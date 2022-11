–

CGT ha acordado convocar huelgas de 23 horas para los d铆as 7 y 11 de noviembre ante la subida desorbitada del IPC, la nula negociaci贸n del III Convenio Colectivo, la falta de personal, y de servicio ferroviario, en el que no se han recuperado los trenes anteriores a la pandemia.

Desde CGT entienden que los acuerdos de desconvocatoria firmados por los Sindicatos mayoritarios son totalmente insuficientes para mejorar realmente las condiciones laborales de los ferroviarios y las ferroviarias, y de las usuarias en general.

CGT considera necesario convocar huelgas contra la perdida de poder adquisitivo los d铆as 7 y 11 de noviembre 鈥渁nte la pasividad de los sindicatos mayoritarios鈥. SEMAF, UGT y CCOO han desconvocado sus huelgas sin conseguir avances ni medidas concretas seg煤n informan fuentes de CGT. Sin embargo, desde CGT consideran 鈥渘ecesario movilizarse por los derechos de los trabajadores y los derechos de todos los usuarios de los servicios ferroviarios鈥.

En el 谩mbito interno, CGT estiman 鈥渋nevitable abordar una negociaci贸n seria y profunda del Convenio Colectivo, que responda a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras鈥. Asimismo, consideran desde CGT 鈥渋mprescindible鈥 una subida salarial que responda al aumento del IPC, para no perder poder adquisitivo.

SEMAF, UGT y CC.OO dicen en las desconvocatorias que 鈥渟e propiciar谩 la regulaci贸n de la jornada de 35 horas鈥. Pero CGT explica que 鈥渘o se concreta la forma de reducci贸n ni la forma de aplicaci贸n, es palabrer铆a sin concreci贸n鈥. Los sindicatos desconvocantes hablan de reducci贸n de escalas salariales, cuando desde CGT apuntan que 鈥渓o que hay que hacer es eliminarlas, ya que suponen que en el mismo puesto haya empleados que cobren hasta un 33% menos de sueldo que sus compa帽eros鈥, lo que califican como 鈥渋nadmisible鈥 y reclaman 鈥渁 igual trabajo, igual salario鈥. CGT afirma que 鈥淪EMAF, UGT y CC.OO dejan otros temas, afirmando que se negociar谩n, pero sin haber conseguido nada鈥 y exponen que 鈥渟in obtenci贸n de derechos no se desconvocan huelgas鈥.

CGT se muestra m谩s ambiciosa y manifiestan que buscan 鈥渕ejoras reales y palpables鈥, no se desmovilizar谩n 鈥減or promesas vac铆as ni olvidando que hay otros aspectos a negociar en este Convenio鈥.

Adem谩s CGT tambi茅n pone el foco de estas huelgas en las usuarias explicando que 鈥渓a falta de personal provoca un servicio deficiente, cuando un servicio p煤blico es imprescindible que responda a los intereses de la ciudadan铆a con eficacia鈥, por lo cual reclaman un aumento de las plazas en la pr贸xima Oferta de Empleo P煤blico de Renfe, 鈥渆stas plazas deber铆an cubrir todos los puestos vacantes y evitar la supresi贸n de trenes, cierre de estaciones y el deterioro del servicio ferroviario鈥. Siguen relatando como la falta de maquinistas provoca que haya menos trenes circulando. La falta de interventores afecta a la seguridad a bordo, ya que son los encargados de la correcta prestaci贸n del servicio en los coches del tren, la seguridad en evacuaciones, transbordos e incidencias. Adem谩s apuntan que la falta de personal en talleres provoca que los trenes circulen en peores condiciones, generando retrasos e incluso supresiones, la falta de personal en taquilla y atenci贸n al cliente, provoca indefensi贸n de los usuarios, colas interminables, cierre de taquillas, estaciones fantasma, desinformaci贸n y una atenci贸n deficiente en las estaciones y la falta de personal en los Centros de Gesti贸n tambi茅n es muy preocupante y afecta directamente a la resoluci贸n de incidencias.

Por estos motivos CGT informa que han acordado, a pesar del preacuerdo al que han llegado la ma帽ana del viernes los sindicatos mayoritarios con la empresa, seguir con las movilizaciones para conseguir las reivindicaciones del personal ferroviario del Grupo-Renfe, ya que 鈥渆ste preacuerdo consolida la perdida de poder adquisitivo y no pal铆a ninguna reivindicaci贸n social respecto al servicio p煤blico y personas usuarias鈥.

CGT hace un 鈥渓lamamiento a la plantilla para secundar las huelgas convocadas para evitar que los otros sindicatos firmen un convenio de 3 a帽os, que no recoja mejoras reales en las condiciones de trabajo de los ferroviarios y ferroviarias pero que s铆 les garantice una ficticia paz social鈥 y convoca en Val猫ncia concentraciones los d铆as 7 y 11, coincidiendo con las huelgas, en la Estaci贸 del Nord, en horario de 12h a 13,30h.

CGT convoca vaga en RENFE els dies 7 i 11 de novembre contra la perduda de poder adquisitiu

CGT ha acordat convocar vagues de 23 hores per als dies 7 i 11 de novembre davant la pujada desorbitada de l鈥橧PC, la nul路la negociaci贸 de l鈥橧II Conveni Col路lectiu, la falta de personal, i de servei ferroviari, en el qual no s鈥檋an recuperat els trens anteriors a la pand猫mia.

Des de CGT entenen que els acords de desconvocat貌ria signats pels Sindicats majoritaris s贸n totalment insuficients per a millorar realment les condicions laborals dels ferroviaris i les ferrovi脿ries, i de les usu脿ries en general.

CGT considera necessari convocar vagues contra la perduda de poder adquisitiu els dies 7 i 11 de novembre 鈥渄avant la passivitat dels sindicats majoritaris鈥. SEMAF, UGT i CCOO han desconvocat les seues vagues sense aconseguir avan莽os ni mesures concretes segons informen fonts de CGT. No obstant aix貌, des de CGT consideren 鈥渘ecessari mobilitzar-se pels drets dels treballadors i els drets de tots els usuaris dels serveis ferroviaris鈥.

En l鈥櫭爉bit intern, CGT estimen 鈥渋nevitable abordar una negociaci贸 seriosa i profunda del Conveni Col路lectiu, que responga a les necessitats dels treballadors i treballadores鈥. Aix铆 mateix, consideren des de CGT 鈥渋mprescindible鈥 una pujada salarial que responga a l鈥檃ugment de l鈥橧PC, per a no perdre poder adquisitiu.

SEMAF, UGT i CC.OO diuen en les desconvocat貌ries que 鈥渆s propiciar脿 la regulaci贸 de la jornada de 35 hores鈥. Per貌 CGT explica que 鈥渘o es concreta la forma de reducci贸 ni la forma d鈥檃plicaci贸, 茅s xerrameca sense concreci贸鈥. Els sindicats desconvocants parlen de reducci贸 d鈥檈scales salarials, quan des de CGT apunten que 鈥渆l que cal fer 茅s eliminar-les, ja que suposen que en el mateix lloc hi haja treballadors que cobren fins a un 33% menys de sou que els seus companys鈥, la qual cosa qualifiquen d鈥欌渋nadmissible鈥 i reclamen 鈥渁 igual treball, igual salari鈥. CGT afirma que 鈥淪EMAF, UGT i CC.OO deixen altres temes, afirmant que es negociaran, per貌 sense haver aconseguit res鈥 i exposen que 鈥渟ense obtenci贸 de drets no es desconvoquen vagues鈥.

CGT es mostra m茅s ambiciosa i manifesten que busquen 鈥渕illores reals i palpables鈥, no es desmobilitzaran 鈥減er promeses buides ni oblidant que hi ha altres aspectes a negociar en aquest Conveni鈥.

A m茅s CGT tamb茅 posa el focus d鈥檃questes vagues en les usu脿ries explicant que 鈥渓a falta de personal provoca un servei deficient, quan un servei p煤blic 茅s imprescindible que responga als interessos de la ciutadania amb efic脿cia鈥, per la qual cosa reclamen un augment de les places en la pr貌xima Oferta d鈥橭cupaci贸 P煤blica de Renfe, 鈥渁questes places haurien de cobrir tots els llocs vacants i evitar la supressi贸 de trens, tancament d鈥檈stacions i la deterioraci贸 del servei ferroviari鈥. Continuen relatant com la falta de maquinistes provoca que hi haja menys trens circulant. La falta d鈥檌nterventors afecta la seguretat a bord, ja que s贸n els encarregats de la correcta prestaci贸 del servei en els cotxes del tren, la seguretat en evacuacions, transbords i incid猫ncies. A m茅s apunten que la falta de personal en tallers provoca que els trens circulen en pitjors condicions, generant retards i fins i tot supressions, la falta de personal en taquilla i atenci贸 al client, provoca indefensi贸 dels usuaris, cues interminables, tancament de taquilles, estaciones fantasma, desinformaci贸 i una atenci贸 deficient en les estacions i la falta de personal en els Centres de Gesti贸 tamb茅 茅s molt preocupant i afecta directament a la resoluci贸 d鈥檌ncid猫ncies.

Per aquests motius CGT informa que han acordat, malgrat el preacord al qual han arribat el mat铆 del divendres els sindicats majoritaris amb l鈥檈mpresa, seguir amb les mobilitzacions per a aconseguir les reivindicacions del personal ferroviari del Grup-Renfe, ja que 鈥渁quest preacord consolida la perduda de poder adquisitiu i no pal路lia cap reivindicaci贸 social respecte al servei p煤blic i persones usu脿ries鈥.

CGT fa una 鈥渃rida a la plantilla per a secundar les vagues convocades per a evitar que els altres sindicats signen un conveni de 3 anys, que no reculla millores reals en les condicions de treball dels ferroviaris i ferrovi脿ries, per貌 que s铆 que els garantisca una fict铆cia pau social鈥 i convoca a Val猫ncia concentracions els dies 7 i 11, coincidint amb les vagues, en l鈥橢staci贸 del Nord, en horari de 12h a 13,30h.