La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) convoca una concentraci贸n por la derogaci贸n de las reformas laborales, contra la precariedad y el desempleo el pr贸ximo jueves 22 de Abril a las 12 horas en la calle Col贸n de Val猫ncia.

CGT ha realizado un 鈥渓lamamiento a la clase trabajadora y la sociedad en su conjunto鈥 a movilizarse 鈥渃ontra la precariedad y el desempleo, por la derogaci贸n de las reformas laborales鈥 y para ello, en el marco de las acciones que tendr谩n lugar de forma descentralizada a lo ancho del pa铆s, convoca una concentraci贸n en Val猫ncia el jueves 22 de Abril, a las 12 horas, en la calle Col贸n de Val猫ncia.

Desde CGT explican que 鈥渟igue pasando el tiempo y las reformas laborales de los gobiernos de Rajoy y Zapatero no han sido derogadas ni modificadas sustancialmente, por lo tanto las empresas siguen disponiendo de las mismas herramientas que les permiten seguir destruyendo puestos de trabajo a toda m谩quina y precarizar a煤n m谩s las condiciones laborales de la clase trabajadora鈥.

CGT apuesta por la derogaci贸n en su totalidad de las reformas laborales 鈥減ara evitar despidos masivos una vez finalizados los ERTE de la pandemia que a煤n nos azota, las indemnizaciones de miseria en caso de despido, el incremento de la temporalidad que impide a la gente poder desarrollar proyectos de vida dignos, el desmantelamiento de la negociaci贸n colectiva, la falta de supervisi贸n por parte de la autoridad laboral en los ERE y la rebaja en cuanto a sus requisitos鈥.

La organizaci贸n anarcosindicalista apunta 鈥渓a urgencia de movilizarse cuanto antes, para evitar que los grandes sindicatos, vuelvan a negociar migajas a cambio de prebendas que en absoluto van a significar ning煤n tipo de mejor铆a para la clase trabajadora鈥 y por ello llama a acudir a la concentraci贸n de este jueves 22 de Abril para 鈥渞etomar las calles en defensa de los intereses de quienes soportan la peor parte de las crisis鈥.

CGT convoca per la derogaci贸 de les reformes laborals

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) convoca una concentraci贸 per la derogaci贸 de les reformes laborals, contra la precarietat i la desocupaci贸, dijous que ve 22 d鈥橝bril a les 12 hores al carrer Col贸n de Val猫ncia.

CGT ha realitzat una 鈥渃rida a la classe treballadora i la societat en el seu conjunt鈥 a mobilitzar-se 鈥渃ontra la precarietat i la desocupaci贸, per la derogaci贸 de les reformes laborals鈥 i per a aix貌, en el marc de les accions que tindran lloc de forma descentralitzada a l鈥檃mple del pa铆s, convoca una concentraci贸 a Val猫ncia el dijous 22 d鈥橝bril, a les 12 hores, al carrer Col贸n de Val猫ncia.

Des de CGT expliquen que 鈥渃ontinua passant el temps i les reformes laborals dels governs de Rajoy i Zapatero no han sigut derogades ni modificades substancialment, per tant les empreses continuen disposant de les mateixes eines que els permeten continuar destruint llocs de treball a tota m脿quina i precaritzar encara m茅s les condicions laborals de la classe treballadora鈥.

CGT aposta per la derogaci贸 铆ntegrament de les reformes laborals 鈥減er a evitar acomiadaments massius una vegada finalitzats els ERTO de la pand猫mia que encara ens assota, les indemnitzacions de mis猫ria en cas d鈥檃comiadament, l鈥檌ncrement de la temporalitat que impedeix a la gent poder desenvolupar projectes de vida dignes, el desmantellament de la negociaci贸 col路lectiva, la falta de supervisi贸 per part de l鈥檃utoritat laboral en els ERO i la rebaixa quant als seus requisits鈥.

L鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista apunta 鈥渓a urg猫ncia de mobilitzar-se com m茅s prompte millor, per a evitar que els grans sindicats, tornen a negociar engrunes a canvi de prebendes que en absolut significaran cap mena de millora per a la classe treballadora鈥 i per aix貌 crida a acudir a la concentraci贸 d鈥檃quest dijous 22 d鈥橝bril per a 鈥渞eprendre els carrers en defensa dels interessos dels qui suporten la pitjor part de les crisis鈥.