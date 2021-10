–

La Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia (CGT PVyM) convoca el jueves 28 de octubre una jornada de huelga en todas las administraciones públicas valencianas, junto a otros sindicatos y la Coordinadora valenciana de empleados públicos en fraude de ley, contra el “Icetazo”.

Los trabajadores interinos y temporales del sector público están convocados, este jueves 28 de octubre, a una jornada de huelga para “pedir la retirada del llamado ‘Icetazo’, Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público firmado por el Gobierno y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO” tal como indican desde CGT, uno de los sindicatos convocantes, quienes afirman que “supone un ataque a los derechos del personal en fraude de ley por abuso de temporalidad y puede llevar al despido de miles de personas trabajadoras de la administración pública”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recuerda que una normativa nacional que prohíbe la transformación de contratos temporales sucesivos en un contrato de trabajo indefinido debe contener “otra medida efectiva para evitar y sancionar la utilización abusiva” de interinidades consecutivas. Además, considera que el abono de una indemnización por extinción de contrato no sería adecuado para sancionar “debidamente” una utilización abusiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada.

Desde CGT exigen “un Real Decreto Ley que cumpla con las sentencias del TJUE y consolide a las trabajadoras y trabajadores temporales e interinos en abuso de temporalidad de todo el sector público” y afirman que saldrán a la calle “hasta que se consolide al personal en abuso de temporalidad” y concluyen haciendo un llamamiento a secundar la convocatoria de huelga y manifestación que tendrá lugar el mismo 28 de octubre, a las 10 de la mañana desde la plaza Alfonso el Magnánimo, con el grito “quienes están, se quedan”.

CGT convoca vaga en les administracions públiques valencianes contra el “Icetazo”

La Confederació General del Treball del País Valencià i Múrcia (CGT PViM) convoca el dijous 28 d’octubre una jornada de vaga en totes les administracions públiques valencianes, junt altres sindicats i la Coordinadora valenciana d’empleats públics en frau de llei, contra el “Icetazo”.

Els treballadors interins i temporals del sector públic estan convocats, aquest dijous 28 d’octubre, a una jornada de vaga per a “demanar la retirada de l’anomenat ‘Icetazo’, Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública signada pel Govern i els sindicats CSIF, UGT i CCOO” tal com indiquen des de CGT, un dels sindicats convocants, els qui afirmen que “suposa un atac als drets del personal en frau de llei per abús de temporalitat i pot portar a l’acomiadament de milers de persones treballadores de l’administració pública”.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) recorda que una normativa nacional que prohibeix la transformació de contractes temporals successius en un contracte de treball indefinit ha de contenir “una altra mesura efectiva per a evitar i sancionar la utilització abusiva” d’interinitats consecutives. A més, considera que l’abonament d’una indemnització per extinció de contracte no seria adequat per a sancionar “degudament” una utilització abusiva de contractes o relacions laborals de duració determinada.

Des de CGT exigeixen “un Reial decret llei que complisca amb les sentències del TJUE i consolide a les treballadores i treballadors temporals i interins en abús de temporalitat de tot el sector públic” i afirmen que eixiran al carrer “fins que es consolide al personal en abús de temporalitat” i conclouen fent una crida a secundar la convocatòria de vaga i manifestació que tindrà lloc el mateix 28 d’octubre, a les 10 del matí des de la plaça Alfons el Magnà nim, amb el crit “els qui estan, es queden”.