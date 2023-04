–

La Confederación General del Trabajo (CGT) vuelve a convocar un año más a salir a las calles del País Valencià y Murcia este 1º de Mayo, día internacional de la clase trabajadora, con el objetivo de hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad y la siniestralidad laboral.

El 1º de Mayo CGT llama a la participación de “trabajadores y trabajadoras” en las distintas convocatorias con las que la organización anarcosindicalista va a reivindicar el día internacional de la clase trabajadora en el País Valencià y Murcia. Este año CGT saldrá en el País Valencià a las calles de València, Alacant, Castelló, Alcoi i Elx y también tomará las calles de la capital murciana. Juan Ramón Ferrandis, secretario general de la organización sindical en el País Valencià y Murcia afirma que “solo si la clase trabajadora reivindica en la calle sus derechos y hace fuertes a sindicatos combativos como la CGT se podrá revertir el retroceso que estamos sufriendo”.

En València, como viene siendo habitual desde hace más de 15 años, CGT convoca una manifestación “combativa y alternativa a los agentes sociales que saldrá a las 11:30 desde la plaza San Agustín y finalizará con un concierto en la plaza del Ayuntamiento”, tal y como indica Juan Miguel Font, secretario general de la Federación local de CGT en València, quien también explica que “existen muchos motivos para salir a la calle y nosotras queremos denunciar la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad y la siniestralidad laboral a las que nos someten gobiernos y patronal”.

La Federación Provincial de CGT en Alacant bajo el lema “1º de Mayo para vencer” convoca actos en Alacant, Elx y Alcoi. En Alacant la manifestación saldrá a las 11 horas desde las escaleras del Instituto Jorge Juan, formando un bloque alternativo junto a otros sindicatos y asociaciones ciudadanas. En Elx CGT formará parte del bloque anarcosindicalista junto a CNT Elx y distintos colectivos libertarios, que saldrán a las 11 horas desde la Plaza de Barcelona de esta ciudad. Por su parte el Sindicato de Oficios Varios de Alcoi ha organizado, como ya viene siendo tradicional, un almuerzo a las 9:30 en su nuevo local sindical (Carrer Sant Domènec, 6 baix), para asistir a las 12 a la colocación de una placa en el lugar donde estuvo la sede de la Primera Internacional, en la Calle Santo Tomás nº 14.

CGT Castelló llama a la participación en la manifestación que saldrá a las 12h desde la Plaza de la Independencia “para sacar músculo conjuntamente con los sindicatos CNT, COS e Intersindical, además de organizaciones de la capital de La Plana como son La Cosa Nostra, Subversives Castelló, Endavant i el SEPC.

En Murcia CGT participa del Bloque Crítico en la manifestación que sale a las 11 desde la Plaza Fuensanta y a partir de las 13 realizarán una fiesta en el Jardín de Floridablanca.

CGT convoca un 1r de Maig contra la pèrdua de poder adquisitiu, la precarietat i la sinistralitat laboral

La Confederació General del Treball (CGT) torna a convocar un any més a eixir als carrers del País Valencià i Múrcia aquest 1r de Maig, dia internacional de la classe treballadora, amb l’objectiu de fer front a la pèrdua de poder adquisitiu, la precarietat i la sinistralitat laboral.

El 1r de Maig CGT crida a la participació de “treballadors i treballadores” en les diferents convocatòries amb les quals l’organització anarcosindicalista reivindicarà el dia internacional de la classe treballadora al País Valencià i Múrcia. Enguany CGT eixirà al País Valencià als carrers de València, Alacant, Castelló, Alcoi i Elx i també prendrà els carrers de la capital murciana. Juan Ramón Ferrandis, secretari general de l’organització sindical al País Valencià i Múrcia afirma que “només si la classe treballadora reivindica al carrer els seus drets i fa forts a sindicats combatius com la CGT es podrà revertir la reculada que estem patint”.

A València, com és habitual des de fa més de 15 anys, CGT convoca una manifestació “combativa i alternativa als agents socials que eixirà a les 11.30 des de la plaça Sant Agustí i finalitzarà amb un concert en la plaça de l’Ajuntament”, tal com indica Juan Miguel Font, secretari general de la Federació local de CGT a València, qui també explica que “existeixen molts motius per a eixir al carrer i nosaltres volem denunciar la pèrdua de poder adquisitiu, la precarietat i la sinistralitat laboral a les quals ens sotmeten governs i patronal”.

La Federació Provincial de CGT a Alacant sota el lema “1r de Maig per a véncer” convoca actes a Alacant, Elx i Alcoi. A Alacant, la manifestació eixirà a les 11 hores des de les escales de l’Institut Jorge Juan, formant un bloc alternatiu al costat d’altres sindicats i associacions ciutadanes. A Elx, CGT formarà part del bloc anarcosindicalista al costat de CNT Elx i diferents col·lectius llibertaris, que eixiran a les 11 hores des de la Plaça de Barcelona d’aquesta ciutat. Per la seua part, el Sindicat d’Oficis Varis d’Alcoi, ha organitzat, com ja és tradicional, un esmorzar a les 9.30 en el seu nou local sindical (Carrer Sant Domènec, 6 baix), per a assistir a les 12 a la col·locació d’una placa en el lloc on va estar la seu de la Primera Internacional, al Carrer Sant Tomàs núm. 14.

CGT Castelló crida a la participació en la manifestació que eixirà a les 12h des de la Plaça de la Independència “per a traure múscul conjuntament amb els sindicats CNT, COS i Intersindical, a més d’organitzacions de la capital de la Plana com són La Cosa Nostra, Subversives Castelló, Endavant i el SEPC.

A Múrcia CGT participa del Bloc Crític en la manifestació que ix a les 11 des de la Plaça Fuensanta i a partir de les 13 hores realitzaran una festa al Jardí de Floridablanca.