen las OPEs).

El Gobierno municipal del PP y Ciudadanos podr铆a evitar el riesgo de perder los procesos judiciales abiertos y hacer frente a estos casi 40 millones de euros, que en 煤ltima instancia tendr铆a que pagar la ciudadan铆a con un aumento de impuestos o una p茅rdida de servicios, de manera muy sencilla: con la suspensi贸n provisional de los procesos selectivos en los que se convocan plazas ocupadas por personal en abuso de temporalidad hasta que el Gobierno central apruebe una reforma legislativa que resuelva el problema y que pueda implementar el consistorio

Esta posible situaci贸n dantesca que CGT ha observado tras los datos aportados por la plataforma nos ha hecho implicarnos a fondo en el tema, y de ah铆 la importancia de la concentraci贸n y que esperamos que sea cubierta por su medio, de la forma que considere m谩s oportuna.

Por la Secretar铆a de Comunicaci贸n de la CGT en el Ayuntamiento de Zaragoza,

Ramiro Duce